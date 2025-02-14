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Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины

Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины - 14.02.2025 Украина.ру

Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico под названием "ЕС может не выжить без нас" предложил Европе природные ресурсы страны

2025-02-14T12:18

2025-02-14T12:18

2025-02-14T12:19

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"Недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС", - написал Шмыгаль.Премьер отметил, что Украина может экспортировать уран на фоне "роста спроса на атомную энергетику в Европе", а также указал, что страна обладает крупными запасами лития, "использование которого в мире только растет".Шмыгаль также предложил заменить российский титан на европейском рынке.В начале месяца президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от киевского режима предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. Украинские СМИ со ссылкой на источник в Офисе Зеленского позже писали, что власти в Киеве анализируют проект соглашения по редкоземельным ископаемым, ответ планируют предоставить на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене, где проходит 61-я конференция по безопасности.Подробнее о конференции - в материале Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году на сайте Украина.ру.

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новости, украина, денис шмыгаль, сша, европа, дональд трамп, джей ди вэнс, ес