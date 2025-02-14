Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины - 14.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250214/1061075344.html
Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины
Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины - 14.02.2025 Украина.ру
Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины
Премьер Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico под названием "ЕС может не выжить без нас" предложил Европе природные ресурсы страны
2025-02-14T12:18
2025-02-14T12:19
новости
украина
денис шмыгаль
сша
европа
дональд трамп
джей ди вэнс
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_5835d15875a7efdbbb2fb32484036ba1.jpg
"Недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС", - написал Шмыгаль.Премьер отметил, что Украина может экспортировать уран на фоне "роста спроса на атомную энергетику в Европе", а также указал, что страна обладает крупными запасами лития, "использование которого в мире только растет".Шмыгаль также предложил заменить российский титан на европейском рынке.В начале месяца президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от киевского режима предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь. Украинские СМИ со ссылкой на источник в Офисе Зеленского позже писали, что власти в Киеве анализируют проект соглашения по редкоземельным ископаемым, ответ планируют предоставить на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене, где проходит 61-я конференция по безопасности.Подробнее о конференции - в материале Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году на сайте Украина.ру.
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043383193_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_bb21db3a90aff7b64b008b31fe983cc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, денис шмыгаль, сша, европа, дональд трамп, джей ди вэнс, ес
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, США, Европа, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, ЕС

Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины

12:18 14.02.2025 (обновлено: 12:19 14.02.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Премьер Украины Денис Шмыгаль в статье для газеты Politico под названием "ЕС может не выжить без нас" предложил Европе природные ресурсы страны
"Недра Украины содержат 22 из 30 полезных ископаемых, перечисленных как критически важные для ЕС", - написал Шмыгаль.
Премьер отметил, что Украина может экспортировать уран на фоне "роста спроса на атомную энергетику в Европе", а также указал, что страна обладает крупными запасами лития, "использование которого в мире только растет".
"Мы готовы создавать совместные предприятия в этой сфере, что, несомненно, приведет к стратегическому преимуществу для ЕС", - добавил глава правительства.
Шмыгаль также предложил заменить российский титан на европейском рынке.
В начале месяца президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от киевского режима предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь.
Украинские СМИ со ссылкой на источник в Офисе Зеленского позже писали, что власти в Киеве анализируют проект соглашения по редкоземельным ископаемым, ответ планируют предоставить на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене, где проходит 61-я конференция по безопасности.
Подробнее о конференции - в материале Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДенис ШмыгальСШАЕвропаДональд ТрампДжей Ди ВэнсЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21"Мы победили": политолог Суздальцев подчеркнул, что на планете нет армии, способной остановить ВС РФ
14:03России нужен мир империй-цивилизаций — обозреватель Сергейцев
13:41Casus belli: Выдрин объяснил, как крушение воздушного судна может обернуться "красной линией"
13:39"То тюлень позвонит, то олень": депутат ГД назвал беседу Трампа и Путина "моральной победой России"
13:38Рамштайн умер. Да здравствует Рамштайн?
13:20Провокация в Чернобыле и надежды на европейцев. Как в Киеве реагируют на переговоры в Мюнхене
13:19России важно достичь ликвидации украинской угрозы — Корнилов
13:00Взрыв на саркофаге ЧАЭС, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 февраля
12:43"Безумный вертолет" и трагедия на "мексиканце": Выдрин о череде катастроф после кадровых чисток в ЦРУ
12:21Переговорщики Трампа: ястреб, милитарист, разведчик-любитель и темная лошадка
12:18Шмыгаль предложил Евросоюзу природные ресурсы Украины
12:07Не хотят начинать саммит с речи Зеленского: СМИ узнали о споре в Африканском союзе
12:01Как Германия становится Украиной. Шольц потребовал ввести чрезвычайное положение
12:00Панибратская бейсболка и "отжиг" в Овальном кабинете: эксперт о том, почему Маск начинает тяготить Трампа
11:55"Я доверяю Путину по Украине": Трамп нашёл место для Киева на переговорах, но Зеленский оказался не готов
11:48Глава Пентагона поставил точку в вопросе передачи ядерного оружия Украине
11:31ОАЭ выразили готовность принять переговоры по украинскому конфликту - Reuters
11:25Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС
11:17Сейчас у них "медовый месяц": Выдрин о том, как Маск и Трамп будут удивлять мир и копить раздражение
10:58Медведев объяснил призыв Шольца о ЧС из-за ситуации на Украине
Лента новостейМолния