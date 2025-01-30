https://ukraina.ru/20250130/1060688506.html

Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской области

Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской области - 30.01.2025 Украина.ру

Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской области

Военные ВС РФ вычислили и уничтожили разведывательную группу ВСУ у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом агентству РИА Новости 30 января сообщил представитель силового ведомства

2025-01-30T12:50

2025-01-30T12:50

2025-01-30T13:04

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Ранее Минобороны РФ сообщили, что Николаево-Дарьино было освобождено армией России на этой неделе.Тем временем в свежей сводке военного ведомства отмечается, что за последние полгода невосполнимые потери ВСУ ежемесячно составили около 50 тысяч человек. В Минобороны РФ также уточнили, что помимо ликвидированных украинских военных, еще порядка ста тысяч вэсэушников дезертировали, а численность новобранцев в учебных центрах ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц.О других успехах ВС РФ — в материале ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в Красноармейске

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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, потери всу, разведка