Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины - 12.02.2025 Украина.ру
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Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины
Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины - 12.02.2025 Украина.ру
Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины
Озвученное недавно намерение новой американской администрации о получении доступа к редкоземельным металлам Украины фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима. Такое мнение 12 февраля в интервью агентству РИА Новости озвучил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов
2025-02-12T16:57
2025-02-12T16:57
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репарации
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В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского.Этот факт, в частности, подтвердила, британская газета Financial Times, уточнив, что Киев готов предложить Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов.Параллельно украинское агентство УНИАН напомнило, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил Вашингтон, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях.Издание пояснило, что речь идет о самых больших в Европе запасах титана и лития, необходимых для производства любых высокотехнологичных устройств, начиная от смартфонов и заканчивая электромобилями.Однако Владимира Зеленского, потерявшего свою легитимность еще в мае прошлого года, ничего не смутило, и он предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.В среду, 12 февраля, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что ресурсы, которые находятся на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается."При чем тут они и наши недра? Мы не собираемся продавать", - сказал Пушилин, отметив, что только Киев готов "цинично распродать [ресурсы] за три копейки".Чем именно Запад может поживиться в недрах Украины, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский.
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, financial times, украина.ру, репарации, долги, крым
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Financial Times, Украина.ру, репарации, долги, Крым

Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины

16:57 12.02.2025
 
© AP / Ben Curtis
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP / Ben Curtis
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Озвученное недавно намерение новой американской администрации о получении доступа к редкоземельным металлам Украины фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима. Такое мнение 12 февраля в интервью агентству РИА Новости озвучил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов

"США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского.
Этот факт, в частности, подтвердила, британская газета Financial Times, уточнив, что Киев готов предложить Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов.
Параллельно украинское агентство УНИАН напомнило, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил Вашингтон, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях.
Издание пояснило, что речь идет о самых больших в Европе запасах титана и лития, необходимых для производства любых высокотехнологичных устройств, начиная от смартфонов и заканчивая электромобилями.
Однако Владимира Зеленского, потерявшего свою легитимность еще в мае прошлого года, ничего не смутило, и он предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.
В среду, 12 февраля, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что ресурсы, которые находятся на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается.
"При чем тут они и наши недра? Мы не собираемся продавать", - сказал Пушилин, отметив, что только Киев готов "цинично распродать [ресурсы] за три копейки".
Чем именно Запад может поживиться в недрах Украины, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский.
 
НовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийFinancial TimesУкраина.рурепарациидолгиКрым
 
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