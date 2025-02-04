https://ukraina.ru/20250204/1060797758.html

Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металлами

Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металлами - 04.02.2025 Украина.ру

Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металлами

Большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил президент США Дональд Трамп, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом 4 февраля написало украинское агентство УНИАН

2025-02-04T13:05

2025-02-04T13:05

2025-02-04T13:05

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олаф шольц

вооруженные силы украины

металл

территория

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Издание ссылается на данные журнала Forbes, который в апреле 2023 года оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины в $15 трлн, при этом указал, что тогда, что более 70% месторождений приходится на вошедшие в состав России Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на Днепропетровскую область, к которой приближается линия фронта.В частности, пояснил УНИАН, речь шла о самых больших в Европе запасах титана и лития, необходимых для производства любых высокотехнологичных устройств, начиная от смартфонов и заканчивая электромобилями.Однако с тех пор ситуация сильно изменилась, что подтвердило также и американское издание OilPrice, написавшее несколько дней назад, что с начала СВО под контроль России ушли две из четырех литиевых месторождений на Украине.Однако Владимир Зеленский, потерявший свою легитимность еще в мае прошлого года, предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Во вторник, 4 февраля, на эту новость отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц, сочтя это предложение со стороны своего американского коллеги потребительским."Было бы "очень эгоистично, очень эгоцентрично" использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки", – сказал Шольц, добавив, что ресурсы нужно использовать для восстановления Украины после завершения конфликта.Между тем в Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского. Об этом написала британская газета Financial Times."(Заявление Трампа. – Ред.), похоже, совпадает с "планом победы", который ему предоставили осенью... Мы готовы работать с Америкой", – привело издание слова источника, близкого к Зеленскому.В статье также отмечается, что собеседник издания подтвердил намерение Киева предложить Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов.Параллельно новая администрация американского президента спорит на тему возобновления передачи киевскому режиму вооружений. Между тем, агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены, однако возобновились в выходные. В то же время редакция издания отметила, что окончательное решение в части поддержки киевского режима пока не принято.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отметил в комментарии агентству РИА "Новости", что возобновление военных поставок – это плохой стимул для мира.Подробнее о ситуации с дележкой неподконтрольных Киеву месторождений - в материале ВСУ атаковали школьный автобус, США могут восстановить поставки оружия Киеву. Главное на 13.00 4 февраля.

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новости, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, олаф шольц, вооруженные силы украины, металл, территория