https://ukraina.ru/20250208/1060905719.html

Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине

Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине - 08.02.2025 Украина.ру

Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине

Наиболее близкая аналогия к тому, что сейчас происходит с USAID, это рейдерский захват предприятия. Трамп убирает людей, которые особо рьяно обслуживали интересы его политических оппонентов и перераспределяет финансовые потоки.

2025-02-08T07:00

2025-02-08T07:00

2025-02-08T07:00

интервью

дональд трамп

сша

евгений ющук

владимир путин

украина.ру

разведка

спецслужба

мягкая сила

переговоры

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.Администрация президента США Дональда Трампа готовится провести массовые увольнения в Агентстве США по международному развитию (USAID). Из более чем 10 000 сотрудников по всему миру сохранить место смогут только 294 человека, сообщило 7 февраля агентство Reuters,.— Евгений Леонидович, в каком формате после закрытия USAID США будут использовать "мягкую силу"?— Ничего не изменится, потому что принципиально ничего в этой теме изменить невозможно, а главное, не нужно.То, что делает Трамп и его люди с USAID — это инвентаризация ресурса, а также увольнение тех, кто слишком рьяно обслуживал интересы политических оппонентов. Иными словами, идет перераспределение финансовых потоков и кадровая чистка.Наиболее близкая аналогия — рейдерский захват предприятия. Кадры частично поменяют, систему управления заведут под своих людей, и затем снова откроют каналы финансирования. Просто тематика станет соответствующей тому, что надо новому руководству для продвижения его представлений о прекрасном.— Если обратиться к истории, как появилась "мягкая сила"?— Под "мягкой силой", по сути, понимается возможность повлиять на мнение и поведение оппонента и заставить его поступать так, как надо манипулятору.Сама по себе она, вероятно, была всегда, потому что ребенок умеет напроситься на ручки без слов, а кошка выпрашивает еду одним лишь взглядом. У древнекитайских философов про то, что вода камень точит, хотя она и мягкая — тоже было — именно в контексте "мягкой силы".А именно структурно это появилось с появлением спецслужб и СМИ. Тогда появилась возможность выработать единый нарратив (идею, которая будет влиять на поведение) и главное — распространить его в рамках скоординированного плана и по единому замыслу.Скупка газет появилась, когда появились газеты.Один из мировых лидеров в использовании "мягкой силы" — это Великобритания. Она не имела технической возможности держать колонии в повиновении исключительно прямым силовым контролем, поэтому разработала систему управления, основанную на непрямых, несиловых воздействиях. Система прошла через века и, кстати, неоднократно была применена на России, СССР и снова на России. Великобритания готовила себе дружественные кадры загодя. Например, в 1984 году британский МИД учредил стипендию для обучения в Великобритании для будущих лидеров из разных стран мира. Эта система работает до сих пор, она известна под названием "Чивнинг". Другой пример. В 1969 году был принят "Акт о развитии туризма" и под него создана структура которая сейчас называется VisitBritain. Агентство охватывает работу по линии СМИ, культуры и спорта. Сегодня Британия финансирует на долгосрочной основе неправительственные организации по важнейшим направлениям — например, в области защиты детей, защиты дикой природы, борьбы с болезнями и так далее. Ну, а кто платит деньги, тот и музыку заказывает. Кстати, план работы широко известного "Британского совета" на 2016–2020 годы включал в себя раздел "безопасность и стабильность" и охватывал в том числе Украину. Собственно, и критически важный для ситуации на Украине визит Бориса Джонсона, после которого Зеленский разорвал работу над мирным договором — это тоже был точно уж не ввод войск, а в определенной степени информационное воздействие. Точечное, высокоранговое, дорогостоящее, но — мягкое. Жесткими стали его последствия. О роли британских СМИ в поддержке и направлении Майдана в Киеве и дальнейшей эскалации ситуации на Украине даже говорить незачем. Это и так общеизвестно.У СССР, кстати, была практика покупать небольшие издания на Западе. Потом, при необходимости, там выпускался материал и затем Министр иностранных дел СССР товарищ Громыко мог заявить с трибуны: "Западные СМИ пишут то-то и то-то, мы требуем объяснений". Это не метафора, а реальность.Была и поддержка СМИ дружественных политических течений.Американцы с иностранным влиянием боролись по этой же причине — появилось такое влияние.— А какое участие могут принимать специалисты разведки в подготовке переговоров первых лиц, если исходить из международного опыта и примеров?— Разведка существует во всем мире для решения деликатных дел, либо для решения проблем. В частности, разведка имеет дело с задачами, которые выходят за пределы уголовного законодательства чужой страны.Для того, чтобы при этом она не была криминальной, во всех странах существуют законы о внешней разведке. Это как раз пример того, когда у агента 007 есть лицензия на убийство. Все это необходимо, потому что реальный мир жесток, далеко не всегда стыкуется с моралью и с законами, которые в каждой стране свои, также как и интересы.Теперь, что касается того, как разведки вообще этим всем занимаются. Когда требуется решить какую-то проблему между двумя государствами, министерства иностранных дел зачастую могут быть бессильны.Обычно в этих ведомствах сидят люди, которые либо доводят официальную позицию своего государства до страны пребывания, либо приезжают выслушать чужое мнение по отдельным моментам. Специалисты МИД готовят документы, визиты, но функции принятия решений у них нет.