Уничтожены или взяты в плен: ВС РФ обнаружила разведывательную группу ВСУ в Курской области
12:50 30.01.2025 (обновлено: 13:04 30.01.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военные ВС РФ вычислили и уничтожили разведывательную группу ВСУ у населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом агентству РИА Новости 30 января сообщил представитель силового ведомства
"Российские военные группировки "Север" уничтожили в Курской области у населенного пункта Николаево-Дарьино группу украинских разведчиков из 225 отдельного штурмового батальона ВСУ. Трое украинских диверсантов уничтожены, четверо взяты в плен", — заявил собеседник издания.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что Николаево-Дарьино было освобождено армией России на этой неделе.
Тем временем в свежей сводке военного ведомства отмечается, что за последние полгода невосполнимые потери ВСУ ежемесячно составили около 50 тысяч человек.
В Минобороны РФ также уточнили, что помимо ликвидированных украинских военных, еще порядка ста тысяч вэсэушников дезертировали, а численность новобранцев в учебных центрах ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц.
О других успехах ВС РФ — в материале ВСУ постигнет та же участь, что в Великой Новоселке: Кимаковский рассказал о мешке в Красноармейске