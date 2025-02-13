https://ukraina.ru/20250213/1061045917.html

Европа встревожена, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 февраля

Европа встревожена, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 февраля - 13.02.2025 Украина.ру

Европа встревожена, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 13 февраля

В Европе обеспокоились из-за переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-13T13:00

2025-02-13T13:00

2025-02-13T13:05

хроники

эксклюзив

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О том, что в Европе встревожены из-за переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщил ряд западных изданий."По словам двух официальных лиц, власти европейских стран ошеломил звонок Трампа и Путина — значительный дипломатический шаг, о котором не уведомили ключевых союзников", — сообщило агентство Bloomberg.Один из источников и вовсе назвал разговор "изменой", а другой заявил, что в Европе обеспокоены якобы отсутствием в команде Трампа кого-либо "с настоящим опытом ведения переговоров с россиянами".Примечательно, что при этом, по информации источников, новая администрация США свернула значительную часть регулярных контактов с европейскими странами. Руководство последних вынуждено ориентироваться на формальные телефонные звонки, протокольные встречи и публичные заявления.По информации издания The Financial Times, европейские дипломаты нервничают из-за того, что им сложно организовывать встречи чиновников, в том числе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, с членами команды Трампа."Органы власти ЕС всё ещё не могут найти нужного человека с прямым доступом к Трампу", — рассказал источник издания.Как сообщило ещё одно издание — Politico — разговор Трампа и Путина стал моментом, которого европейцы и украинцы "боялись месяцами, если не годами", сообщает Politico."Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем континента", — сообщило издание.По его данным, отношения Евросоюза с новой американской администрацией "настолько плохи, что их практически не существует". Также, сообщило издание Politico, европейские дипломаты "казалось, не знали, как реагировать" на слова президента США и главы Пентагона Пита Хегсета о "нереалистичности" возврата Украины к границам до 2014 года и её вступления в НАТО.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже отреагировал на опасения Европы."Фригидная старая дева Европа обезумела от ревности и ярости. Её не предупредили о звонке Путина-Трампа и не проконсультировались о его содержании или последующих заявлениях. Это показывает её реальную роль в мире и шансы "подцепить мужа". Неудивительно. Время Европы прошло", — написал Медведев в своём X.Он заявил, что Европа "слаба, уродлива и бесполезна".Обстрелы и налётыУтром 13 февраля Минобороны РФ рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата: 37 БпЛА – над территорией Брянской области; по 12 БПЛА – над территориями Курской и Липецкой областей, девять БПЛА – над территорией Тверской области, по три БпЛА – над территориями Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областей и один БпЛА – над территорией Ростовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны России.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 45 ударов.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 131 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении 15 гражданских лиц, в т.ч. двух подростков 2009 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, служебный автотранспорт, 2 автобуса городского маршрута и 5 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм, преимущественно кассетных. Также Представительство предупредило о ракетной опасности в Донецке, Макеевке и Ясиноватой.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 33 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации:Великие Копани — 4; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 5; Алёшки — 5; Новая Каховка — 6; Счастливое — 2; Малая Лепетиха — 5; Новая Маячка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Великая Лепетиха и Днепряны.Днём 13 февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об ударах по регионах."Из-за повреждения электроподстанции без электричества остались свыше шести тысяч человек в 12 населённых пунктах Алешкинского и Голопристанского округов. Два социально значимых объекта перевели на аварийные источники питания. В Новой Каховке противник нанёс террористический удар по многоквартирному жилому дому. Повреждения получили остекление и фасад здания, также задело линию электропередачи. Людей в зоне отключения не оказалось. Скадовск подвергся атаке ударных беспилотников вчера вечером. Все дроны были сбиты, но обломки упали на частный дом. Пострадала газовая магистраль и линия электроснабжения. Часть района осталась без света. Бригады Херсоноблэнерго приступили к ремонту на всех повреждённых участках. Газоснабжение уже восстановлено", — написал Сальдо.Утром 13 февраля губернатор Белгордской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе посёлки Малиновка и Октябрьский, сёла Бессоновка, Красный Хутор, Нехотеевка, Репное, Солнцевка, Устинка и Ясные Зори подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущены 22 снаряда, и атакам с помощью 14 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены 4 квартиры в МКД, 2 социальных объекта, производственное предприятие, 6 автомобилей, 3 частных дома, 2 надворные постройки и линия электропередачи. На территории одного из домовладений разрушена хозяйственная постройка", — сообщил Гладков.В Борисовском районе по сёлам Берёзовка, Зозули и Цаповка нанесены удары с помощью 4 беспилотников, один из которых сбит. В селе Берёзовка в результате атаки беспилотника по движущемуся автомобилю был ранен мирный житель. Мужчина после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно. Машина получила повреждения."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое, Карабаново, Колыхалино и Шелаево совершены атаки с помощью 6 беспилотников, из которых 4 сбиты. В селе Колыхалино в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранены двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжёлом состоянии, и после проведённой операции его перевели в отделение реанимации для динамического наблюдения. Состояние второго мужчины оценивается как удовлетворительное. Вся необходимая помощь оказывается. Повреждены 2 транспортных средства", — сообщил губернатор.В Волоконовском районе сёла Борисовка, Новое, Тишанка и хутор Плотовка подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 4 беспилотников, 2 из которых сбиты. На участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин в результате сброса взрывного устройства с дрона ранена семейная пара. После оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. Повреждены частный дом, надворная постройка, 2 автомобиля и линии газо- и электроснабжения."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Первая выпущено 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и зафиксированы атаки 5 беспилотников. В селе Мокрая Орловка от удара дрона по автомобилю погибла женщина. Повреждены 2 МКД, частное домовладение и 2 автомобиля", — сообщил Гладков.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Демидовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 27 боеприпасов, и атакам 5 БПЛА, один из которых сбит. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Марьино и Мухин подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и атакам 15 беспилотников, из которых 11 были сбиты. Повреждены частный и четыре многоквартирных дома, 8 автомобилей и линия электропередачи", — отмечалось в сводке.В Курской области ведутся бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте - в статье Татьяны Стоянович "Готовьте оружие к переговорам! Украина в международном контексте".

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив