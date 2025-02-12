Америка утрачивает наступательный потенциал: Ищенко объяснил, почему Трамп "выписывается" из ВОЗ
Если мы хотим замкнуться в себе как Северная Корея, можно отовсюду выйти. Страна ущерба большого от этого не понесет. Но если Россия хочет проводить наступательную политику, здесь надо действовать так, как США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Если мы хотим замкнуться в себе как Северная Корея, можно отовсюду выйти. Страна ущерба большого от этого не понесет. Но если мы хотим проводить наступательную политику, надо действовать так, как США", – считает Ищенко.
По его словам, Дональд Трамп выписывается из всех этих организаций, потому что Америка утрачивает свой наступательный потенциал. Президент США пытается сохранить то, что они еще контролируют, перезагрузиться, и только потом возвращаться к борьбе за гегемонию, подчеркнул обозреватель.
Но пока Штаты пытались строить американский мир, они устанавливали контроль над всеми международными организациями и использовали их в своих интересах. Это правильно, сказал Ищенко.
"Одно дело сказать: "Большая Россия потребовала что-то у маленькой африканской страны". А другое дело сказать: "ООН потребовал от африканского государства сделать что-то на основании своих правил, которым это африканское государство обязалась подчиняться". То же самое требовали от нас", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия соберет новую "Ялту", когда вместе с Китаем и Ираном захватит Вашингтон на сайте Украина.ру.
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