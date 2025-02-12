https://ukraina.ru/20250212/1061000685.html

Америка утрачивает наступательный потенциал: Ищенко объяснил, почему Трамп "выписывается" из ВОЗ

Америка утрачивает наступательный потенциал: Ищенко объяснил, почему Трамп "выписывается" из ВОЗ - 12.02.2025 Украина.ру

Америка утрачивает наступательный потенциал: Ищенко объяснил, почему Трамп "выписывается" из ВОЗ

Если мы хотим замкнуться в себе как Северная Корея, можно отовсюду выйти. Страна ущерба большого от этого не понесет. Но если Россия хочет проводить наступательную политику, здесь надо действовать так, как США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-12T03:00

2025-02-12T03:00

2025-02-12T03:00

новости

россия

сша

америка

ростислав ищенко

дональд трамп

воз

оон

международная политика

организации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102773/31/1027733109_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7016d761a3d93338e3fd9fceab30bc6d.jpg

Вслед за США о намерении выйти из ВОЗ заявила Аргентина. В России тоже периодически возникают разговоры о том, что надо оттуда выйти. По мнению эксперта, это вопрос внешнеполитических планов России.По его словам, Дональд Трамп выписывается из всех этих организаций, потому что Америка утрачивает свой наступательный потенциал. Президент США пытается сохранить то, что они еще контролируют, перезагрузиться, и только потом возвращаться к борьбе за гегемонию, подчеркнул обозреватель.Но пока Штаты пытались строить американский мир, они устанавливали контроль над всеми международными организациями и использовали их в своих интересах. Это правильно, сказал Ищенко."Одно дело сказать: "Большая Россия потребовала что-то у маленькой африканской страны". А другое дело сказать: "ООН потребовал от африканского государства сделать что-то на основании своих правил, которым это африканское государство обязалась подчиняться". То же самое требовали от нас", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.О закрытии USAID и переговорах по Украине – в материале Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине.

https://ukraina.ru/20250211/1060993027.html

россия

сша

америка

северная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, америка, ростислав ищенко, дональд трамп, воз, оон, международная политика, организации, северная корея