https://ukraina.ru/20250211/1060974439.html

Хроника энергетической войны. Украина импортирует газ из РФ, а ЕС хочет захватывать танкеры с ее нефтью

Хроника энергетической войны. Украина импортирует газ из РФ, а ЕС хочет захватывать танкеры с ее нефтью - 11.02.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Украина импортирует газ из РФ, а ЕС хочет захватывать танкеры с ее нефтью

После прекращения транзита российского газа через свою территорию Украина фактически начала его импорт – через Венгрию и Словакию. При этом закупки идут по цене в два раза выше, чем минувшим летом.

2025-02-11T06:54

2025-02-11T06:54

2025-02-11T06:54

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Украина активно импортирует российский газ – через Венгрию и СловакиюНа фоне похолодания и резкого уменьшения запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ), Украина резко увеличила импорт газа из стран ЕС. Основными поставщиками являются Венгрия и Словакия, которые сами получают российский газ по газопроводам "Турецкий поток" и "Балканский поток".Доступные для потребления запасы газа в украинских ПХГ упали до исторического минимума. Об этом 10 февраля сообщил бывший руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. Ссылаясь на данные европейской платформы Agsi, он оценил их в 2,95 млрд кубометров (то есть менее 10% от общего объёма хранилищ). Это тот объем, который можно поднять из подземных хранилищ газа, по словам Макогона. Вместе с буферным газом (4,51 млрд кубометров) и газом на подконтрольной РФ территории (0,23 млрд кубометров) общий объём газа в украинских ПХГ составляет 7,65 млрд кубометров.Макогон отметил, что газа до конца зимы должно хватить, но предупредил, что могут быть "неприятные сюрпризы". "В предыдущие месяцы в теплую погоду отбор газа в среднем составлял 60 млн кубометров в сутки, поэтому математически имеющегося газа должно хватить до 30 марта. Но, во-первых, при морозах потребление значительно возрастает и поэтому потребуется отбирать из ПХГ до 80-90 млн кубометров, а это значит, что остатков газа хватит на меньший период времени. А следующие две недели будут холодные.Во-вторых, согласно проектной документации при наполненности ПХГ менее 10% значительно падает возможность отбирать газ (до 60 млн кубометров и ниже). Но никогда за всю историю эти показатели не проверялись, потому что никогда такими пустыми хранилища еще не были. О рисках повреждения врагом добычи, я вообще не пишу", – пояснил он.Макогон считает, что для минимизации рисков Украина должна увеличивать импорт газа и сокращать потребление. "Теоретически Украина может гарантированно импортировать 50 млн кубометров газа в сутки, но мы должны понимать, что это будет стоить очень дорого, потому что цены в ЕС сейчас на пике и достигли 600 евро за тысячу кубометров (летом "Нафтогаз" мог импортировать по 300-350). Я уверен, что Украина как-то пройдет эту зиму. Главное – впереди следующая зима. Учитывая, что Украина выйдет из этой зимы с полностью пустыми хранилищами газа, то нужно будет импортировать где-то 3 млрд кубометров газа. И начинать импорт газа нужно, уже начиная с мая", – считает Макогон.Пока Украина импортирует 16,3 млн кубометров газа в сутки, сообщило 9 февраля британское агентство Reuters. Как отмечают в агентстве, Украина начала резко увеличивать импорт газа на прошлой неделе после того, как в последние месяцы Россия нанесла ряд ракетных ударов по объектам украинского газового сектора – в частности, по западной части Львовской области, где расположены газовые хранилища, и в Харьковской области, главном регионе добычи газа в стране.Согласно данным агентства, Украина ныне импортирует 1,8 млн. кубометров газа в сутки из Польши, 7,1 млн. кубометров – из Венгрии, и 7,3 млн. кубометров из Словакии. Дополнительный газ начал поступать в Украину 3-7 февраля – Словакия возобновила поставки через газовый интерконнектор Будинце на границе с Украиной, который не использовался с октября 2024 года.При этом сама Словакия, выступающая за продолжение транзита газа из России в ЕС через Украину, в феврале начала импортировать российский газ через Турцию (по одной из веток газопровода "Турецкий поток", и её продолжению через Болгарию, Сербию и Венгрию – "Балканский поток"). По этому же маршруту российский газ получает и Венгрия.Ранее сообщалось, что в 2024 году Украина получила из-за рубежа 724 млн кубометров газа – это самый низкий уровень с момента начала ведения статистики, согласно оценкам аналитика ExPro Consulting Михаила Свищо. Около трети этого объёма было реэкспортировано в соседние страны ЕС, которые просто использовали украинские ПХГ для хранения.В ноябре 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль исключал необходимость импорта газа в этом отопительном сезоне. Однако уже в начале февраля министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что закупки могут понадобиться "после зимы". Теперь же оказалось, что импорт газа начат в середине зимы по сверхвысоким ценам, и этот газ де-факто является российским.Стоит отметить, что газовые котировки в Европе впервые с осени 2023 года пробили отметку в 630 долларов за 1000 кубометров. Так, мартовские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на бирже ICE Futures 10 февраля 2025 года торговались на уровне 57,88 евро/МВтч (632,6 долларов за 1000 кубометров), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 3,87%. Рост цен начался после того, как Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в ЕС.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 8 февраля 2025 года ПХГ в ЕС были заполнены на 49,02%, в них находилось 53,08 млрд кубометров газа. Текущий отопительный сезон в ЕС начался 29 октября, на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний период. На тот момент ПХГ были заполнены на 95,32%, в них находилось 103,2 млрд кубометров газа. Таким образом, с начала текущего отопительного сезона из ПХГ в ЕС отобрано более 50,1 млрд кубометров газа.ЕС хочет массово задерживать танкеры с российской нефтью на БалтикеРуководство ЕС разрабатывает юридические основания для массовых задержаний танкеров так называемого "теневого флота", используемых Россией для перевозки нефти по Балтийскому морю. Об этом 10 февраля 2025 года написала брюссельская редакция американского портала Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и правительственные источники.По данным издания, страны ЕС ведут закулисные переговоры о крупномасштабных арестах в Балтийском море танкеров, экспортирующих российскую нефть, при этом идёт разработка нового законодательства Евросоюза, чтобы придать этим мерам юридическую силу. Рассматриваемые предложения включают использование международного права для задержания судов по экологическим или антипиратским соображениям.Без принятия общих для Европейского Союза правовых норм, ряд стран ЕС мог бы действовать самостоятельно, вводя национальные законы для совместного задержания большего количества судов в открытом море, пишет издание. Например, Эстония и Финляндия могли бы требовать от судов сотрудничества с ограниченным списком страховщиков, чтобы задерживать нарушивших это предписание. При этом необходимости в задержании каждого танкера с российской нефтью нет, достаточно просто замедлить движение судов, чтобы навредить России, утверждают источники Politico.Странам Прибалтики и Финляндии уже давно не дают покоя потоки танкеров с российской нефтью, проходящие по Финскому заливу. Поводом для обвинений являются угрозы экологии, которые власти этих стран связывают с изношенностью судов теневого флота, а также повреждения морской инфраструктуры (электрических кабелей и газопроводов), в которых также обвиняются связываемые с Россией суда.То, что обрывы морских кабелей – дело обычное (в мире происходит около 200 таких инцидентов в год), в нагнетаемой волне антироссийских настроений не упоминается.Используется любой повод – так, Финляндия официально обеспокоилась даже последствиями взрыва в машинном отделении танкера "Коала", стоявшего в порту Усть-Луга. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна "усилила готовность к реагированию на разливы нефти, и будет проводить собственное расследование произошедшего".В свою очередь, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил Politico, что около 50% подсанкционной морской торговли российской нефтью проходит через Финский залив. Страны Прибалтики, по его словам, подвергаются экологическим угрозам и нападениям на подводную инфраструктуру. "Вопрос в том, что мы можем сделать с этими судами? Мы не можем перекрыть все море, но мы можем контролировать больше", – сказал эстонский политик.Сдержанный подход стран Прибалтики и Финляндии в последний год сменяется декларируемой готовностью к активным действиям против России. Так, когда в 2023 году ЕС предлагал Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры "теневого флота", проходящие транзитом через Датские проливы, королевство вежливо отказалось, сославшись на ограниченные возможности для проверок российских танкеров в рамках санкций ЕС. Но в 2024 году Дания решила всё-таки включиться в борьбу с "теневым флотом" – правительство страны начало обсуждать способы ограничить его движение. А в начале февраля 2025 года Датское морское управление (DMA) заявило об усилении контроля над танкерами в районе Скагенских проливов. Сейчас же к инициативе Дании присоединяются Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.Однако, как предупреждают эксперты и юристы по морскому праву, реализация подобных планов будет непростой из-за ответных юридических мер со стороны России, высоких финансовых трат и обременительной логистики. Использование национальных законов для ареста судов будет рискованной инициативой, поскольку открывает широкие возможности для оспаривания этих действий в судах и выплатах на десятки миллионов. Серьезными могут быть и политические последствия, поскольку ставит под вопрос о незыблемости принципа свободы судоходства в соответствии с международным правом.При этом МИД РФ напомнил, что порядок прохода судов через Датские проливы регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года. Кроме того, существуют положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в соответствии которыми все суда имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через проливы Балтийского моря. Внешнеполитическое ведомство России предупредило, что Москва даст жесткий ответ на любые помехи проходу ее судов через Балтийское море, не уточнив, каким именно будет этот ответ.Как тем временем Китай борется с торговой гегемонией США - в статье Ивана Лизана "Стал во главе глобализации: как Китай пошёл против США"

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Олег Хавич

украина, россия, венгрия, сергей макогон, денис шмыгаль, ес, politico, мид, эксклюзив