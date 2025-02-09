Украина в преддверии революции. Эксперты и политики об "армии пропагандистов" и двух-трех искрах
На Украине задумались над тем, скоро ли ожидать "революции" в виде нового Майдана и о том, какую роль в происходящем играет грандиозная пропагандистская машина Запада.
Тем временем ВС РФ подошли вплотную к границе Днепропетровской области, где сосредоточена значительная часть украинских минеральных ресурсов. После ряда заявлений американских политиков о важности для США богатств украинских недр многие наблюдатели уделяют особое внимание именно этому аспекту происходящего — не за ресурсы ли вся эта драка?
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что собирается заключить сделку с Украиной (с киевским режимом — Ред.), в рамках которой Киев будет получать то, что дают США, но не просто так, а "в обмен на редкоземельные металлы и другие товары". Зеленский в ответ заявил, что Киев к такой сделке открыт.
А сенатор Линдси Грэм* ещё раньше проговорился, что США не могут себе позволить проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых он оценил в 10-12 триллионов долларов. По словам сенатора, Украина может считаться "богатейшей страной в Европе".
Цена природных ресурсов. расположенных в Днепропетровской области, по оценке Forbes составляет 3,5 триллиона долларов.
Но дело не только в этом. Украинский политолог Руслан Бортник предостерёг, что заход русских в Днепропетровскую область будет символом того, что "война идёт не по украинскому сценарию".
По мнению эксперта, это повлечёт большие политические проблемы на подконтрольной Киеву Украине.
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский вообще считает, что Украина находится сегодня в предреволюционном состоянии.
"Низы не хотят продолжения войны, а верхи не могут ее закончить. Для перехода в состояние самой революции не хватает одного-двух публичных скандалов и/или убийств во время мобилизации, вождя и денег.
Но, поверьте, все это - вожди и деньги - появятся тогда, когда назреет момент. На Майдане 14-го тоже вначале были только энтузиасты, провокаторы, Нуланд и Байден с прихвостнями, типа Яценюка, Кличко и Порошенко. А олигархи включились чуть погодя, когда было очевидно, что режим Януковича падет. И в этот раз, если Зеленский добровольно не отдаст власть, будет тоже самое", - написал опальный нардеп в своём телеграм-канале.
По его мнению, "осталась, конечно, еще не искра, но две-три".
Но, поверьте, все это - вожди и деньги - появятся тогда, когда назреет момент. На Майдане 14-го тоже вначале были только энтузиасты, провокаторы, Нуланд и Байден с прихвостнями, типа Яценюка, Кличко и Порошенко. А олигархи включились чуть погодя, когда было очевидно, что режим Януковича падет. И в этот раз, если Зеленский добровольно не отдаст власть, будет тоже самое", - написал опальный нардеп в своём телеграм-канале.
По его мнению, "осталась, конечно, еще не искра, но две-три".
Как мы все знаем по опыту украинских (и не только) майданов, особую и чуть ли не решающую роль в подготовке и проведении таких "революций" играет машина пропаганды. Англосаксы в этом деле большие мастера, у них стоит поучиться — разумеется, ставя перед собой другие цели. Однако пока такая учеба не очень даётся, это признают люди, хорошо знающие ситуацию.
Например, следует учитывать, что и в России, и на Украине выросло поколение, не помнящее, что мы еще вчера были одной страной, не помнящие, что наши отцы и деды вместе сражались с общим врагом. И мы уже сталкиваемся с последствиями такого намеренно организованного беспамятства. Об этом, в частности, рассказал в интервью изданию Украина.ру создатель фильма "СВОИ. Баллада о войне", участник спецоперации майор Артём Артёмов.
"Героиня фильма говорит: вам легче, вы Советский Союз застали, кто-то детьми, кто-то уже взрослыми, как ее родители, а я-то родилась при независимой Украине, я другой не знаю страны. Вот как эти люди должны принять нас, нашу армию? С учетом того, что пропаганда на той территории очень хороша с точки зрения профессионализма. Нам до неё ещё далеко, до того уровня пропаганды", - отметил Артёмов.
Он добавил: "Вот как таким людям? Я вот об этом и снимал. О том, как происходит столкновение культур, как люди в военной форме соединяют этот расколотый когда-то мир".
Теперь расколотый, а когда-то - единый. Чтобы этот единый мир расколоть до такой степени, что соединять осколки приходится военным, западные пропагандисты и идеологи (вместе с местными помощниками) действительно очень хорошо поработали.
Нельзя забывать, что эту свою работу западная пропаганда и сейчас не прерывает ни на минуту, чтобы там ни говорили о проблемах некоторых агентств. Всегда ли России есть, что этому противопоставить? Ведь даже основанный на реальных событиях фильм, о котором шла речь — он с трудом пробивает себе дорогу к зрителю в России. Будем надеяться, что пробьёт…
Ещё несколько слов о ситуации на пропагандистском фронте — для представления о его масштабах.
"Ладно там Салорейх и его грантосиси - 9 из 10 его "независимых" СМИ!!! Но оказалось, что и крупные западные СМИ, такие как Politico, The New York Times и Associated Press получали деньги от USAID и других правительственных структур США!!!" - пишет украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян в своем блоге.
Она сослалась на данные Wikileaks о том, что "на зарплате у USAID в целом по миру состояли 6200 журналистов из 707 изданий и 279 "околомедийных" НГОшек".
По мнению Монтян, это самая большая армия пропагандистов, которую когда-либо нанимало какое-либо государство. И "главной интригой по-прежнему остаётся - в какой именно "цвет" собираются Илон Маск и Ко "перекрашивать кнопочки" этой грандиознейшей (пропагандистской — Ред.) машины".
* Внесён в перечень террористов и экстремистов
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Пусть роботы воюют. Украинские эксперты и политики о том, кем придётся заменить украинцев"