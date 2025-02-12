Америка утрачивает наступательный потенциал: Ищенко объяснил, почему Трамп "выписывается" из ВОЗ - 12.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250212/1061000685.html
Америка утрачивает наступательный потенциал: Ищенко объяснил, почему Трамп "выписывается" из ВОЗ
Америка утрачивает наступательный потенциал: Ищенко объяснил, почему Трамп "выписывается" из ВОЗ - 12.02.2025 Украина.ру
Америка утрачивает наступательный потенциал: Ищенко объяснил, почему Трамп "выписывается" из ВОЗ
Если мы хотим замкнуться в себе как Северная Корея, можно отовсюду выйти. Страна ущерба большого от этого не понесет. Но если Россия хочет проводить наступательную политику, здесь надо действовать так, как США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-12T03:00
2025-02-12T03:00
новости
россия
сша
америка
ростислав ищенко
дональд трамп
воз
оон
международная политика
организации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102773/31/1027733109_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7016d761a3d93338e3fd9fceab30bc6d.jpg
Вслед за США о намерении выйти из ВОЗ заявила Аргентина. В России тоже периодически возникают разговоры о том, что надо оттуда выйти. По мнению эксперта, это вопрос внешнеполитических планов России.По его словам, Дональд Трамп выписывается из всех этих организаций, потому что Америка утрачивает свой наступательный потенциал. Президент США пытается сохранить то, что они еще контролируют, перезагрузиться, и только потом возвращаться к борьбе за гегемонию, подчеркнул обозреватель.Но пока Штаты пытались строить американский мир, они устанавливали контроль над всеми международными организациями и использовали их в своих интересах. Это правильно, сказал Ищенко."Одно дело сказать: "Большая Россия потребовала что-то у маленькой африканской страны". А другое дело сказать: "ООН потребовал от африканского государства сделать что-то на основании своих правил, которым это африканское государство обязалась подчиняться". То же самое требовали от нас", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.О закрытии USAID и переговорах по Украине – в материале Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине.
https://ukraina.ru/20250211/1060993027.html
россия
сша
америка
северная корея
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102773/31/1027733109_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_4b1556036b7e581af458a0e5faba1fb6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, америка, ростислав ищенко, дональд трамп, воз, оон, международная политика, организации, северная корея
Новости, Россия, США, Америка, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ВОЗ, ООН, Международная политика, организации, Северная Корея

Америка утрачивает наступательный потенциал: Ищенко объяснил, почему Трамп "выписывается" из ВОЗ

03:00 12.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Если мы хотим замкнуться в себе как Северная Корея, можно отовсюду выйти. Страна ущерба большого от этого не понесет. Но если Россия хочет проводить наступательную политику, здесь надо действовать так, как США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Вслед за США о намерении выйти из ВОЗ заявила Аргентина. В России тоже периодически возникают разговоры о том, что надо оттуда выйти. По мнению эксперта, это вопрос внешнеполитических планов России.
"Если мы хотим замкнуться в себе как Северная Корея, можно отовсюду выйти. Страна ущерба большого от этого не понесет. Но если мы хотим проводить наступательную политику, надо действовать так, как США", – считает Ищенко.
По его словам, Дональд Трамп выписывается из всех этих организаций, потому что Америка утрачивает свой наступательный потенциал. Президент США пытается сохранить то, что они еще контролируют, перезагрузиться, и только потом возвращаться к борьбе за гегемонию, подчеркнул обозреватель.
Но пока Штаты пытались строить американский мир, они устанавливали контроль над всеми международными организациями и использовали их в своих интересах. Это правильно, сказал Ищенко.
"Одно дело сказать: "Большая Россия потребовала что-то у маленькой африканской страны". А другое дело сказать: "ООН потребовал от африканского государства сделать что-то на основании своих правил, которым это африканское государство обязалась подчиняться". То же самое требовали от нас", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.
О закрытии USAID и переговорах по Украине – в материале Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине.
Вчера, 17:15
Трампу нужны украинские ресурсы, что может предложить ЗеленскийВладимир Зеленский продолжает торговать Украиной оптом и в розницу. Теперь его главный коммерческий проект – передача американцам месторождений редких металлов. "Совместное" освоение на деле может оказаться игрой в одни ворота и форменным грабежом страны. Но дойдет ли вообще до этого дело?
 
НовостиРоссияСШААмерикаРостислав ИщенкоДональд ТрампВОЗООНМеждународная политикаорганизацииСеверная Корея
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Главное за ночь 12 февраля
07:59"Герои" современной Украины: 80 лет со дня смерти организатора "Волынской резни" Клима Савура
07:00Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс
06:35Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика?
06:33Опустевший город и банды "людоловов". Что происходит в Одессе
06:24Конгрессу США предложили ленд-лиз для Украины. Кто эти престарелые разжигатели войны?
06:16Взаимные доносы и угрозы убийством на "Молитвенном завтраке". Чем занята украинская элита
06:13Экономика Украины и война: за деньги Украины "Велта" будет укреплять промышленность США и газовый кризис
06:10Там же целый "зверинец": Виктор Кутырь рассказал, зачем ВСУ бросают под Курск стратегические резервы
06:00ВСУ отступают в сторону Великого Бурлука: полковник запаса о новых успехах ВС России под Купянском
05:45ПВД разнесли в клочья: Алехин раскрыл, как ВС РФ кошмарят врага ФАБами и "Кубом" в Харьковской области
05:30Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру
05:15Нельзя оставлять недобитого врага: ветеран объяснил, почему России нужна только капитуляция Украины
05:00Плюс на минус: эксперт раскрыл, как Россия может использовать "подрывную" роль Британии на переговорах
04:45Удар в стык двух областей: военный эксперт рассказал, каким способом ВС РФ могут взять Сумы
04:30Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунты
04:15Когда хвост крутит собакой: политолог о том, как "план Трампа" может обернуться "планом Зеленского"
04:00На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу
03:45Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе
03:30Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США
Лента новостейМолния