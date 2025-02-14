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Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС

Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС - 14.02.2025 Украина.ру

Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС

Украинские подразделения нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Об этом 14 февраля написал врио главы администрации города Максим Пухов в своем Телеграм-канале. Минэнерго области сообщило, что в результате атаки ВСУ повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах

2025-02-14T11:25

2025-02-14T11:25

2025-02-14T11:25

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А ранее региональное министерство энергетики в своем Телеграм-канале написало о том, что после удара ВСУ более 50 тысяч абонентов остались без света. По его данным, отключения электричества коснулись жителей Энергодара, Каменка-Днепровского и Веселовского муниципальных округов. Минэнерго добавило, что бригады энергетиков уже работают над регулированием ситуации, а в результате оперативных действий в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение.Пухов также уточнил, что все силы направлены на нормализацию обстановки и ликвидацию последствий обстрела.Между тем посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что массированные налеты украинских БПЛА обличают реакцию Украины на недавно состоявшийся разговор лидеров России и Америки."Киев истерично реагирует на начавшийся диалог Путина и Трампа попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы", — написал Мирошник в своем Телеграм-канале, отметив и другие способы киевского режима, которыми тот воспользуется, чтобы сорвать намечающиеся переговоры. Не только на Украине новости о разговоре лидеров России и США заставили власти паниковать. Например, в Европе также назревает кризис, связанный с беседой Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробности в публикации "Электрошок" и чрезвычайное положение: что придумали Макрон и Шольц для поддержки Украины

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запорожская область

энергодар

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новости, запорожская область, энергодар, россия, украина, минэнерго, вооруженные силы украины, всу, удары