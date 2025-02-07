https://ukraina.ru/20250207/1060874016.html

Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине

Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине - 07.02.2025 Украина.ру

Юрий Баранчик: У России есть парочка убойных аргументов, чтобы заставить США договориться по Украине

России на СВО надо выбрать некую точку и нанести туда концентрированный удар с таким расчетом, чтобы украинская оборона рухнула на стратегическую глубину. Это поспособствует тому, чтобы Запад прислушался к нашим условиям не только по Украине, но и по системе безопасности в Европе, считает политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик

2025-02-07T07:00

2025-02-07T07:00

2025-02-07T07:00

интервью

сша

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

брикс

оон

воз

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США должны сделать шаг по нормализации отношений с Россией и что Москва открыта для диалога в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле.- Юрий, что конкретно именно сейчас Москва будет считать за первый шаг? О чем уже сейчас мы можем жестко поторговаться с американцами?- Сейчас со стороны США исходит много шумихи и пиара по поводу переговоров. Штаты выдвигают какое-то предложение, СМИ его обсуждают два-три дня, потом это предложение тонет в каком-то болоте, потом американцы выступают с новым предложением. То есть переговорный процесс идет, но идет он за закрытой дверью. Мы не знаем, что конкретно стороны обсуждают.Судя по тому, что процесс затягивается, у России есть твердая позиция, от которой она отступать не собирается. А США пытаются нащупать какие-то подходы, которые они могли бы продемонстрировать миру в качестве пиара. Мы же видим, что Трамп именно за счет пиара пытается ломать оппонента, а потом выдвигает к нему некие требования, которые потом выдаются за победу.Первые системные предложения по Украине будут озвучены США на Мюнхенской конференции на следующей недели. Сначала предполагалось, что туда вообще никто не поедет, а сейчас туда поедет Кит Келлог, который что-то там озвучит, и уже от этого можно будет отталкиваться, потому что пауза затянулась.Хочу подчеркнуть – именно американцы должны вносить свои предложения, потому что они являются спонсорами этой войны. Пусть они выступят с инициативой, а мы их рассмотрим. А то в Вашингтоне говорят, что они ждут каких-то ответных шагов от Москвы. Нет, ребята, последовательность должна быть именно такой, как я описал.Ситуация на земле у нас тоже есть. Мы выходим к Днепропетровской области, где сможем двигаться быстрее, чем до этого. Стратегическая инициатива в зоне СВО сейчас принадлежит нам.Некоторые эксперты говорят, что если мы не согласимся на условия Трампа, то он будет проводить политику Байдена. Ну и что? Мы и при Байдене на Украине инициативу не теряли. А если Трамп будет делать то же самое, у него пропадает имидж миротворца.Для него это цугцванг. Если он будет делать нам плохо, ему же будет хуже.- По поводу выступления Келлога на Мюнхенской конференции мне вспомнилась мюнхенская речь Путина в 2007 году, когда он сказал, что теперь будем жить по-новому. Не получится ли так, что Келлог скажет нечто вроде "Русские, вы еще не доросли до того, чтобы стать великой державой"?- Не думаю.Трамп сейчас последовательно выводит США из всех международных организаций: Совет по правам человека, ЮНЕСКО, ВОЗ, Парижское климатическое соглашение. Я и другие эксперты давно писали, что из ВОЗа и климатического соглашения России давно надо было выходить. Если бы мы это сделали еще три-четыре года назад, Трамп бы сейчас повторял наши стратегические движения, а не был бы инициатором глобальных перемен.Почему Трамп выходит из всех организаций? Потому что он хочет перевести мир на двустороннюю основу, чтобы США было легче говорить с Великобританией и Польшей, а не со всем Евросоюзом. Наш аналитический центр РУССТРАТ тоже писал, что Москве нужно работать с каждой отдельной европейской страной, а не со всем Евросоюзом.Тут нет никаких концептуальных открытий. Просто команда Трампа отрабатывает интеллектуальные разработки, которые дают ей преимущество.Опять же, еще несколько лет назад мы писали, что Трамп будет разрушать ООН, а на его месте США и Великобритания будут создавать новую систему международных отношений. А мы, получается, опять будем плестись в хвосте. Хотя БРИКС (сейчас выстроилась очередь из желающих туда вступить – это фактически параллельный ООН. То есть мы вроде бы какие-то шаги в правильном направлении делаем. Мы формируем свое международное предприятие, когда Россия и Китай соберут свою когорту сторонников.