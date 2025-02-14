Что будет требовать Россия на мирных переговорах и о чём Путин и Трамп договариваются уже сейчас — Царёв - 14.02.2025 Украина.ру
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Что будет требовать Россия на мирных переговорах и о чём Путин и Трамп договариваются уже сейчас — Царёв
Что будет требовать Россия на мирных переговорах и о чём Путин и Трамп договариваются уже сейчас — Царёв - 14.02.2025 Украина.ру
Что будет требовать Россия на мирных переговорах и о чём Путин и Трамп договариваются уже сейчас — Царёв
Депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему украинские элиты не хотят мира, для чего Зеленскому нужны санкции против олигархов и что будет требовать Россия на переговорах по Украине
2025-02-14T19:58
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00:34 – Почему на Украине после разговора Путина и Трампа началась паника;04:56 – Как долго продлится потепление в отношениях между Россией и США?07:41 – О пожизненных санкциях, принятых СНБО против украинских олигархов;14:58 – О наборе 18-летних добровольцев в ряды ВСУ;16:42 – Об ударах по газотранспортной системе Украины;19:47 – Что может потребовать Россия на мирных переговорах?*В интервью упоминается Facebook, продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России. *В интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
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видео, россия, украина, сша, олег царев, дональд трамп, украина.ру, снбо, верховная рада, владимир путин, игорь коломойский, фейсбук, мюнхенская конференция по безопасности, мюнхенская конференция, переговоры, газ, паника, доброволец, олигарх, санкции, виктор янукович, блок петра порошенко, олег тягнибок, париж, джо байден, евросоюз, минск, дмитрий песков, михаил драпатый, покровск/красноармейск, майдан, петр порошенко, антироссийские санкции, видео
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Что будет требовать Россия на мирных переговорах и о чём Путин и Трамп договариваются уже сейчас — Царёв

19:58 14.02.2025 (обновлено: 20:04 14.02.2025)
 
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Депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в эфире Украина.ру рассказал о том, почему украинские элиты не хотят мира, для чего Зеленскому нужны санкции против олигархов и что будет требовать Россия на переговорах по Украине
00:34 – Почему на Украине после разговора Путина и Трампа началась паника;
04:56 – Как долго продлится потепление в отношениях между Россией и США?
07:41 – О пожизненных санкциях, принятых СНБО против украинских олигархов;
14:58 – О наборе 18-летних добровольцев в ряды ВСУ;
16:42 – Об ударах по газотранспортной системе Украины;
19:47 – Что может потребовать Россия на мирных переговорах?

*В интервью упоминается Facebook, продукт компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России.

*В интервью упоминается Игорь Коломойский, внесённый Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
 
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