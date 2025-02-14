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Глава Пентагона поставил точку в вопросе передачи ядерного оружия Украине

Глава Пентагона поставил точку в вопросе передачи ядерного оружия Украине - 14.02.2025 Украина.ру

Глава Пентагона поставил точку в вопросе передачи ядерного оружия Украине

Решение о передачи Украине ядерного оружия остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 февраля заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью порталу Breitbart News

2025-02-14T11:48

2025-02-14T11:48

2025-02-14T11:48

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вооруженные силы украины

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нато

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По его словам, американский лидер обладает всеми компетенциями для принятия такого сложного решения.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет получить ядерное оружие в качестве компенсации за то, что Украину не примут в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выдвинутое Зеленским требование, сказала, что оно выдает в главе киевского режима "маньяка". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные идеи украинского руководства "граничат с безумием".Между тем ВСУ продолжают атаковать российские территории. Например: Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭСВ США идут размышления не только по вопросам передачи Украине ядерного оружия. Сегодня, 14 февраля, в Вашингтоне подняли и другую тему. Подробности в публикации —Пока Трамп договаривается с Россией, его вице-президент размышляет над отправкой войск на Украину — WSJ

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новости, украина, сша, дональд трамп, пит хегсет, владимир зеленский, вооруженные силы украины, пентагон, нато