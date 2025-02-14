Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС - 14.02.2025 Украина.ру
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Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС
Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС - 14.02.2025 Украина.ру
Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС
Украинские подразделения нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Об этом 14 февраля написал врио главы администрации города Максим Пухов в своем Телеграм-канале. Минэнерго области сообщило, что в результате атаки ВСУ повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах
2025-02-14T11:25
2025-02-14T11:25
новости
запорожская область
энергодар
россия
украина
минэнерго
вооруженные силы украины
всу
удары
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А ранее региональное министерство энергетики в своем Телеграм-канале написало о том, что после удара ВСУ более 50 тысяч абонентов остались без света. По его данным, отключения электричества коснулись жителей Энергодара, Каменка-Днепровского и Веселовского муниципальных округов. Минэнерго добавило, что бригады энергетиков уже работают над регулированием ситуации, а в результате оперативных действий в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение.Пухов также уточнил, что все силы направлены на нормализацию обстановки и ликвидацию последствий обстрела.Между тем посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что массированные налеты украинских БПЛА обличают реакцию Украины на недавно состоявшийся разговор лидеров России и Америки."Киев истерично реагирует на начавшийся диалог Путина и Трампа попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы", — написал Мирошник в своем Телеграм-канале, отметив и другие способы киевского режима, которыми тот воспользуется, чтобы сорвать намечающиеся переговоры. Не только на Украине новости о разговоре лидеров России и США заставили власти паниковать. Например, в Европе также назревает кризис, связанный с беседой Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробности в публикации "Электрошок" и чрезвычайное положение: что придумали Макрон и Шольц для поддержки Украины
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новости, запорожская область, энергодар, россия, украина, минэнерго, вооруженные силы украины, всу, удары
Новости, Запорожская область, Энергодар, Россия, Украина, Минэнерго, Вооруженные силы Украины, ВСУ, удары

Полсотни тысяч человек остались без света: ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС

11:25 14.02.2025
 
© Фото : Google MapsЗапорожская ТЭС
Запорожская ТЭС - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Google Maps
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Украинские подразделения нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Об этом 14 февраля написал врио главы администрации города Максим Пухов в своем Телеграм-канале. Минэнерго области сообщило, что в результате атаки ВСУ повреждено оборудование, без света остались 50 тысяч абонентов в Энергодаре и других регионах
"ВСУ нанесли 15 артиллерийских ударов по Запорожской ТЭС. Жертв и пострадавших нет. Специалисты максимально быстро, как только позволила обстановка, приступили к оценке повреждений и восстановительным работам", — сообщил Пухов.
А ранее региональное министерство энергетики в своем Телеграм-канале написало о том, что после удара ВСУ более 50 тысяч абонентов остались без света.
"В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 000 абонентов", — говорится в сообщении ведомства.
По его данным, отключения электричества коснулись жителей Энергодара, Каменка-Днепровского и Веселовского муниципальных округов. Минэнерго добавило, что бригады энергетиков уже работают над регулированием ситуации, а в результате оперативных действий в части Энергодара восстановлено водо- и энергоснабжение.
Пухов также уточнил, что все силы направлены на нормализацию обстановки и ликвидацию последствий обстрела.
Между тем посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что массированные налеты украинских БПЛА обличают реакцию Украины на недавно состоявшийся разговор лидеров России и Америки.
"Киев истерично реагирует на начавшийся диалог Путина и Трампа попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы", — написал Мирошник в своем Телеграм-канале, отметив и другие способы киевского режима, которыми тот воспользуется, чтобы сорвать намечающиеся переговоры.
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Истерика Киева: Мирошник связал налет дронов ВСУ с паникой после диалога Трампа и ПутинаУкраина ответила на недавно состоявшийся разговор лидеров России и Америки попытками массированных налетов БПЛА на российские регионы. Об этом 14 февраля заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Телеграм-канале
Не только на Украине новости о разговоре лидеров России и США заставили власти паниковать. Например, в Европе также назревает кризис, связанный с беседой Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробности в публикации "Электрошок" и чрезвычайное положение: что придумали Макрон и Шольц для поддержки Украины
 
НовостиЗапорожская областьЭнергодарРоссияУкраинаМинэнергоВооруженные силы УкраиныВСУудары
 
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