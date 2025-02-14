Глава Пентагона поставил точку в вопросе передачи ядерного оружия Украине
© Public domain
© Public domain
Решение о передачи Украине ядерного оружия остается за президентом США Дональдом Трампом. Об этом 14 февраля заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью порталу Breitbart News
По его словам, американский лидер обладает всеми компетенциями для принятия такого сложного решения.
"Это работа президента. Он — лидер, он — мастер переговоров и заключения сделок", — заявил Хегсет.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет получить ядерное оружие в качестве компенсации за то, что Украину не примут в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выдвинутое Зеленским требование, сказала, что оно выдает в главе киевского режима "маньяка". А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные идеи украинского руководства "граничат с безумием".
Между тем ВСУ продолжают атаковать российские территории. Например: Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС
10:16Истерика Киева: Мирошник связал налет дронов ВСУ с паникой после диалога Трампа и ПутинаУкраина ответила на недавно состоявшийся разговор лидеров России и Америки попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы. Об этом 14 февраля заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Телеграм-канале
В США идут размышления не только по вопросам передачи Украине ядерного оружия. Сегодня, 14 февраля, в Вашингтоне подняли и другую тему. Подробности в публикации —Пока Трамп договаривается с Россией, его вице-президент размышляет над отправкой войск на Украину — WSJ