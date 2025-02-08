Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый - 08.02.2025 Украина.ру
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Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый
Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый - 08.02.2025 Украина.ру
Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый
Во время вторжения в Курскую область киевский режим активно использовал уголовников. Это было понятно еще тогда, так как преступления начались сразу после прихода ВСУ в регион. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-02-08T05:30
2025-02-08T05:30
новости
украина
россия
курская область
вооруженные силы украины
вс рф
преступления
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По его словам, Украина позже России начала набирать в армию осужденных: прошло не так много времени между их выходом из тюрем и участии в боевых действиях.“В отличии от России, они не были встроены в действующие подразделения с такой же жесткой дисциплиной, как это было у того же "Вагнера". Украина просто бросала их вперед без какой-либо подготовки”, — добавил Скоробогатый.В заключении он подчеркнул, что для ВС РФ сейчас самое главное — это спасти тех, кто еще находится в оккупации.В минувшую субботу, 1 февраля, украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, где удерживали какое-то количество заложников. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.Позже Минобороны РФ назвало произошедшее провокацией в духе "сами себя обстреляли" с целью отвлечь внимание мирового сообщества от зверств оккупантов в другом населенном пункте Курской области — Русском Поречном.Ранее СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
https://ukraina.ru/20250131/1060715276.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, преступления
Новости, Украина, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, преступления

Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый

05:30 08.02.2025
 
© Oleksandr Ratushniak / ReutersФото: уклонист ВСУ
Фото: уклонист ВСУ
© Oleksandr Ratushniak / Reuters
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Во время вторжения в Курскую область киевский режим активно использовал уголовников. Это было понятно еще тогда, так как преступления начались сразу после прихода ВСУ в регион. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
“Конечно, Украина совершает преступления в Курской области. С самых первых дней вторжения мы видели кадры расстрелянных машин и погибших людей, лежавших на дорогах. Мы также знаем, что во время наступления и закрепления киевский режим активно использовал уголовников. <...> Скорее всего, мы и дальше будем встречать еще больше примеров преступлений ВСУ”, — заявил собеседник издания.
По его словам, Украина позже России начала набирать в армию осужденных: прошло не так много времени между их выходом из тюрем и участии в боевых действиях.
“В отличии от России, они не были встроены в действующие подразделения с такой же жесткой дисциплиной, как это было у того же "Вагнера". Украина просто бросала их вперед без какой-либо подготовки”, — добавил Скоробогатый.
В заключении он подчеркнул, что для ВС РФ сейчас самое главное — это спасти тех, кто еще находится в оккупации.
В минувшую субботу, 1 февраля, украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, где удерживали какое-то количество заложников. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.
Позже Минобороны РФ назвало произошедшее провокацией в духе "сами себя обстреляли" с целью отвлечь внимание мирового сообщества от зверств оккупантов в другом населенном пункте Курской области — Русском Поречном.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
31 января, 10:47
"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномБоевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом 31 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко
Ранее СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
 
НовостиУкраинаРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВС РФпреступления
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый
05:15Украина не остановит своих террористов, даже когда заключит мир с Россией — Прилепин
05:00Устройство из научно-фантастической литературы: военкор ответил, что спасет ВС РФ в битве с дронами ВСУ
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