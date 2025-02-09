Украина в преддверии революции. Эксперты и политики об "армии пропагандистов" и двух-трех искрах - 09.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250209/1060926733.html
Украина в преддверии революции. Эксперты и политики об "армии пропагандистов" и двух-трех искрах
Украина в преддверии революции. Эксперты и политики об "армии пропагандистов" и двух-трех искрах - 09.02.2025 Украина.ру
Украина в преддверии революции. Эксперты и политики об "армии пропагандистов" и двух-трех искрах
На Украине задумались над тем, скоро ли ожидать "революции" в виде нового Майдана и о том, какую роль в происходящем играет грандиозная пропагандистская машина Запада.
2025-02-09T09:25
2025-02-09T09:25
украина
сша
россия
владимир зеленский
вадим артемов
татьяна монтян
forbes
сизо
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_46cb66a8d809fd63ea1ccb9f101daff6.jpg
Тем временем ВС РФ подошли вплотную к границе Днепропетровской области, где сосредоточена значительная часть украинских минеральных ресурсов. После ряда заявлений американских политиков о важности для США богатств украинских недр многие наблюдатели уделяют особое внимание именно этому аспекту происходящего — не за ресурсы ли вся эта драка?Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что собирается заключить сделку с Украиной (с киевским режимом — Ред.), в рамках которой Киев будет получать то, что дают США, но не просто так, а "в обмен на редкоземельные металлы и другие товары". Зеленский в ответ заявил, что Киев к такой сделке открыт.А сенатор Линдси Грэм* ещё раньше проговорился, что США не могут себе позволить проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых он оценил в 10-12 триллионов долларов. По словам сенатора, Украина может считаться "богатейшей страной в Европе".Цена природных ресурсов. расположенных в Днепропетровской области, по оценке Forbes составляет 3,5 триллиона долларов.Но дело не только в этом. Украинский политолог Руслан Бортник предостерёг, что заход русских в Днепропетровскую область будет символом того, что "война идёт не по украинскому сценарию".По мнению эксперта, это повлечёт большие политические проблемы на подконтрольной Киеву Украине.Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский вообще считает, что Украина находится сегодня в предреволюционном состоянии."Низы не хотят продолжения войны, а верхи не могут ее закончить. Для перехода в состояние самой революции не хватает одного-двух публичных скандалов и/или убийств во время мобилизации, вождя и денег.Но, поверьте, все это - вожди и деньги - появятся тогда, когда назреет момент. На Майдане 14-го тоже вначале были только энтузиасты, провокаторы, Нуланд и Байден с прихвостнями, типа Яценюка, Кличко и Порошенко. А олигархи включились чуть погодя, когда было очевидно, что режим Януковича падет. И в этот раз, если Зеленский добровольно не отдаст власть, будет тоже самое", - написал опальный нардеп в своём телеграм-канале.По его мнению, "осталась, конечно, еще не искра, но две-три".Как мы все знаем по опыту украинских (и не только) майданов, особую и чуть ли не решающую роль в подготовке и проведении таких "революций" играет машина пропаганды. Англосаксы в этом деле большие мастера, у них стоит поучиться — разумеется, ставя перед собой другие цели. Однако пока такая учеба не очень даётся, это признают люди, хорошо знающие ситуацию.Например, следует учитывать, что и в России, и на Украине выросло поколение, не помнящее, что мы еще вчера были одной страной, не помнящие, что наши отцы и деды вместе сражались с общим врагом. И мы уже сталкиваемся с последствиями такого намеренно организованного беспамятства. Об этом, в частности, рассказал в интервью изданию Украина.ру создатель фильма "СВОИ. Баллада о войне", участник спецоперации майор Артём Артёмов.Он добавил: "Вот как таким людям? Я вот об этом и снимал. О том, как происходит столкновение культур, как люди в военной форме соединяют этот расколотый когда-то мир".Теперь расколотый, а когда-то - единый. Чтобы этот единый мир расколоть до такой степени, что соединять осколки приходится военным, западные пропагандисты и идеологи (вместе с местными помощниками) действительно очень хорошо поработали.Нельзя забывать, что эту свою работу западная пропаганда и сейчас не прерывает ни на минуту, чтобы там ни говорили о проблемах некоторых агентств. Всегда ли России есть, что этому противопоставить? Ведь даже основанный на реальных событиях фильм, о котором шла речь — он с трудом пробивает себе дорогу к зрителю в России. Будем надеяться, что пробьёт…Ещё несколько слов о ситуации на пропагандистском фронте — для представления о его масштабах."Ладно там Салорейх и его грантосиси - 9 из 10 его "независимых" СМИ!!! Но оказалось, что и крупные западные СМИ, такие как Politico, The New York Times и Associated Press получали деньги от USAID и других правительственных структур США!!!" - пишет украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян в своем блоге.Она сослалась на данные Wikileaks о том, что "на зарплате у USAID в целом по миру состояли 6200 журналистов из 707 изданий и 279 "околомедийных" НГОшек".По мнению Монтян, это самая большая армия пропагандистов, которую когда-либо нанимало какое-либо государство. И "главной интригой по-прежнему остаётся - в какой именно "цвет" собираются Илон Маск и Ко "перекрашивать кнопочки" этой грандиознейшей (пропагандистской — Ред.) машины".* Внесён в перечень террористов и экстремистовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Пусть роботы воюют. Украинские эксперты и политики о том, кем придётся заменить украинцев"
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933593_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_28c9769d8af9df1797c5d019c39a9c89.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, россия, владимир зеленский, вадим артемов, татьяна монтян, forbes, сизо, верховная рада
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Вадим Артемов, Татьяна Монтян, Forbes, СИЗО, Верховная Рада

