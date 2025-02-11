"Трамп будет разрушать ООН": эксперт объяснил, почему США выходят из всех международных организаций
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Трамп выходит из всех международных организаций, потому что хочет перевести мир на двустороннюю основу, чтобы США было легче говорить с Великобританией и Польшей, а не со всем Евросоюзом. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик
По мнению эксперта, что из ВОЗ и климатического соглашения России давно надо было выходить. Если бы это произошло еще три-четыре года назад, президент США Дональд Трамп бы сейчас повторял стратегические движения России, а не был бы инициатором глобальных перемен, отметил он.
"Почему Трамп выходит из всех организаций? Потому что он хочет перевести мир на двустороннюю основу, чтобы США было легче говорить с Великобританией и Польшей, а не со всем Евросоюзом. Наш аналитический центр РУССТРАТ тоже писал, что Москве нужно работать с каждой отдельной европейской страной, а не со всем Евросоюзом", — подчеркнул Баранчик.
Тут нет никаких концептуальных открытий. Просто команда Трампа отрабатывает интеллектуальные разработки, которые дают ей преимущество, указал он.
Опять же, еще несколько лет назад мы писали, что Трамп будет разрушать ООН, а на его месте США и Великобритания будут создавать новую систему международных отношений,
"Хотя БРИКС (сейчас выстроилась очередь из желающих туда вступить) – это фактически объединение, параллельное ООН. То есть мы вроде бы какие-то шаги в правильном направлении делаем. Мы формируем свое международное предприятие, когда Россия и Китай соберут свою когорту сторонников", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине" читайте на сайте Укрина.ру.
Также на тему переговоров между Россией и США — в интервью "Евгений Ющук о том, чем США заменят USAID, и об участии разведки в подготовке переговоров по Украине".
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