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"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа

"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа - 10.02.2025 Украина.ру

"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа

Интересная разница прослеживается у двух американских партий или, как многие их называют, разных крыльев одной и той же птицы. То, что с республиканцами легче разговаривать, совсем не значит, что они добрее или менее кровожадны или коварны

2025-02-10T17:24

2025-02-10T17:24

2025-02-10T17:24

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Просто они не прячутся за пустыми словами и фразами.Демократы ещё со времён Вудро Вильсона любили скрывать свою агрессию и коварные желания под слоем красивых слов, таких, как "демократия", "права человека", "свобода слова", "спасение природы", и так далее. А вот республиканцы и Трамп готовы все прояснять и выкладывать напрямую.В свой первый срок Трамп нам прямо сказал: "мы в Сирии, чтобы красть нефть. Она теперь наша".Теперь Трамп убрал все предлоги с Украины. Больше не идет речи ни о какой борьбе за западные ценности - только о прямой наживе, за счет богатства других.Нет, конечно, Трамп разложил для Зеленского все очень четко: тут тема меркантильная, мальчик: ты хочешь больше оружия для ещё одного похода за рулетом?...ты должен нам что-то ценное. В данном случае "ценное" - это месторождение редких природных ископаемых.Естественно, большинство Украины уже давным-давно продано, и не только украинским олигархам, но и западным, но тут речь идёт о самых лакомых частях. То, что уже было продано ЕС, можно и нужно перепродать второй и правильный раз - США.Конечно, тут налицо двойной удар. Киеву не только дали команду посылать всю молодежь и подростков на убой, чтобы к маю у Трампа до начала переговоров с Россией была стабилизация фронта. Теперь и очень важные ресурсы отдаются чужому навсегда, даже без возможности получения налоговых доходов.Становится очевидным, что даже если каким то образом, Украина могла бы победить в СВО, она все равно вымрет, учитывая утраченный генофонд в виде миллионов убитых мужчин и девушек. Плюс отсутствие ресурсов, с доходов которых возможно бы было отстроить что-то новое.Трамп не просто пошёл на шантаж Украины, но и перегородил путь Европе, чтобы она тоже продолжала вымирать. ЕС получил по рёбрам, так как его власти уже смотрели на эти месторождения как на свои. В Брюсселе не раз озвучивали, что будущее зелёной энергетики и переход к ней зависят от этих месторождений редких элементов.И тут хозяин, в лице Трампа, пришел закопать мечты своих вассалов: все лакомство хозяину, а вам - затраты, самопожертвование, унижение и коллапс. Другими словами, политическое, экономическое и, возможно, физическое самоубийство - ведь так было решено в Вашингтоне..Конечно, тот факт, что из $14 триллионов в ископаемых ресурсах примерно $7,8 уже находятся в руках России, не должен тормозить проект. Дополнительно, ещё $3,5 триллиона в Днепропетровской области, $750 миллиардов в Харьковской и $680 в Полтавской области - все они, частично или полностью, тоже будут в руках России. А это, в конце концов, почти все богатство Украины.Что делать Вашингтону? Судиться за право владения бессмысленно, торговаться невозможно.... Но есть ещё много украинского био-материала. И не только украинского, есть ещё весь ЕС. Есть на что американцам делать ставки.Читайте также: Её глубокое знание коррупционных схем Байденов на Украине впечатляет: кто стал генпрокурором США

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мнения, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, ес, республиканская партия, республиканцы, демократы, демократическая партия