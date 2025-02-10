"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа - 10.02.2025 Украина.ру
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"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа
"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа - 10.02.2025 Украина.ру
"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа
Интересная разница прослеживается у двух американских партий или, как многие их называют, разных крыльев одной и той же птицы. То, что с республиканцами легче разговаривать, совсем не значит, что они добрее или менее кровожадны или коварны
2025-02-10T17:24
2025-02-10T17:24
мнения
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
ес
республиканская партия
республиканцы
демократы
демократическая партия
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Просто они не прячутся за пустыми словами и фразами.Демократы ещё со времён Вудро Вильсона любили скрывать свою агрессию и коварные желания под слоем красивых слов, таких, как "демократия", "права человека", "свобода слова", "спасение природы", и так далее. А вот республиканцы и Трамп готовы все прояснять и выкладывать напрямую.В свой первый срок Трамп нам прямо сказал: "мы в Сирии, чтобы красть нефть. Она теперь наша".Теперь Трамп убрал все предлоги с Украины. Больше не идет речи ни о какой борьбе за западные ценности - только о прямой наживе, за счет богатства других.Нет, конечно, Трамп разложил для Зеленского все очень четко: тут тема меркантильная, мальчик: ты хочешь больше оружия для ещё одного похода за рулетом?...ты должен нам что-то ценное. В данном случае "ценное" - это месторождение редких природных ископаемых.Естественно, большинство Украины уже давным-давно продано, и не только украинским олигархам, но и западным, но тут речь идёт о самых лакомых частях. То, что уже было продано ЕС, можно и нужно перепродать второй и правильный раз - США.Конечно, тут налицо двойной удар. Киеву не только дали команду посылать всю молодежь и подростков на убой, чтобы к маю у Трампа до начала переговоров с Россией была стабилизация фронта. Теперь и очень важные ресурсы отдаются чужому навсегда, даже без возможности получения налоговых доходов.Становится очевидным, что даже если каким то образом, Украина могла бы победить в СВО, она все равно вымрет, учитывая утраченный генофонд в виде миллионов убитых мужчин и девушек. Плюс отсутствие ресурсов, с доходов которых возможно бы было отстроить что-то новое.Трамп не просто пошёл на шантаж Украины, но и перегородил путь Европе, чтобы она тоже продолжала вымирать. ЕС получил по рёбрам, так как его власти уже смотрели на эти месторождения как на свои. В Брюсселе не раз озвучивали, что будущее зелёной энергетики и переход к ней зависят от этих месторождений редких элементов.И тут хозяин, в лице Трампа, пришел закопать мечты своих вассалов: все лакомство хозяину, а вам - затраты, самопожертвование, унижение и коллапс. Другими словами, политическое, экономическое и, возможно, физическое самоубийство - ведь так было решено в Вашингтоне..Конечно, тот факт, что из $14 триллионов в ископаемых ресурсах примерно $7,8 уже находятся в руках России, не должен тормозить проект. Дополнительно, ещё $3,5 триллиона в Днепропетровской области, $750 миллиардов в Харьковской и $680 в Полтавской области - все они, частично или полностью, тоже будут в руках России. А это, в конце концов, почти все богатство Украины.Что делать Вашингтону? Судиться за право владения бессмысленно, торговаться невозможно.... Но есть ещё много украинского био-материала. И не только украинского, есть ещё весь ЕС. Есть на что американцам делать ставки.Читайте также: Её глубокое знание коррупционных схем Байденов на Украине впечатляет: кто стал генпрокурором США
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мнения, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, ес, республиканская партия, республиканцы, демократы, демократическая партия
Мнения, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, Республиканская партия, республиканцы, демократы, Демократическая партия

"Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа

17:24 10.02.2025
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Станислав Крапивник авторы
Станислав Крапивник
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Интересная разница прослеживается у двух американских партий или, как многие их называют, разных крыльев одной и той же птицы. То, что с республиканцами легче разговаривать, совсем не значит, что они добрее или менее кровожадны или коварны
Просто они не прячутся за пустыми словами и фразами.
Демократы ещё со времён Вудро Вильсона любили скрывать свою агрессию и коварные желания под слоем красивых слов, таких, как "демократия", "права человека", "свобода слова", "спасение природы", и так далее. А вот республиканцы и Трамп готовы все прояснять и выкладывать напрямую.
В свой первый срок Трамп нам прямо сказал: "мы в Сирии, чтобы красть нефть. Она теперь наша".
Теперь Трамп убрал все предлоги с Украины. Больше не идет речи ни о какой борьбе за западные ценности - только о прямой наживе, за счет богатства других.
Нет, конечно, Трамп разложил для Зеленского все очень четко: тут тема меркантильная, мальчик: ты хочешь больше оружия для ещё одного похода за рулетом?...ты должен нам что-то ценное. В данном случае "ценное" - это месторождение редких природных ископаемых.
Естественно, большинство Украины уже давным-давно продано, и не только украинским олигархам, но и западным, но тут речь идёт о самых лакомых частях. То, что уже было продано ЕС, можно и нужно перепродать второй и правильный раз - США.
Конечно, тут налицо двойной удар. Киеву не только дали команду посылать всю молодежь и подростков на убой, чтобы к маю у Трампа до начала переговоров с Россией была стабилизация фронта. Теперь и очень важные ресурсы отдаются чужому навсегда, даже без возможности получения налоговых доходов.
Становится очевидным, что даже если каким то образом, Украина могла бы победить в СВО, она все равно вымрет, учитывая утраченный генофонд в виде миллионов убитых мужчин и девушек. Плюс отсутствие ресурсов, с доходов которых возможно бы было отстроить что-то новое.
Трамп не просто пошёл на шантаж Украины, но и перегородил путь Европе, чтобы она тоже продолжала вымирать. ЕС получил по рёбрам, так как его власти уже смотрели на эти месторождения как на свои. В Брюсселе не раз озвучивали, что будущее зелёной энергетики и переход к ней зависят от этих месторождений редких элементов.
И тут хозяин, в лице Трампа, пришел закопать мечты своих вассалов: все лакомство хозяину, а вам - затраты, самопожертвование, унижение и коллапс. Другими словами, политическое, экономическое и, возможно, физическое самоубийство - ведь так было решено в Вашингтоне..
Конечно, тот факт, что из $14 триллионов в ископаемых ресурсах примерно $7,8 уже находятся в руках России, не должен тормозить проект. Дополнительно, ещё $3,5 триллиона в Днепропетровской области, $750 миллиардов в Харьковской и $680 в Полтавской области - все они, частично или полностью, тоже будут в руках России. А это, в конце концов, почти все богатство Украины.
Что делать Вашингтону? Судиться за право владения бессмысленно, торговаться невозможно.... Но есть ещё много украинского био-материала. И не только украинского, есть ещё весь ЕС. Есть на что американцам делать ставки.
Читайте также: Её глубокое знание коррупционных схем Байденов на Украине впечатляет: кто стал генпрокурором США
 
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