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Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины
Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины - 14.02.2025 Украина.ру
Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины
Премьер Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico под названием "ЕС может не выжить без нас" предложил Европе природные ресурсы страны
2025-02-14T12:18
2025-02-14T12:18
2025-02-14T12:19
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"Недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС", - написал Шмыгаль.Премьер отметил, что Украина может экспортировать уран на фоне "роста спроса на атомную энергетику в Европе", а также указал, что страна обладает крупными запасами лития, "использование которого в мире только растет".Шмыгаль также предложил заменить российский титан на европейском рынке.В начале месяца президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от киевского режима предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. Украинские СМИ со ссылкой на источник в Офисе Зеленского позже писали, что власти в Киеве анализируют проект соглашения по редкоземельным ископаемым, ответ планируют предоставить на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене, где проходит 61-я конференция по безопасности.Подробнее о конференции - в материале Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году на сайте Украина.ру.
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новости, украина, денис шмыгаль, сша, европа, дональд трамп, джей ди вэнс, ес
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, США, Европа, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, ЕС
Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины
12:18 14.02.2025 (обновлено: 12:19 14.02.2025)
Премьер Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico под названием "ЕС может не выжить без нас" предложил Европе природные ресурсы страны
"Недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС", - написал Шмыгаль.
Премьер отметил, что Украина может экспортировать уран на фоне "роста спроса на атомную энергетику в Европе", а также указал, что страна обладает крупными запасами лития, "использование которого в мире только растет".
"Мы готовы создавать совместные предприятия в этой сфере, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС", - добавил глава правительства.
Шмыгаль также предложил заменить российский титан на европейском рынке.
В начале месяца президент США Дональд Трамп
заявил, что Штаты ожидают от киевского режима предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь.
Украинские СМИ со ссылкой на источник в Офисе Зеленского позже писали, что власти в Киеве
анализируют проект соглашения по редкоземельным ископаемым, ответ планируют предоставить на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом
в Мюнхене, где проходит 61-я конференция по безопасности.