Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской области - 30.01.2025 Украина.ру
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Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской области
Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской области - 30.01.2025 Украина.ру
Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской области
Военные ВС РФ вычислили и уничтожили разведывательную группу ВСУ у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом агентству РИА Новости 30 января сообщил представитель силового ведомства
2025-01-30T12:50
2025-01-30T13:04
новости
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курская область
вооруженные силы украины
вс рф
потери всу
разведка
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Ранее Минобороны РФ сообщили, что Николаево-Дарьино было освобождено армией России на этой неделе.Тем временем в свежей сводке военного ведомства отмечается, что за последние полгода невосполнимые потери ВСУ ежемесячно составили около 50 тысяч человек. В Минобороны РФ также уточнили, что помимо ликвидированных украинских военных, еще порядка ста тысяч вэсэушников дезертировали, а численность новобранцев в учебных центрах ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц.О других успехах ВС РФ — в материале ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в Красноармейске
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новости, россия, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, потери всу, разведка
Новости, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, потери ВСУ, разведка

Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской области

12:50 30.01.2025 (обновлено: 13:04 30.01.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Военные ВС РФ вычислили и уничтожили разведывательную группу ВСУ у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом агентству РИА Новости 30 января сообщил представитель силового ведомства
"Российские военные группировки "Север" уничтожили в Курской области у населенного пункта Николаево-Дарьино группу украинских разведчиков из 225 отдельного штурмового батальона ВСУ. Трое украинских диверсантов уничтожены, четверо взяты в плен", — заявил собеседник издания.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что Николаево-Дарьино было освобождено армией России на этой неделе.
Тем временем в свежей сводке военного ведомства отмечается, что за последние полгода невосполнимые потери ВСУ ежемесячно составили около 50 тысяч человек.
В Минобороны РФ также уточнили, что помимо ликвидированных украинских военных, еще порядка ста тысяч вэсэушников дезертировали, а численность новобранцев в учебных центрах ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц.
Фото: Getty Images, кладбище Украина
12:33
В Минобороны РФ раскрыли, сколько военных теряют ВСУ каждый месяцПоследние полгода санитарные и невосполнимые потери ВСУ ежемесячно составляют около 50 тысяч человек. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны РФ
О других успехах ВС РФ — в материале ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в Красноармейске
 
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