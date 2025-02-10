Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение - 10.02.2025 Украина.ру
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Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение
Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение - 10.02.2025 Украина.ру
Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение
На Украине задержали бывшего военнослужащего Вооруженных сил Германии, а ныне "дикого гуся" ВСУ Бена Р. Его подозревают в совершении серии жестоких сексуальных преступлений, сообщает немецкое издание Spiegel
2025-02-10T11:58
2025-02-10T11:58
новости
украина
германия
сумская область
вооруженные силы украины
bild
украина.ру
насилие
изнасилование
иностранные наемники
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Уточняется, что задержали 41-летнего немца в Сумской области, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Германию по требованию немецкой стороны. Также сообщается, что украинские следователи работают над раскрытием деталей нового преступления, совершенного наемником над несовершеннолетней.Ранее этот "дикий гусь" пользовался популярностью среди немецких масс-медиа. Популярная местная газета Bild даж6е брала у него интервью, выставив наемника героем и храбрецом, "вставшим на защиту украинской демократии". Однако в декабре другое немецкое издание - журнал Spiegel - выпустило ошеломляющий материал-расследование о том, что на самом деле Бен Р. - серийный насильник.Этот факт вскоре подтвердила и немецкая прокуратура, которой не пришлось прикладывать много сил к поиску доказательств: преступник сам фиксировал свои сексуальные преступления на видео и выкладывал их в социальные сети."Немецкие следователи обнаружили на порнографическом сайте видеоролики с названиями "Девушка на Украине" или "Жесткая сцена с украинской сексуальной рабыней". Мужчина, появляющийся на видео – Бен Р., который, согласно мнению властей, сам записал эти видео.На записях слышно, как женщины выкрикивают: "Пожалуйста, пожалуйста, остановись". Некоторые из женщин выглядят находящимися в состоянии наркотического опьянения, у некоторых есть заметные раны. Одна из них лежит неподвижно, когда [над ней совершают насилие]" - пояснил Spiegel.По информации немецких следователей, Бен Р. совершил не менее шести изнасилований и разместил в интернете 136 порнографических изображений и видеороликов, набравших более 180 тысяч просмотров. Причем, по мнению экспертов, его жертвы, скорее всего, не знали, что их снимают."Все, что я загружаю, я снимал сам. Местонахождение: на Украине" - подписал насильник свои посты.Полиция также провела обыск в его баварской квартире. Там были обнаружены жесткие диски с многочисленными сценами сексуального насилия, а также оружие и боеприпасы, похищенные преступником из арсеналов бундесвера.Дело оказалось столь резонансным, что к его расследованию подключились даже за океаном: Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США направил запрос следователям Центра по борьбе с киберпреступностью в Баварии, который касался его порнографических роликов.Прокуроры получили европейский ордер на арест преступника и уже дважды направляли на Украину запрос об его экстрадиции. Однако официальный Киев не спешил выдавать насильника.О французских, канадских, новозеландских и других нацистах и насильниках, воюющих на стороне ВСУ, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу.
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новости, украина, германия, сумская область, вооруженные силы украины, bild, украина.ру, насилие, изнасилование, иностранные наемники
Новости, Украина, Германия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Bild, Украина.ру, насилие, изнасилование, иностранные наемники

Громкая история немецкого насильника, орудовавшего на Украине в статусе наемника, получила продолжение

11:58 10.02.2025
 
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На Украине задержали бывшего военнослужащего Вооруженных сил Германии, а ныне "дикого гуся" ВСУ Бена Р. Его подозревают в совершении серии жестоких сексуальных преступлений, сообщает немецкое издание Spiegel
Уточняется, что задержали 41-летнего немца в Сумской области, и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Германию по требованию немецкой стороны. Также сообщается, что украинские следователи работают над раскрытием деталей нового преступления, совершенного наемником над несовершеннолетней.
Ранее этот "дикий гусь" пользовался популярностью среди немецких масс-медиа. Популярная местная газета Bild даж6е брала у него интервью, выставив наемника героем и храбрецом, "вставшим на защиту украинской демократии". Однако в декабре другое немецкое издание - журнал Spiegel - выпустило ошеломляющий материал-расследование о том, что на самом деле Бен Р. - серийный насильник.
Этот факт вскоре подтвердила и немецкая прокуратура, которой не пришлось прикладывать много сил к поиску доказательств: преступник сам фиксировал свои сексуальные преступления на видео и выкладывал их в социальные сети.
"Немецкие следователи обнаружили на порнографическом сайте видеоролики с названиями "Девушка на Украине" или "Жесткая сцена с украинской сексуальной рабыней". Мужчина, появляющийся на видео – Бен Р., который, согласно мнению властей, сам записал эти видео.
На записях слышно, как женщины выкрикивают: "Пожалуйста, пожалуйста, остановись". Некоторые из женщин выглядят находящимися в состоянии наркотического опьянения, у некоторых есть заметные раны. Одна из них лежит неподвижно, когда [над ней совершают насилие]" - пояснил Spiegel.
По информации немецких следователей, Бен Р. совершил не менее шести изнасилований и разместил в интернете 136 порнографических изображений и видеороликов, набравших более 180 тысяч просмотров. Причем, по мнению экспертов, его жертвы, скорее всего, не знали, что их снимают.
"Все, что я загружаю, я снимал сам. Местонахождение: на Украине" - подписал насильник свои посты.
Полиция также провела обыск в его баварской квартире. Там были обнаружены жесткие диски с многочисленными сценами сексуального насилия, а также оружие и боеприпасы, похищенные преступником из арсеналов бундесвера.
11 декабря 2024, 17:19
"Место действия – Украина". Немецкий наемник оказался серийным насильникомВ немецком журнале Spiegel вышло неожиданное расследование, посвященное военнослужащему бундесвера, который самовольно уехал на Украину, чтобы "поддерживать" ВСУ.
Дело оказалось столь резонансным, что к его расследованию подключились даже за океаном: Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США направил запрос следователям Центра по борьбе с киберпреступностью в Баварии, который касался его порнографических роликов.
Прокуроры получили европейский ордер на арест преступника и уже дважды направляли на Украину запрос об его экстрадиции. Однако официальный Киев не спешил выдавать насильника.
О французских, канадских, новозеландских и других нацистах и насильниках, воюющих на стороне ВСУ, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу.
 
НовостиУкраинаГерманияСумская областьВооруженные силы УкраиныBildУкраина.рунасилиеизнасилованиеиностранные наемники
 
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