https://ukraina.ru/20250214/1061069549.html

Пока Трамп договаривается с Россией, его вице-президент размышляет над отправкой войск на Украину — WSJ

Пока Трамп договаривается с Россией, его вице-президент размышляет над отправкой войск на Украину — WSJ - 14.02.2025 Украина.ру

Пока Трамп договаривается с Россией, его вице-президент размышляет над отправкой войск на Украину — WSJ

Вице президент США Джей Ди Вэнс не исключает отправку американских военнослужащих на Украину. А между тем политик допустил возможность перезагрузки отношений с Россией в случае достижения успешного соглашения украинскому конфликту. Об этом 14 февраля он заявил в интервью газете The Wall Street Journal

2025-02-14T09:57

2025-02-14T09:57

2025-02-14T10:53

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По словам Вэнса, вариант отправки военных США на Украину "остается на рассмотрении" для подстраховки на случай, если Москва не станет урегулировать конфликт "добросовестным образом". Политик также отметил, что в этой же ситуации Америка может использовать против России "экономические рычаги воздействия". Кроме того, американский вице-президент заявил, что пока рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США и Запада. Вэнс уточнил, что существуют "разные формулировки и конфигурации", но для Вашингтона важно, чтобы Киев обладал "суверенной независимостью".Также в интервью газете The Wall Street Journal вице-президент США сказал, что Вашингтон будет стремиться убедить Москву, что она добьется большего за столом переговоров, чем при продолжении конфликта."Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного соглашения по Украине", — написало издание. Ранее глава Белого дома анонсировал встречу представителей России и США по урегулированию украинского конфликта. Помимо этого, Трамп предложил встречу и официальному Киеву, но на Украине отказались от этой идеи. Подробности в публикации Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины в Мюнхене, Киев отказался

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, владимир путин, переговоры