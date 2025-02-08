Преступления ВСУ под Курском продолжатся, так как Украина “подпитывает” армию уголовниками — Скоробогатый
© Oleksandr Ratushniak / ReutersФото: уклонист ВСУ
© Oleksandr Ratushniak / Reuters
Во время вторжения в Курскую область киевский режим активно использовал уголовников. Это было понятно еще тогда, так как преступления начались сразу после прихода ВСУ в регион. Таким мнение в интервью изданию Украина.ру поделился редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
“Конечно, Украина совершает преступления в Курской области. С самых первых дней вторжения мы видели кадры расстрелянных машин и погибших людей, лежавших на дорогах. Мы также знаем, что во время наступления и закрепления киевский режим активно использовал уголовников. <...> Скорее всего, мы и дальше будем встречать еще больше примеров преступлений ВСУ”, — заявил собеседник издания.
По его словам, Украина позже России начала набирать в армию осужденных: прошло не так много времени между их выходом из тюрем и участии в боевых действиях.
“В отличии от России, они не были встроены в действующие подразделения с такой же жесткой дисциплиной, как это было у того же "Вагнера". Украина просто бросала их вперед без какой-либо подготовки”, — добавил Скоробогатый.
В заключении он подчеркнул, что для ВС РФ сейчас самое главное — это спасти тех, кто еще находится в оккупации.
В минувшую субботу, 1 февраля, украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, где удерживали какое-то количество заложников. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.
Позже Минобороны РФ назвало произошедшее провокацией в духе "сами себя обстреляли" с целью отвлечь внимание мирового сообщества от зверств оккупантов в другом населенном пункте Курской области — Русском Поречном.
31 января, 10:47"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномБоевики ВСУ убили 22 жителя села Русское Поречное в Курской области. Об этом 31 января написало агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко