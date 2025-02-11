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Всё уже украдено до вас, мистер Трамп

Всё уже украдено до вас, мистер Трамп - 11.02.2025 Украина.ру

Всё уже украдено до вас, мистер Трамп

Раздел украинских редкоземельных недр приобретает все черты самой масштабной аферы века. И не потому, что народ Украины, как собственник этих сокровищ по Конституции, будет обворован. До него дела никому никакого нет. А в том, что предлагаемые Зеленским титан и литий для большой сделки с Трампом давно проданы.

2025-02-11T06:19

2025-02-11T06:19

2025-02-11T06:19

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Во всяком случае, с таким сенсационным заявлением выступил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. В своём тг-канале украинский политик, написал, перефразируя известную фразу из советского кинофильма - что "всё уже украдено до вас"."Дискуссия по идее привлечения США к добыче украинских недр вернула актуальность нескольких важных тем, которые усилиями заинтересованных лиц еще до войны ушли с повестки дня. Да, для того чтобы предоставить разрешение на недропользование его нужно иметь. Но не секрет, что за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения уже розданы "почтенным" людям. Настолько "уважительным", что получили их практически безвозмездно. То есть предлагать партнерам нечего или почти нечего".В связи с этим Гетьманцев предлагает не просто провести тщательную ревизию всех активов государства, но привлечь к ответственности тех, кто причастен к незаконному распоряжению недрами Украины. Главное в этом процессе не выйти на себя самих же."Поэтому первый вопрос – это возвращение народу Украины незаконно украденных месторождений. Возьмем, например, Злочевского, который продолжает получать значительный доход от украинских месторождений, рассекая теплые волны Средиземного моря килем своей прекрасной яхты Karianna. Вопрос о возвращении народу Украины украденных сверхценных месторождений неоднократно поднимался, но усилиями олигарха был замят в наших кабинетах власти. Скажем прямо – Злочевский наиболее одиозный, но точно не единственный, ведь воровство недр – дело "чести" каждого уважающего себя олигарха прошлых времен. Поэтому, первым вопросом – есть вопросы ревизии всех месторождений полезных ископаемых и возвращения их народу. Готовлю соответствующее обращение на СНБО. Это точно вопрос национальной безопасности",- убежден Гетьманцев.Такой порыв навести порядок в стране и наказать злостных коррупционеров, конечно, похвален. Но как же симптоматично совпало желание наказать Злоческого, к фирме которого непосредственно причастна семья Байдена, сразу после прихода к власти Трампа!"Гетманцев 6 лет при власти и только, когда Трамп решил, что Украина может быть полезна как источник редкоземельных металлов,- комментирует инициативу депутат политический аналитик Даниил Монин. - Он озаботился в лучших тонах социалиста - вернуть их народу... Это очень смешно, если честно ... Вернуть народу можно только в одном случае - когда ты можешь на своем участке добывать все что угодно без получения лицензии...платя ренту за добычу и все. В Украине же часто давали лицензии в том числе представителям (России – ред.) с целью чтобы оно было похоронено и не разрабатывалось в принципе".Напомним, что Президент США Дональд Трамп предложил Украине обменять доступ к редкоземельным металлам и другим стратегическим ресурсам на продолжение военной и экономической поддержки США в войне с Россией. По его словам, США уже предоставили Украине помощь на сумму около 300 млрд долларов и хотят "гарантий", которые включают доступ к украинским ресурсам, таким как редкоземельные металлы, литий, титан и уран. Эта идея была озвучена им как часть "плана победы" президента Зеленского, который обсуждался еще осенью 2024 года.Ресурсы Украины оцениваются в 15 трлн долларов, но половина месторождений по этой стоимости приходится на оккупированные Донецкую и Луганскую области.Россия назвала предложение Трампа "покупкой помощи" и призвала прекратить поддержку Украины. Канцлер Германия Олаф Шольц раскритиковал идею Трампа, указав, что ресурсы должны использоваться для послевоенного восстановления Украины. А чиновники Евросоюза поддержали необходимость защиты украинских ресурсов, но акцент сделали на санкциях против России, а не на коммерческих сделках.Эксперты считают, что Трамп стремится ослабить зависимость США от Китая, который может получить доступ к украинским ресурсам через Россию. В то же время Зеленский заинтересован во включении месторождений редкоземельных металлов в "план победы", считая, что привлечение инвестиций Запада создаст экономическое давление на Россию.Но киевский режим не учитывает, что такие сделки могут привести к утрате полного контроля над ключевыми ресурсами страны. А если верить Гетьманцеву, уже привели – все давно поделено до Трампа.О других аспектах взаимоотношений Офиса президента Украины и новой администрации США - в статье Станислава Крапивника ""Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа"

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эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, николай злочевский, верховная рада, снбо, ес