https://ukraina.ru/20250208/1060805668.html

Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый

Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый - 08.02.2025 Украина.ру

Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый

Во время вторжения в Курскую область киевский режим активно использовал уголовников. Это было понятно еще тогда, так как преступления начались сразу после прихода ВСУ в регион. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-02-08T05:30

2025-02-08T05:30

2025-02-08T05:30

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По его словам, Украина позже России начала набирать в армию осужденных: прошло не так много времени между их выходом из тюрем и участии в боевых действиях.“В отличии от России, они не были встроены в действующие подразделения с такой же жесткой дисциплиной, как это было у того же "Вагнера". Украина просто бросала их вперед без какой-либо подготовки”, — добавил Скоробогатый.В заключении он подчеркнул, что для ВС РФ сейчас самое главное — это спасти тех, кто еще находится в оккупации.В минувшую субботу, 1 февраля, украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, где удерживали какое-то количество заложников. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.Позже Минобороны РФ назвало произошедшее провокацией в духе "сами себя обстреляли" с целью отвлечь внимание мирового сообщества от зверств оккупантов в другом населенном пункте Курской области — Русском Поречном.Ранее СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну

https://ukraina.ru/20250131/1060715276.html

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новости, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, преступления