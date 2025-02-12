https://ukraina.ru/20250212/1061020006.html
Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским
Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским - 12.02.2025 Украина.ру
Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским
Ресурсы, которые находятся на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается. Об этом 12 февраля в эфире "Соловьев Live" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2025-02-12T14:27
2025-02-12T14:27
2025-02-12T14:27
новости
сша
вашингтон
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
денис пушилин
днр
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059573782_323:0:2412:1175_1920x0_80_0_0_45e07c7cb594f2054476f8e02dcdf311.jpg
Такими словами он отреагировал на недавние новости по поводу того, что Вашингтон и Киев собираются заключить сделку, суть которой заключается в обмене редкоземельных металлов Украины на продолжение помощи США.По словам главы ДНР, власти Киева "цинично распродают [ресурсы] за три копейки".На минувшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. В ответ на это глава киевского режима подчеркнул, что Киев готов разрабатывать залежи полезных ископаемых совместно с Америкой и рассчитывает в связи с этим на продолжение военных поставок от Вашингтона.А накануне от Трампа поступило новое заявление. Подробности в публикации Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна
сша
вашингтон
украина
киев
днр
донецкая народная республика
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059573782_621:0:2247:1219_1920x0_80_0_0_3bc6b8448b1aa6a217c146fe3faf5146.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, вашингтон, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, денис пушилин, днр, донецкая народная республика, донбасс
Новости, США, Вашингтон, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским
Ресурсы, которые находятся на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается. Об этом 12 февраля в эфире "Соловьев Live" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин