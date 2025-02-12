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Экономика Украины и война: за деньги Украины "Велта" будет укреплять промышленность США и газовый кризис

Экономика Украины и война: за деньги Украины "Велта" будет укреплять промышленность США и газовый кризис - 12.02.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: за деньги Украины "Велта" будет укреплять промышленность США и газовый кризис

Если в 2022–2024 годах прилетало по объектам украинской электроэнергетики, то в феврале 2025 года ударам подверглись объекты газоснабжения. И это куда большая проблема для киевской власти, чем дефицит электроэнергии: последнюю можно импортировать из Европы, а газа в Европе нет. Но в сложившейся ситуации киевская власть может винить только себя.

2025-02-12T06:13

2025-02-12T06:13

2025-02-12T06:13

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Впрочем, не только газовой тематикой была богата вторая неделя февраля. В Приднестровье разрешился энергетический кризис, а проблематику передачи Западу минерально-сырьевой базы Украины стали комментировать те, кто эти самые минералы добывают.Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Приднестровский газовый кризис10 февраля Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о достижении договорённости между Россией, Венгрией и Молдавией о поставках газа в Приднестровье. 10 февраля как раз закончился 10-дневный газовый контракт — топливо закупалось на деньги европейского гранта, который РМ и ПМР поделили пополам.Газ поступит в непризнанную республику по другой схеме: венгерский трейдер MET Gas and Energy Marketing заплатит дубайской JNX General Trading и доставит газ к границе с Молдавией. Приднестровье оплатит транзитные расходы компании "Молдовагаз" от госграницы до территории региона.Проиграли по итогам прекращения газового транзита по территории Украины все участники без какого-либо исключения.• России пришлось решать приднестровскую проблему и договариваться с Венгрией.• Молдавия будет переплачивать за газ и электроэнергию, так как решила разорвать кооперацию с Приднестровьем. Взамен ей удалось, судя по заявлению премьер-министра Речана, выбить из ПМР ряд имиджевых политических уступок (освобождение политзаключённых, возвращение РМ конфискованного здания школы в Рыбнице с румынским языком обучения, сохранение в сетке вещания молдавского телевидения и демонтаж установленных в 2022 году КПП). Программа-максимум — решение приднестровского вопроса не решена, а осенью сторонники Санду рискуют потерять контроль над парламентом.• Приднестровье свалилось в жесточайший энергокризис с полной остановкой промышленности, прекращением централизованного теплоснабжения, веерными отключениями электроэнергии, а также смертями от отравлений угарным газом и пожаров.• Украина потеряла 800 млн долларов платы за транзит, её ГТС стала объектом ударов: ПХГ повреждены, четыре газовых промысла уничтожены, давление в трубе падает, а по окончанию отопительного сезона придётся потратить как минимум 1,5–2 млрд долларов на импорт газа.В выигрыше разве что Венгрия — она смогла оказать России услугу и укрепить с ней отношения, а для достижения цели Москве пришлось задействовать как дипломатию, так и военную силу.Сколько будет сохраняться новый статус-кво пока не ясно. Но тот факт, что людям не придётся воевать с холодом и тьмой уже радует. Осталось только победить плесень — она за месяц без отопления в ПМР выросла практически всюду.В итоге получается, что позиционировавшие себя годами жертвами российской энергетической агрессии и использования энергоносителей в качестве оружия, сами стали агрессорами и обкатали на Приднестровье то, на что Россия так и не решилась — из чисто гуманистических соображений — реализовать на территории Украины.А теперь стоит вернуться к украинскому газовому кризису.Газа нет9 февраля украинские СМИ сообщили, что по итогам российского дронового удара уничтожена установка на газовом месторождении в посёлке Водяное в Харьковской области, принадлежащая компании "Бурисма", где в своё время "трудился" Хантер Байден. Оборудование уничтожено полностью, добыча газа остановлена на всех соседних месторождениях. То есть атака проведена по той же схеме, что на прошлой неделе, когда были уничтожена два газовых промысла в Полтавской области. Утром 11 февраля атака повторилась и из строя выбыло ещё один газовый промысел в Полтавской области, но на этот раз уже "Нафтогаза".Результатом атак стали усугубление газового кризиса, вызванного недостаточными запасами газа. Теперь же поддерживать давление в украинской ГТС будет ещё сложнее, а атаки наверняка будут продолжены так как после прекращения транзита газа по территории Украины, её ГТС перестала представлять для России ценность.Как следствие, киевская власть активно импортирует газ из ЕС, в том числе из Словакии, которой она же газ и перекрыла. Власти Словакии, впрочем, нашли временное решение проблемы — они закупают часть топлива в Венгрии (она с конца 2021 года получает топливо по "Турецкому потоку") и создали "дочку" национальной компании SPP для транспортировки газа из России по украинской ГТС.Но закупить достаточные объёмы газа в Евросоюзе не получится. Во-первых, дорого (газ подорожал до 622 долларов за 1 тыс. м3 — максимум за 2 года) так как топливо закупается по биржевым ценам, а они выросли из-за остановки транзита. Во-вторых, газ неоткуда брать: запасы топлива в европейских ПХГ упали ниже 50% к 6 февраля, что на 8% меньше среднего показателя за прошедшие 5 лет. При этом зима в Европе не является экстремально холодной ­— сказывается именно нежелание евробюрократии своевременно и в достаточных объёмах закупать российский газ.По словам бывшего главы транзитного оператора Украины, при суточном потреблении газа в районе 110 млн м3, 52 млн покрывала добыча, а 58 млн м3 обеспечивали ПХГ. С учётом низкой наполненности ПХГ и сокращающейся из-за ударов ВКС России добычи, киевской власти придётся экономить газ. Для этого его подачу сократят промышленности и социальной сфере. Но так как последнюю нельзя просто так отключить, то отключения пройдут под прикрытием карантинных мероприятий — в 6 областях страны из-за вспышек коронавируса и ОРВИ начались закрытие образовательных учреждений.Вот только помогут ли эти меры — не ясно. Не исключено, что Россия таким способом подталкивает Украину к возобновлению транзита газа будь то российский или азербайджанский (всё равно де-факто будет российским). Впрочем, возымеют ли эффект удары по месторождениям покажет исключительно время.США нечего предложитьПродолжается тема с передачей украинских недр США. Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов в качестве платы за предоставленную военную помощь. Кто и где нашёл на подконтрольной киевской власти такие запасы редкоземельных металлов — не ясно. Поэтому 500 млрд — явная фантазия Трампа или следствие его крайне фривольного обращения с цифрами.Но это заявление вывело на новый уровень, казалось бы, бессмысленную дискуссию об украинских минералах, которыми, якобы, можно расплатиться с США за оказанную "помощь" в войне с Россией до последнего украинца. Проблематику передачи месторождений прокомментировал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. Он признался, что киевской власти нечего предложить США так как, чтобы США могли работать с украинскими минералами, права на их разработку сперва нужно отобрать у украинских компаний, включая уже упоминавшуюся "Бурисму".Для этого Гетманцев подготовил обращение в СНБО с просьбой забрать месторождения. Теперь, к слову, это можно: у Злочевского (директор "Бурисмы") больше нет "крыши" в виде демократической партии. Поэтому за отъём его активов не накажут.Впрочем, автор вновь и вновь акцентирует внимание читателя на том, что киевской власти нечего предложить США: на Украине нет минералов, которыми можно было бы завлечь инвесторов.