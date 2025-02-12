Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины
© AP / Ben Curtis
© AP / Ben Curtis
Озвученное недавно намерение новой американской администрации о получении доступа к редкоземельным металлам Украины фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима. Такое мнение 12 февраля в интервью агентству РИА Новости озвучил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов
"США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".
В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского.
Этот факт, в частности, подтвердила, британская газета Financial Times, уточнив, что Киев готов предложить Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов.
Параллельно украинское агентство УНИАН напомнило, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил Вашингтон, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях.
Издание пояснило, что речь идет о самых больших в Европе запасах титана и лития, необходимых для производства любых высокотехнологичных устройств, начиная от смартфонов и заканчивая электромобилями.
Однако Владимира Зеленского, потерявшего свою легитимность еще в мае прошлого года, ничего не смутило, и он предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.
В среду, 12 февраля, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире "Соловьев Live", что ресурсы, которые находятся на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается.
"При чем тут они и наши недра? Мы не собираемся продавать", - сказал Пушилин, отметив, что только Киев готов "цинично распродать [ресурсы] за три копейки".
Чем именно Запад может поживиться в недрах Украины, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский.