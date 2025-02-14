https://ukraina.ru/20250214/1061092861.html

Что будет требовать Россия на мирных переговорах и о чём Путин и Трамп договариваются уже сейчас — Царёв

Что будет требовать Россия на мирных переговорах и о чём Путин и Трамп договариваются уже сейчас — Царёв - 14.02.2025 Украина.ру

Что будет требовать Россия на мирных переговорах и о чём Путин и Трамп договариваются уже сейчас — Царёв

Депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему украинские элиты не хотят мира, для чего Зеленскому нужны санкции против олигархов и что будет требовать Россия на переговорах по Украине

2025-02-14T19:58

2025-02-14T19:58

2025-02-14T20:04

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сша

олег царев

дональд трамп

украина.ру

снбо

верховная рада

владимир путин

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00:34 – Почему на Украине после разговора Путина и Трампа началась паника;04:56 – Как долго продлится потепление в отношениях между Россией и США?07:41 – О пожизненных санкциях, принятых СНБО против украинских олигархов;14:58 – О наборе 18-летних добровольцев в ряды ВСУ;16:42 – Об ударах по газотранспортной системе Украины;19:47 – Что может потребовать Россия на мирных переговорах?*В интервью упоминается Facebook, продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России. *В интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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