К слову, о реальной готовности передать контроль над недрами рассказал в интервью изданию Delo.ua основатель и руководитель компании "Велта" (добывает ильменит — титаносодержащую руду) Андрей Бродский. По его словам, интерес к украинским недрам на Западе есть (а чем ещё возвращать предоставленные кредиты), но "наши недра не подготовлены к продаже зарубежным игрокам". "На практике это выглядит так: приходите, покупайте, но что именно мы вам продаём покажем потом", — отмечает Бродский. Как видно, крайне специфический подход для привлечения инвесторов, сигнализирующий о том, что слова о готовности передать контроль над минералами не более чем обещание и попытка удержать внимание к украинской проблематике. А ещё нужны сотни миллионов долларов и масса времени, чтобы перевести запасы, которые есть на госбалансе, в соответствие с кодексом JORC (Австрало–Азиатский кодекс оценки запасов руды и металлов), которым будут руководствоваться западные инвесторы при принятии им решений об инвестициях в месторождения полезных ископаемых. Поэтому, как отмечает Бродский, иностранцы будут полагаться на украинских инвесторов, то есть покупать их пакеты акций или брать под контроль через советы директоров госкомпаний после их корпоратизации. Но и у украинских компаний дела идут не слишком хорошо. Мощности "Велты" загружены на 50–60% — сказывается дефицит электроэнергии, под бронирование от мобилизации попали 50% сотрудников, вывоз ильменита затруднён недостаточной пропускной способностью железнодорожной сети, а по морю первую партию руды вывези лишь 29 января, хотя морской коридор работает с октября 2023 года. На этом фоне возникает логичный вопрос: это точно то, на что рассчитывает иностранный инвестор?А вот "Велте" есть что предложить США. Компания до начала СВО планировала построить завод по производству титана под Новомосковском Днепропетровской области, но с началом СВО планы пересмотрели. Сперва завод перенесли на другой берег Днепра, а потом и вовсе в США. Теперь предприятие проектирует американская компания, завод построят в США, там будут работать американцы (директором тоже будет американец) и перерабатывать завод будет американский ильменит с прицелом на производство титановых изделий для протезирования, хотя ранее предполагалось ограничиться лишь порошком для 3D-принтеров. А вот строиться это будет на заработанные на Украине деньги и с использованием украинских технологий. В общем, Трамп такой подход одобрит, тем более что "Велта" уже получила предварительное согласие на включение её завода в программу по замещению импорта из Китая.Прочие новостиЗеленский подписал указ, которым разрешил коммунальным предприятиям, обеспечивающим теплоснабжение, поставку воды и вывоз коммунальных отходов бронировать 75% от общего количества работников. Проблема лишь в том, что военкомам уже всё равно, есть у мужчины бронь или нет — бусифицируют и с ней, — а предприятия накрыл такой кадровый дефицит, что во многих городах работать некому. Поэтому выйдет классическая история про почки и "Боржоми". А пока же в отдельных городах Украины происходят локальные коммунальные коллапсы: в Кривом Роге 600 домов без тепла с начала декабря, а в Полтаве половина города осталась без теплоснабжения из-за кибератаки (по крайней мере, так говорят власти).Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала итоги своего исследования. Оказалось, что рост цен назвали в числе основных угроз 33% респондентов, экономический кризис беспокоит 32% респондентов. Меньше опрошенных боятся усиления обстрелов — 27%, оккупации территорий — 25%. Судя по ответам, экономическую войну киевская власть уже проиграла.Спустя 8 месяцев после сбития ракеты над клиникой "Охмадет" в Киеве ремонт в повреждённых корпусах так и не начался: Минздрав никак не может повторно выделить деньги.Европейский комиссия (ЕК) проведет пересмотр своей программы внешней помощи объёмом в 96 млрд евро, чтобы в осложнившейся международной обстановке более тесно увязать распределение средств с внешнеполитическими интересами блока. Проще говоря, не исключено, что и ЕС вслед за США существенно "оптимизирует" свои программы, урезав финансирование грантоедам.Верховная Рада поддержала выделение денег на покупку у Болгарии двух реакторных островов (реактор и сопутствующее оборудование) для достройки ХАЭС, которую киевская власть попытается превратить во вторую Запорожскую АЭС. Во сколько обойдётся стройка — не ясно: оценки разнятся от 500 млн до 1 млрд долларов.Более подробно как Украина собирается расплачиваться редкоземельными металлами за американскую помощь - в статье Павла Котова "Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить Зеленский - 11.02.2025 Украина.ру"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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украина, сша, россия, дональд трамп, вадим красносельский, хантер байден, ес, нафтогаз, вкс, эксклюзив