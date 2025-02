https://ukraina.ru/20250212/1061003723.html

Опустевший город и банды "людоловов". Что происходит в Одессе

Одесса в эти дни поражает немногочисленных приезжих пустыми улицами и площадями, где редко пройдет какая-нибудь старушка. Крупный мегаполис словно вымер, пишут в соцсетях одесситы. На железнодорожном вокзале города, где когда-то яблоку было негде упасть, сейчас среди бела дня нет людей.

Одна из причин опустения – принудительная мобилизация, которая в Одессе давно приняла характер террора против мужского населения города. На уличных столбах в Одессе гадалки даже расклеивают объявления, предлагая "услуги невидимости от ТЦК".Одесские СМИ сообщили 11 февраля, что в городе мобилизовали даже мужчину, которому ранее поставили диагноз "шизофрения в параноидальной форме". Очевидно, что военнослужащий с таим диагнозом может принести больше вреда, чем пользы, но в ВСУ уже просто некем забивать бреши на фронте.На этой неделе горсовет Одессы собирался на заседание, чтобы взять на себя часть функций ТЦК, согласно новому постановлению Кабмина Украины. Центральная власть хочет обязать региональные власти заниматься не столько коммунальными проблемами, сколько принудительной мобилизацией, чтобы те разделили с Офисом президента негативное отношение населения.Украинские военкомы (ТЦК) в Одессе считают себя новой элитой, которая может распоряжаться жизнями других, что откладывает отпечаток даже на поведение их детей. Одна из подписчиц Telegram-канала "Типичная Одесса" сообщала на днях, что работает классным руководителем в одной из одесских школ, где учатся также двое сыновей сотрудников ТЦК. "Эти дети позволяют себе оскорблять других ребят, кичатся тем, кто их отцы. Стоит мне сделать им замечание за опоздание, в ответ слышу нецензурную лексику. Они даже не стесняются подходить и просить исправить им оценки", - пишет преподаватель, подчеркивая также, что родители из ТЦК так пагубно влияют на детей, что это даёт право думать, что они лучше других. По ее мнению, это в будущем станет проблемой для украинского общества.В новых видео о насильственной мобилизации из Одессы чаще стали фигурировать некие люди в гражданском, вооруженные ножами, которые и "пакуют" попавшихся мужчин в присутствии полиции. Одесситы пишут, что речь идет о настоящих криминальных группировках – банды просто нанимают на грязную работу, обещая им самим отсрочку от мобилизации."Сегодня в Одессе возле Привоза, очередной факт похищения человека ТЦКашниками, полицаями и группой лиц по гражданке с ножами. Это всё делают по личному приказу Зеленского, который всем мировым СМИ рассказывает, что у нас никого не принуждают идти воевать, все сами идут. Самое смешное и циничное, что все западные правозащитники молчат", - пишет 11 февраля украинский Telegram-канал "Резидент".В то же время в Одессе происходит и сопротивление действиям украинских властей, хотя и не принимает еще массового характера. В начале февраля СБУ заявила о задержании в Одессе пятерых мужчин, которых обвиняют в принадлежности к подпольной организации "Рабочий фронт Украины". Они якобы по заданию российской ФСБ вели пропаганду идей солидарности, призывали создавать рабочие и солдатские комитеты по защите своих прав. Также они распространяли листовки с QR-кодом, который вёл на их ТГ-канал с 30 тысячью подписчиков. По заявлению СБУ, канал виноват в "срыве мобилизации". Участники группы также расклеивали листовки, призывая сопротивляться принудительной мобилизации, в Киевской и Харьковской области, в Полтаве и Кременчуге. Однако Telegram-канал "Рабочего фронта Украины" пишет, что задержанные не имеют к ним отношения, а самостоятельно пытались противостоять мобилизации.Американское издание The Wall Street Journal на днях сообщало, что Одессой заинтересовался президент США Дональд Трамп. Тот якобы еще осенью 2024 года общался с Зеленским и отметил, что Украина и в особенности Одесса будет "хорошим местом" для проектов недвижимости. Недавно тот же Трамп выступил с аналогичным предложением относительно сектора Газа, превращенного в руины. Сейчас жители Одессы надеются, что их город не постигнет участь Газы.На этой неделе журналисты спросили депутатов горсовета, сколько денег им нужно, чтобы прожить в Одессе. Большинство народных избранников заявили, что нужно им не менее 100 000 гривен (220 000 р.) в месяц, если во всем себе отказывать. При этом журналисты отметили, что декларации у большинства депутатов горсовета пустые и формально никаких доходов они не имеют, но используют элитные автомобили.В понедельник 10 февраля американское издание The Washington Mail сообщило, что у Трампа рассматривают возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова. Среди причин, которые называет издание: связи с организованной преступностью, коррупционные схемы и гражданство РФ. Сам Труханов в прошлом году отрицал наличие у него российского гражданства, но националисты под управлением Офиса президента все равно разгоняли эту тему в рамках подавления местного самоуправления. Для Одессы, пишет The Washington Mail, санкции против Труханова могут стать серьезным ударом, так как поставят под угрозу инвестиции американских компаний в этом регионе.Более подробно о том, что происходит в целом в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: за деньги Украины "Велта" будет укреплять промышленность США и газовый кризис"

