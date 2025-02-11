https://ukraina.ru/20250211/1060993027.html

Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский

Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский - 11.02.2025 Украина.ру

Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский

Владимир Зеленский продолжает торговать Украиной оптом и в розницу. Теперь его главный коммерческий проект – передача американцам месторождений редких металлов. "Совместное" освоение на деле может оказаться игрой в одни ворота и форменным грабежом страны. Но дойдет ли вообще до этого дело?

2025-02-11T17:15

2025-02-11T17:15

2025-02-11T17:15

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

природные ресурсы

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Украина согласнаПервое, тогда еще робкое и расплывчатое приглашение западным союзникам присмотреться к украинским природным богатствам прозвучало в уже слегка подзабытом "плане победы" Зеленского, с которым он разъезжал по миру незадолго до президентских выборов в США.Победа Дональда Трампа только укрепила власти Украины в убеждении, что одностороннему движению американских денег и помощи скоро придет конец, а значит отношения с Вашингтоном следует выстраивать по более понятной для нового президента США бизнес-схеме "ты – мне, я – тебе".В администрации Трампа такие сигналы оценили и выкатили свои требования: редкоземельные металлы – на бочку, а там и за всем остальным дело не заржавеет.Доступ к "редкоземам", по словам президента Соединенных Штатов, будет для его страны гарантией, что американские деньги, переданные Украине, "не пропадут". Трамп уточнил, что речь идет о редкоземельных металлах на сумму в 500 млрд долларов."Нам нужны редкоземельные металлы. И украинцы по сути согласились на это", - резюмировал он.Люди гибнут за металлИздание Украина.ру недавно писало о всех нюансах истории с редкоземельными и редкими металлами на Украине. Если вкратце, то запасы таких металлов на Украине действительно есть, вопрос лишь в том, кто, когда и за чей счет сможет такие запасы разработать.Дело в том, что существующая украинская инфраструктура требует серьезных инвестиций, гарантий, времени и т.д., из-за чего вся овчинка может попросту не стоить выделки. Кроме того, изрядная доля "редкоземов" находится в Донбассе, то есть или уже под контролем РФ, либо же в зоне боевых действий или близ нее. Что касается месторождений в других частях Украины, то с ними тоже все не так просто. В качестве примера можно взять ситуацию вокруг Тарасовского месторождения в Киевской области. Его особенность в том, что оно полиминеральное, то есть добывать там можно ильменит, ставролит, циркон и рутил.Еще в 2012 году "Рутил-ильменитовая компания" получила от государства лицензию на 20 лет, которая позволила бы разрабатывать это месторождение. Предполагалось к началу 2020-х гг. построить на этом месте горно-обогатительный комбинат, привлечь более 100 млн долларов инвестиций и начать работу, однако дело не заладилось.Первая причина – протесты местных жителей. Месторождение предполагалось осваивать открытым способом, то есть в виде гигантского карьера, что потребовало бы изъятия порядка 1 тыс. га земли: лесов и сельскохозяйственных черноземов. Специалисты отмечали, что значительные объемы переработки руды могли представлять угрозу экологии, загрязнять воздух и грунтовые воды.Второй причиной стали банальные бизнес-разборки, в которые влезло государство и в лице Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2020 году отменило лицензию для "Рутил-ильменитовой компании". Как писали местные СМИ, эту компанию контролировали через офшор в Белизе структуры украинского олигарха Сергея Тигипко.На примере Тарасовского месторождения четко видны все проблемы и риски, с которыми могут столкнуться Соединенные Штаты на Украине, а именно препятствия со стороны украинского государства, непрозрачность принимаемых решений, коррупция, отсутствие гарантий, что выданная лицензия в итоге приведет к осуществлению проекта.Видна в этой истории и другая сторона медали, но на которую американцам, разумеется, наплевать – это издержки и риски, какие такая промышленность несет для экологии страны, здоровья населения, когда в угоду прибыли целые украинские территории могут попасть под заражение. Впрочем, когда метрополию волновали такие проблемы ее колонии?Чем еще поживитьсяСудя по всему, команда Трампа поняла, что одними лишь редкоземельными украинскими металлами сыт не будешь, поэтому начался прогрев темы расширения той дани, которую планируют собрать с Украины американцы: уже звучат слова "нефть", "газ" и "другие вещи".Если брать максимально широко, то на Украине есть ряд объектов, которые уже сейчас могут представлять интерес для Запада. Среди них – пять горно-обогатительных комбинатов в Криворожском железнорудном бассейне, аналогичном бассейне в Кременчуге Полтавской области, а также марганцево-рудный бассейн в Никополе Днепропетровской области.Теоретически, интерес могут представлять шахты по добыче урановой руды в Желтых Водах (Днепропетровская область), залежи титановых руд под Житомиром, угольный бассейн на западе страны – Львовско-волынский.Проблема в том, что часть этих объектов или не работают или же работают не на полную мощность, например, в том же Львовско-волынском угольном бассейне из 15 шахт активны только 4, уголь там при этом не самого высокого качества, поэтому годится только для сжигания на ТЭС.Все месторождения распределены между собственниками, и свободных среди них, которые можно было бы отдать американцам, нет, отметил в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец."Лицензии на распоряжении этими богатствами надо будет отнимать. Кто и как это будет делать, на каком основании, а владеют ими не последние люди на Украине, непонятно. Все это блеф, и любой, кто понимает, как работает добыча полезных ископаемых, скажет, что ничего из этого не выйдет", - заявил он.Часть производств может попросту не заинтересовать Соединенные Штаты. На Западной Украине, например, есть солидные запасы серы, которая необходима при производстве серной кислоты, которая в конечном итоге является необходимой составляющей при производстве удобрений.Предкарпатский сероносный бассейн – один из крупнейших в мире. На территории Украины он проходит по Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областям, однако США занимают второе место по производству серы после КНР, поэтому маловероятно, что им это будет интересно.При ближайшем рассмотрении обнаруживаются и другие проблемы. Та же железная руда, которой местным предприятиям хватит на ближайшие две сотни лет, имеет низкий процент содержания железа и наоборот, высокий – пустой породы, что сказывается на стоимости переработки такой руды.Похожая история и с марганцем. Добываемая на Украине руда содержит этого металла меньше, чем аналогичная руда в странах-конкурентах, украинской промышленности приходится добывать, транспортировать и обрабатывать в два раза больше такой руды, чтобы удовлетворить спрос.Какие-то полезные ископаемые, которыми когда-то была богата Украина, теперь от нее бесконечно далеки. Так случилось, например, с солью. Почти 16 млрд тонн соли содержало крупнейшее в стране Артемовское месторождение вблизи города Соледар. В 2023 году этот населенный пункт, входящий в состав ДНР, был освобожден российской армией. Пол контролем Украины остается пока еще месторождение в Славянске (5,5 млн тонн), а также Солотвинское месторождение в Закарпатской области (0,5 млн тонн).Беглый анализ показывает, что даже если украинские власти максимально откроют свои ресурсы для США, то нет уверенности, что такое предложение может устроить американцев.О том, как раздел украинских редкоземельных недр приобретает все черты самой масштабной аферы века - в материале издания Украина.ру Всё уже украдено до вас, мистер Трамп.

https://ukraina.ru/20250204/1060804083.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, природные ресурсы