Просто хотелось бы, чтобы это было быстрее.Повторюсь, нам надо изучить, как перехватывать инициативу на глобальном уровне. Конкретные идеи у наших экспертов по этому поводу есть. Надо, чтобы госаппарат этим активно пользовался.- Когда БРИКС может сформироваться как отдельный ООН, учитывая все проблемы с географической отдаленностью его участников и различными двусторонними конфликтами?- Противоречий много. Но как только США выйдут из ООН (при Трампе это вполне может произойти), это станет основой для БРИКС. Все противоречия по поводу единой валюты и системы расчетов будут решены как легкие технические проблемы, потому что предстоит решать проблемы более серьезного масштаба.Да, пока все лавируют. Россия – единственная страна БРИКС, где правят воины. Китай, Индия и Бразилия – это торгаши, которые пытаются воспользоваться моментом и что-то себе отжать. Нам с ними надо играть аналогично, а при случае требовать от них платить за "крышу".- Вернемся к Трампу. Вы сказали, что что бы он сейчас ни сделал, для него все будет плохо. А что для него меньшее из зол?- Если он будет следовать жесткой позиции Байдена, он утратит имидж миротворца. Если он пойдет на переговоры с учетом интересов России, он получит проблемы внутри Америки, потому что местные демократические СМИ снова будут кричать, что Трамп прогнулся под Путина. Поэтому Трамп пытается жестко зачистить своих оппонентов.Сейчас прошла информация, что США прекращают финансирование издания Politico, которое полностью сидело на бюджете USAID. Я еще 20 лет назад в одном научном институте занимался этой темой и хорошо USAID знаю. Дело в том, что директор USAID назначается президентом США. Шесть из 12 членов правления тоже назначаются американским президентом. А около 50% попечительского и наблюдательного совета – это бывшие сотрудники американских спецслужб. То есть это такая легализованная разведка с огромным бюджетом в 60 миллиардов долларов в год. Понятно, что денег у них хватит на финансирование СМИ и НКО, а через них покупать конкретных политиков в разных странах мира.То есть Трамп сейчас ударил в ядро этого глубинного государства, чтобы они не развернули против него кампанию внутри Америки.Трамп учитывает ошибки своего предыдущего президентства. Тогда он думал, что все пройдет спокойно, поэтому можно действовать без раскачки. А теперь он жестко начинает прессовать своих оппонентов. Пока демократы в шоке. У него есть полгода-год, чтобы зачистить эту поляну. Если он это не сделает, зачистят его.- Если Трамп в целом для нас неплох, зачем Лавров написал, что его лозунг "Америка прежде всего" повторяет лозунг Гитлера "Германия прежде всего"?- Нам же надо как-то поджимать американцев. Где-то мы обозначаем мягкую линию, где-то – жесткую.Меня, например, критикуют за то, что я активно выступаю за применение тактического ядерного оружия. Но кто-то же должен эту тему поднимать. Так как я работал в органах госуправления, я прекрасно понимаю, что во время переговоров должен работать следующий принцип: тебе говорят "можно так и так", а ты должен в ответ сказать: "а можно еще и вот так" - привести убойный аргумент. Именно жесткая переговорная позиция приносит результат, когда ты получаешь то, что тебе необходимо. Мягкая переговорная позиция нужна, когда ты отдаешь оппоненту то, что тебе не очень нужно.- Какой главный убойный аргумент мы можем предъявить Америке?- Наше стратегическое неядерное оружие: "Орешник" и что-то покруче, о чем мы еще не знаем, но которое может нанести ущерб, сопоставимый с применением ядерного оружия.- То есть мы можем сказать: "Американцы, с Украиной мы рано или поздно разберемся, а вы нам все равно за это ничего не сделаете, поэтому давайте порешаем все вопросы прямо сейчас"?- Совершенно верно.- И как вам лично живется в образе злого полицейского?- Прекрасно. Я вырос в заводском районе, там иначе нельзя было (смеется).А какие у нас могут быть мягкие линии? Мы должны достичь целей СВО в части денацификации и демилитаризации Украины. Еще мы должны взять под контроль как можно больше территорий: чем меньше будет Украина, тем больше вероятность, что мы сможем договориться о ее территориальном разделе с Восточной Европой.Дело в том, что НАТО сейчас воспринимает Украину как свою буферную зону, куда можно поставлять оружие и где можно конструировать грязную ядерную бомбу. Если что Запад скажет: "Это не мы, это киевский режим". А если Польша и Румыния возьмут себе какие-то украинские регионы, то Россия выйдет на границу с НАТО, когда в случае какого-то конфликта мы сможем перейти к убойным аргументам.- Москва регулярно продвигает тему территориального раздела Украины, но пока подвижек в этом вопросе нет.- Ее все равно надо продолжать. Страны Восточной Европы в любой момент могут поднять документы из запыленных архивов и увидеть, где какая граница проходила. Если мы введем войска и обозначим свою зону контроля – это будут уже технические вещи.- Не боитесь, что те же румыны захотят свою границу до Одессы провести?- Не боюсь. Одесса наш город (смеется).- Вернемся к текущим делам. Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Зеленским, но подписывать никакие документы с ним не будет, потому что он нелегитимен. Насколько такой подход эффективен в части расшатывания киевского режима изнутри?- Это многофакторный вброс.Если есть при определенных условиях и России, и США будет выгодно присутствие Зеленского на переговорах, мы эту историю можем обыграть красиво. Но поскольку мы не знаем, нужен ли он, мы эту ситуацию подвешиваем. "Мы готовы, а что вы можете нам предложить взамен"?Тут большое значение имеет фактор времени. Если США захотят избавиться от Зеленского и заменить его на легитимного представителя Украины, вопрос с переговорами отложится на осень 2025 или даже зиму 2026 года. Но и Москве, и Вашингтону нужно закончить конфликт как можно быстрее. Поэтому теоретически мы можем согласится на сценарий, когда Зеленский внесет свой первоначальный вклад в урегулирование, а потом уйдет, чтобы вместо него был кто-то другой.Повторюсь, этот ход Пескова – многофакторный. Посмотрим, к чему он приведет.- По поводу фактора времени. Если в целом наши позиции сейчас неплохие, почему нам надо заканчивать конфликт как можно скорее?- Потому что надо возвращать экономику в нормальное состояние, приводить в порядок освобожденные регионы и что-то делать с внешней торговлей, потому что восточный перекос – это не всегда хорошо. Нам нужны западные технологии и инвестиции. Нужна многовекторная внешняя политика.- Вы хотели бы, чтобы те же "Северные потоки" снова заработали?- И это тоже. Но главная наша задача – осуществлять переработку нефти и газа на своей территории. По нефти мы это уже делаем. По газу, хоть и с проблемами, но тоже процесс идет. Американцы же тоже экспортируют и нефть, и газ. Не только Россия энергетическая сверхдержава.- Если в этом году мы ни о чем не договоримся с США и если Украина не развалится, придется ли нам переходить к боевым действиям в формате "Вставай, страна огромная"? (то, о чем тоже с вами часто говорим).- Не придется, потому что экономика в целом сохраняет стабильность. Да, есть проблемы с курсом рубля, но это уже ответственность Центробанка, который у нас независимый. Даже если нам придется идти на небольшую мобилизацию, это не сильно скажется на экономике страны.- Небольшая мобилизация – это 150-200 тысяч, чтобы добить Украину?- Да.Политическое решение украинского конфликта последует за нашими серьезными военными победами: выход к Днепру и освобождение Харькова. Запад поймет, что киевский режим не может держать победы, и надо конфликт заканчивать.Чем дальше пройдем, тем легче будет Западу учитывать наши условия.- Мы же не знаем, перейдет ли война в маневренную фазу. Пока это позиционный фронт времен Первой мировой, когда стороны ждут морального краха оппонента.- Мы пока по-прежнему воюем в плотной донецкой агломерации. Когда мы возьмем Часов Яр и еще пару городов, линия фронта будет откатываться дальше к Днепропетровску. Это уже приведет к тому, что ситуация для всех будет выглядеть по-новому.В любом случае переговоры будут идти минимум полгода. И освобождение каждого населенного пункта – это то, что усилит нашу позицию.- Давайте подытожим. В целом у нас сейчас все неплохо. А когда станет понятно, что у нас все стало еще лучше или немного хуже?- На фронте надо выбрать некую точку и нанести туда концентрированный удар с таким расчетом, чтобы украинская оборона рухнула на стратегическую глубину. Это поспособствует тому, чтобы Запад прислушался к нашим условиям не только по Украине, но и по системе безопасности в Европе.О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия "Гоблина" Пучкова: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев

https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html

https://ukraina.ru/20250205/1060791443.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, брикс, оон, воз, северный поток, переговоры, днепропетровск