Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским - 12.02.2025 Украина.ру
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Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским
Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским - 12.02.2025 Украина.ру
Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским
Ресурсы, которые находятся на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается. Об этом 12 февраля в эфире "Соловьев Live" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2025-02-12T14:27
2025-02-12T14:27
новости
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дональд трамп
владимир зеленский
денис пушилин
днр
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Такими словами он отреагировал на недавние новости по поводу того, что Вашингтон и Киев собираются заключить сделку, суть которой заключается в обмене редкоземельных металлов Украины на продолжение помощи США.По словам главы ДНР, власти Киева "цинично распродают [ресурсы] за три копейки".На минувшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. В ответ на это глава киевского режима подчеркнул, что Киев готов разрабатывать залежи полезных ископаемых совместно с Америкой и рассчитывает в связи с этим на продолжение военных поставок от Вашингтона.А накануне от Трампа поступило новое заявление. Подробности в публикации Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна
сша
вашингтон
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Новости, США, Вашингтон, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс

Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским

14:27 12.02.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Ресурсы, которые находятся на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается. Об этом 12 февраля в эфире "Соловьев Live" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
Такими словами он отреагировал на недавние новости по поводу того, что Вашингтон и Киев собираются заключить сделку, суть которой заключается в обмене редкоземельных металлов Украины на продолжение помощи США.

"При чем тут они и наши недра? Мы не собираемся продавать", —сообщил Пушилин, назвав Владимира Зеленского негодяем, который заявил о своем согласии на сделку.

По словам главы ДНР, власти Киева "цинично распродают [ресурсы] за три копейки".
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. В ответ на это глава киевского режима подчеркнул, что Киев готов разрабатывать залежи полезных ископаемых совместно с Америкой и рассчитывает в связи с этим на продолжение военных поставок от Вашингтона.
А накануне от Трампа поступило новое заявление. Подробности в публикации Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна
 
НовостиСШАВашингтонУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДНРДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
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