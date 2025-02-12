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Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским

Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским - 12.02.2025 Украина.ру

Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским

Ресурсы, которые находятся на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается. Об этом 12 февраля в эфире "Соловьев Live" заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

2025-02-12T14:27

2025-02-12T14:27

2025-02-12T14:27

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Такими словами он отреагировал на недавние новости по поводу того, что Вашингтон и Киев собираются заключить сделку, суть которой заключается в обмене редкоземельных металлов Украины на продолжение помощи США.По словам главы ДНР, власти Киева "цинично распродают [ресурсы] за три копейки".На минувшей неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. В ответ на это глава киевского режима подчеркнул, что Киев готов разрабатывать залежи полезных ископаемых совместно с Америкой и рассчитывает в связи с этим на продолжение военных поставок от Вашингтона.А накануне от Трампа поступило новое заявление. Подробности в публикации Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна

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новости, сша, вашингтон, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, денис пушилин, днр, донецкая народная республика, донбасс