Таковой функционал, как правило, лежит на политиках или разведке. При этом политики — это публичные люди. Им крайне нежелательно, чтобы сложилась ситуация, когда, допустим, два руководителя государств встретились и ничего не достигли. Поэтому главы стран обычно встречаются, когда тема подготовлена, и они знают, о чем договорятся — им остается обсудить лишь нюансы. Есть встречи "без галстуков, на ногах", например, в кулуарах каких-либо саммитов. Как правила в таких беседах не решаются серьезные вопросы, это скорее личное общение.Таким образом серьезные встречи и темы должны готовиться людьми, которые, во-первых, по закону допущены к гостайне. Во-вторых, они должны понимать, как устроена система принятия решений в своем и в чужом государстве. В-третьих, они должны иметь возможность совершенно жестко сказать своим коллегам при необходимости что-то из серии: мы вас ликвидируем, если то-то и то-то.Политик так говорить публично не имеет возможности, а вот на уровне разведок это вполне допустимо. Эти контакты происходят даже если между странами всё очень напряженно. Например, когда необходимо разобраться с террористами, сотрудники разведки находятся на связи и вместе решают проблемы. Допустим, появился какой-то международный террорист, который угрожает обеим противоборствующим сторонам. В общих интересах его ликвидировать. Разведки встречаются и решают: там мы воюем, а здесь будем вместе с террористами бороться.Или, например, необходимо подготовить будущее для окончания конфликта. Как я вам уже рассказывал, человек, который меня обучал конкурентной разведке, в свое время летал между палестинцами и израильтянами во время очередной их войны и готовил почву для того, чтобы они перестали стрелять друг в друга на тех условиях, которые более или менее устраивали обе стороны.— А наши разведки сейчас занимаются подготовкой окончания украинского кризиса?— Думаю, да. Если почитать развернутый комментарий руководителя нашей внешней разведки, становится ясно, что официальный представитель американской разведки работает в Москве, а его коллега от нашей стороны — в Соединенных Штатах. Это называется неформально "открытый резидент разведки", а термин впервые ввел в употребление Евгений Примаков.Открытый резидент — это человек, которого как посланника принимающая страна должна утвердить. Это очень важный момент. Если представить на секунду, что отправят того, кого на другой стороне видеть не хотят, он никогда ни с кем, ни о чем не сможет договориться.Поэтому представьте себе, что это должен быть за человек. Он находится в чужой стране. Все знают, что он является связующим звеном между нашей и чужой разведками, доносит необходимые месседжи своей и другой стороне. Причем, это реально очень жесткий мир.Я могу привести простой пример. В Великобритании одно время полицейские взяли моду приставать к машинам нашего посольства: номера снимали, придирались к парковке, и так далее. Представители нашей разведки сказали: ребят, если вы будете себя так вести, мы будем играть в эту игру вдвоем. Они не поняли.А после этого, если помните, произошла погоня в Москве за дипломатической машиной с дипномерами Великобритании. Авто с вроде как пьяным водителем догнали наши гаишники, и физиономией в грязь положили. Был маленький скандал, и после — встреча представителей разведок, где озвучили: отстаньте от наших машин, мы не будем трогать ваши. Это всегда и везде так решается.Конечно, такие действия не соответствуют имиджу политиков. Но зато прекрасно подходят для решения через разведку.Таким образом, когда наш руководитель разведки говорит о том, что институт открытых резидентов существует, несмотря на все разногласия с США, закрытие консульств, и так далее — это прямо говорит о том, что работа между нашей и американской разведкой идет.— Центральное разведывательное управление, которое готовит доклады для Трампа, может искажать информацию со своими целями?— Вопрос перепроверки информации и ее достоверность действительно очень важный вопрос. Все разведки и руководители стран мира над ним всегда ломают голову.Как лидеры стран вообще решают эту проблему? Они имеют несколько спецслужб, получают информацию из множества различных каналов. Например, данные о состоянии дел на местах во времена СССР поступала не только от первых секретарей обкома КПСС региона, Свердловской или Московской области. Информация дублировалась по линии МВД, КГБ, по линии разведки, где она могла дотянуться, и множеством других структур.Все сводится к людям, которым доверяет руководитель в той или иной степени, и к их оппонентам, между которыми поддерживается сильная конкуренция.Представьте ситуацию, что спецслужбы спелись между собой — они ведь могут сделать государственный переворот по щелчку пальцев. Поэтому существует множество спецслужб, которые ревностно следят за тем, чтобы принести информацию первыми, а руководители ее анализируют.— Что мы ждем от переговоров Трампа и Путина?— Полагаю, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы ждем комплексное решение проблемы угроз нашим западным границам со стороны НАТО. А в краткосрочной перспективе — окончания острой, военной фазы конфликта на Украине и переход к состоянию более-менее мирной жизни (если так можно назвать подобие холодной войны). Все эти фазы взаимосвязаны.Но, по моему мнению, лучше сразу ждать и того, что каждая из сторон, принимающих участие в текущих событиях, при этом заявит о своей победе.О том, на какие компромиссы в переговорах по Украине с Западом готова Россия, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев.

https://ukraina.ru/20221117/1040939015.html

https://ukraina.ru/20250204/1060783489.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, дональд трамп, сша, евгений ющук, владимир путин, украина.ру, разведка, спецслужба, мягкая сила, переговоры, украина, россия, usaid