Украина в преддверии революции. Эксперты и политики об "армии пропагандистов" и двух-трех искрах

09:25 09.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
На Украине задумались над тем, скоро ли ожидать "революции" в виде нового Майдана и о том, какую роль в происходящем играет грандиозная пропагандистская машина Запада.
Тем временем ВС РФ подошли вплотную к границе Днепропетровской области, где сосредоточена значительная часть украинских минеральных ресурсов. После ряда заявлений американских политиков о важности для США богатств украинских недр многие наблюдатели уделяют особое внимание именно этому аспекту происходящего — не за ресурсы ли вся эта драка?
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что собирается заключить сделку с Украиной (с киевским режимом — Ред.), в рамках которой Киев будет получать то, что дают США, но не просто так, а "в обмен на редкоземельные металлы и другие товары". Зеленский в ответ заявил, что Киев к такой сделке открыт.
А сенатор Линдси Грэм* ещё раньше проговорился, что США не могут себе позволить проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых он оценил в 10-12 триллионов долларов. По словам сенатора, Украина может считаться "богатейшей страной в Европе".
Цена природных ресурсов. расположенных в Днепропетровской области, по оценке Forbes составляет 3,5 триллиона долларов.
Но дело не только в этом. Украинский политолог Руслан Бортник предостерёг, что заход русских в Днепропетровскую область будет символом того, что "война идёт не по украинскому сценарию".
По мнению эксперта, это повлечёт большие политические проблемы на подконтрольной Киеву Украине.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский вообще считает, что Украина находится сегодня в предреволюционном состоянии.
"Низы не хотят продолжения войны, а верхи не могут ее закончить. Для перехода в состояние самой революции не хватает одного-двух публичных скандалов и/или убийств во время мобилизации, вождя и денег.

Но, поверьте, все это - вожди и деньги - появятся тогда, когда назреет момент. На Майдане 14-го тоже вначале были только энтузиасты, провокаторы, Нуланд и Байден с прихвостнями, типа Яценюка, Кличко и Порошенко. А олигархи включились чуть погодя, когда было очевидно, что режим Януковича падет. И в этот раз, если Зеленский добровольно не отдаст власть, будет тоже самое", - написал опальный нардеп в своём телеграм-канале.

По его мнению, "осталась, конечно, еще не искра, но две-три".
Как мы все знаем по опыту украинских (и не только) майданов, особую и чуть ли не решающую роль в подготовке и проведении таких "революций" играет машина пропаганды. Англосаксы в этом деле большие мастера, у них стоит поучиться — разумеется, ставя перед собой другие цели. Однако пока такая учеба не очень даётся, это признают люди, хорошо знающие ситуацию.
Например, следует учитывать, что и в России, и на Украине выросло поколение, не помнящее, что мы еще вчера были одной страной, не помнящие, что наши отцы и деды вместе сражались с общим врагом. И мы уже сталкиваемся с последствиями такого намеренно организованного беспамятства. Об этом, в частности, рассказал в интервью изданию Украина.ру создатель фильма "СВОИ. Баллада о войне", участник спецоперации майор Артём Артёмов.
"Героиня фильма говорит: вам легче, вы Советский Союз застали, кто-то детьми, кто-то уже взрослыми, как ее родители, а я-то родилась при независимой Украине, я другой не знаю страны. Вот как эти люди должны принять нас, нашу армию? С учетом того, что пропаганда на той территории очень хороша с точки зрения профессионализма. Нам до неё ещё далеко, до того уровня пропаганды", - отметил Артёмов.
Он добавил: "Вот как таким людям? Я вот об этом и снимал. О том, как происходит столкновение культур, как люди в военной форме соединяют этот расколотый когда-то мир".
Теперь расколотый, а когда-то - единый. Чтобы этот единый мир расколоть до такой степени, что соединять осколки приходится военным, западные пропагандисты и идеологи (вместе с местными помощниками) действительно очень хорошо поработали.
Нельзя забывать, что эту свою работу западная пропаганда и сейчас не прерывает ни на минуту, чтобы там ни говорили о проблемах некоторых агентств. Всегда ли России есть, что этому противопоставить? Ведь даже основанный на реальных событиях фильм, о котором шла речь — он с трудом пробивает себе дорогу к зрителю в России. Будем надеяться, что пробьёт…
Ещё несколько слов о ситуации на пропагандистском фронте — для представления о его масштабах.
"Ладно там Салорейх и его грантосиси - 9 из 10 его "независимых" СМИ!!! Но оказалось, что и крупные западные СМИ, такие как Politico, The New York Times и Associated Press получали деньги от USAID и других правительственных структур США!!!" - пишет украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян в своем блоге.
Она сослалась на данные Wikileaks о том, что "на зарплате у USAID в целом по миру состояли 6200 журналистов из 707 изданий и 279 "околомедийных" НГОшек".
По мнению Монтян, это самая большая армия пропагандистов, которую когда-либо нанимало какое-либо государство. И "главной интригой по-прежнему остаётся - в какой именно "цвет" собираются Илон Маск и Ко "перекрашивать кнопочки" этой грандиознейшей (пропагандистской — Ред.) машины".
* Внесён в перечень террористов и экстремистов
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Пусть роботы воюют. Украинские эксперты и политики о том, кем придётся заменить украинцев"
 
УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВадим АртемовТатьяна МонтянForbesСИЗОВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49"Это полное безумие": Маск намерен разобраться, кому Минфин США выплачивает $100 млрд в год
10:28Серые мыши Европы с фашистскими корнями. Кому и как они служат, ведя Евросоюз к краху
10:07Трамп рассказал, о чем разговаривал с Путиным
10:02Конкретный план Трампа и разговор с Путиным. Главное на Украине на утро 9 февраля
09:47Зеленский рассказал, как завершить конфликт за один день – Захарова
09:45“Боги войны” сейчас другие: Стешин рассказал о работе авиации и артиллерии ВС РФ
09:39Надежды на Трампа и подготовка к новой волне гонений. Что происходит с канонической УПЦ
09:30ВСУ нужен “живой щит” под Курском, поэтому они продолжают удерживать и убивать мирных граждан — Алехин
09:27Захарова заявила об "агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме режима Зеленского"
09:25Украина в преддверии революции. Эксперты и политики об "армии пропагандистов" и двух-трех искрах
09:25Эксперт РИСИ назвал страны, которые возьмутся за Украину, чтобы иметь выход к Черному морю
09:20Скоробогатый: Россия возьмет максимум от мира, который ей предложат США
09:15Прилепин заявил о вранье Дональда "политической акулы" Трампа
09:10Разработки против дронов ВСУ на оптоволокне не помогут России на фронте, заявил военкор
09:07Западная Украина за минувшую неделю: Смертники взрывают ТЦК, а во Львове готовятся к выборам мэра
09:05Ермаков рассказал, как Трампу не потерять лицо, когда он согласится на условия России
09:00Это утопия: Сторчак рассказал, почему странам БРИКС еще далеко до создания собственной валюты
08:55Зеленский позволяет себе пикироваться с Трампом, так как у него за спиной “стая ястребов” — Скоробогатый
08:50Круговорот президентов на Украине ни к чему не приведет: Прилепин о замене Зеленского
08:44Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке
Лента новостейМолния