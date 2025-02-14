Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС
© Фото : Google MapsЗапорожская ТЭС
© Фото : Google Maps
Украинские подразделения нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Об этом 14 февраля написал врио главы администрации города Максим Пухов в своем Телеграм-канале. Минэнерго области сообщило, что в результате атаки ВСУ повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах
"ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Жертв и пострадавших нет. Специалисты максимально быстро, как только позволила обстановка, приступили к оценке повреждений и восстановительным работам", — сообщил Пухов.
А ранее региональное министерство энергетики в своем Телеграм-канале написало о том, что после удара ВСУ более 50 тысяч абонентов остались без света.
"В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 000 абонентов", — говорится в сообщении ведомства.
По его данным, отключения электричества коснулись жителей Энергодара, Каменка-Днепровского и Веселовского муниципальных округов. Минэнерго добавило, что бригады энергетиков уже работают над регулированием ситуации, а в результате оперативных действий в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение.
Пухов также уточнил, что все силы направлены на нормализацию обстановки и ликвидацию последствий обстрела.
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