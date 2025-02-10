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Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение

Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение - 10.02.2025 Украина.ру

Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение

На Украине задержали бывшего военнослужащего Вооруженных сил Германии, а ныне "дикого гуся" ВСУ Бена Р. Его подозревают в совершении серии жестоких сексуальных преступлений, сообщает немецкое издание Spiegel

2025-02-10T11:58

2025-02-10T11:58

2025-02-10T11:58

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Уточняется, что задержали 41-летнего немца в Сумской области, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Германию по требованию немецкой стороны. Также сообщается, что украинские следователи работают над раскрытием деталей нового преступления, совершенного наемником над несовершеннолетней.Ранее этот "дикий гусь" пользовался популярностью среди немецких масс-медиа. Популярная местная газета Bild даж6е брала у него интервью, выставив наемника героем и храбрецом, "вставшим на защиту украинской демократии". Однако в декабре другое немецкое издание - журнал Spiegel - выпустило ошеломляющий материал-расследование о том, что на самом деле Бен Р. - серийный насильник.Этот факт вскоре подтвердила и немецкая прокуратура, которой не пришлось прикладывать много сил к поиску доказательств: преступник сам фиксировал свои сексуальные преступления на видео и выкладывал их в социальные сети."Немецкие следователи обнаружили на порнографическом сайте видеоролики с названиями "Девушка на Украине" или "Жесткая сцена с украинской сексуальной рабыней". Мужчина, появляющийся на видео – Бен Р., который, согласно мнению властей, сам записал эти видео.На записях слышно, как женщины выкрикивают: "Пожалуйста, пожалуйста, остановись". Некоторые из женщин выглядят находящимися в состоянии наркотического опьянения, у некоторых есть заметные раны. Одна из них лежит неподвижно, когда [над ней совершают насилие]" - пояснил Spiegel.По информации немецких следователей, Бен Р. совершил не менее шести изнасилований и разместил в интернете 136 порнографических изображений и видеороликов, набравших более 180 тысяч просмотров. Причем, по мнению экспертов, его жертвы, скорее всего, не знали, что их снимают."Все, что я загружаю, я снимал сам. Местонахождение: на Украине" - подписал насильник свои посты.Полиция также провела обыск в его баварской квартире. Там были обнаружены жесткие диски с многочисленными сценами сексуального насилия, а также оружие и боеприпасы, похищенные преступником из арсеналов бундесвера.Дело оказалось столь резонансным, что к его расследованию подключились даже за океаном: Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США направил запрос следователям Центра по борьбе с киберпреступностью в Баварии, который касался его порнографических роликов.Прокуроры получили европейский ордер на арест преступника и уже дважды направляли на Украину запрос об его экстрадиции. Однако официальный Киев не спешил выдавать насильника.О французских, канадских, новозеландских и других нацистах и насильниках, воюющих на стороне ВСУ, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу.

https://ukraina.ru/20241211/1059586295.html

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новости, украина, германия, сумская область, вооруженные силы украины, bild, украина.ру, насилие, изнасилование, иностранные наемники