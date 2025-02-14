Пока Трамп договаривается с Россией, его вице-президент размышляет над отправкой войск на Украину — WSJ - 14.02.2025 Украина.ру
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Пока Трамп договаривается с Россией, его вице-президент размышляет над отправкой войск на Украину — WSJ
Пока Трамп договаривается с Россией, его вице-президент размышляет над отправкой войск на Украину — WSJ - 14.02.2025 Украина.ру
Пока Трамп договаривается с Россией, его вице-президент размышляет над отправкой войск на Украину — WSJ
Вице президент США Джей Ди Вэнс не исключает отправку американских военнослужащих на Украину. А между тем политик допустил возможность перезагрузки отношений с Россией в случае достижения успешного соглашения украинскому конфликту. Об этом 14 февраля он заявил в интервью газете The Wall Street Journal
2025-02-14T09:57
2025-02-14T10:53
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
джей ди вэнс
владимир путин
переговоры
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По словам Вэнса, вариант отправки военных США на Украину "остается на рассмотрении" для подстраховки на случай, если Москва не станет урегулировать конфликт "добросовестным образом". Политик также отметил, что в этой же ситуации Америка может использовать против России "экономические рычаги воздействия". Кроме того, американский вице-президент заявил, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США и Запада. Вэнс уточнил, что существуют "разные формулировки и конфигурации", но для Вашингтона важно, чтобы Киев обладал "суверенной независимостью".Также в интервью газете The Wall Street Journal вице-президент США сказал, что Вашингтон будет стремиться убедить Москву, что она добьется большего за столом переговоров, чем при продолжении конфликта."Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного соглашения по Украине", — написало издание. Ранее глава Белого дома анонсировал встречу представителей России и США по урегулированию украинского конфликта. Помимо этого, Трамп предложил встречу и официальному Киеву, но на Украине отказались от этой идеи. Подробности в публикации Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины в Мюнхене, Киев отказался
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Владимир Путин, переговоры

Пока Трамп договаривается с Россией, его вице-президент размышляет над отправкой войск на Украину — WSJ

09:57 14.02.2025 (обновлено: 10:53 14.02.2025)
 
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Вице президент США Джей Ди Вэнс не исключает отправку американских военнослужащих на Украину. А между тем политик допустил возможность перезагрузки отношений с Россией в случае достижения успешного соглашения украинскому конфликту. Об этом 14 февраля он заявил в интервью газете The Wall Street Journal
По словам Вэнса, вариант отправки военных США на Украину "остается на рассмотрении" для подстраховки на случай, если Москва не станет урегулировать конфликт "добросовестным образом". Политик также отметил, что в этой же ситуации Америка может использовать против России "экономические рычаги воздействия".
Кроме того, американский вице-президент заявил, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США и Запада. Вэнс уточнил, что существуют "разные формулировки и конфигурации", но для Вашингтона важно, чтобы Киев обладал "суверенной независимостью".
Также в интервью газете The Wall Street Journal вице-президент США сказал, что Вашингтон будет стремиться убедить Москву, что она добьется большего за столом переговоров, чем при продолжении конфликта.
"Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного соглашения по Украине", — написало издание.
- РИА Новости, 1920, 14.02.2025
07:15
Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - КеллогСпециальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной территории, передает телеканал Fox News
Ранее глава Белого дома анонсировал встречу представителей России и США по урегулированию украинского конфликта. Помимо этого, Трамп предложил встречу и официальному Киеву, но на Украине отказались от этой идеи. Подробности в публикации Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины в Мюнхене, Киев отказался
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДжей Ди ВэнсВладимир Путинпереговоры
 
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