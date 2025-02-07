https://ukraina.ru/20250207/1060886397.html

Пусть роботы воюют. Украинские эксперты и политики о том, кем придётся заменить украинцев

Пусть роботы воюют. Украинские эксперты и политики о том, кем придётся заменить украинцев - 07.02.2025 Украина.ру

Пусть роботы воюют. Украинские эксперты и политики о том, кем придётся заменить украинцев

На Украине думают, из каких стран придется уже очень скоро завозить миллионы работников, которых уже сейчас не хватает бизнесу и строят гипотезы, почему Зеленский так легко отдаёт "партнёрам" принадлежащие всему украинскому народу ресурсы.

2025-02-07T06:25

2025-02-07T06:25

2025-02-07T06:25

украина

сша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

кость бондаренко

нато

вооруженные силы украины

верховная рада

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что просто так помощи Киеву больше не будет, нужны материальные гарантии. Кроме того, надо бы компенсировать уже произведенные затраты. Каким образом? Простым — американцам нужен доступ к богатствам украинских недр, к "редкоземельным ресурсам".Киев тут же выразил готовность всё отдать. Зеленский заявил, что Украина (киевский режим — Ред.) готова к совместной с западными "партнерами" разработке этих ресурсов - "это совершенно справедливо". Он также заявил, что Киеву тоже нужна "компенсация" за невступление в НАТО - в виде ядерного оружия и финансирования "миллионной профессиональной армии".Зеленский хвалится, что украинцы ценой своих жизней сохранили жизни солдат Запада, кроме того, "теперь США полностью понимают, как воюет российская армия…". По его словам, "это бесценное знание для америки и НАТО".Так что же — за это заплачено тысячами украинских жизней?Не все с такой постановкой вопроса согласны. Отдельные вольнодумцы пишут - "от границ 91-го года мы (киевский режим — Ред.) перешли к войне до границ залегания редкоземельных металлов".А покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко заявил, что "последние заявления украинского руководства вызывают, как минимум, удивление"."Отдать американцам месторождения редкоземельных металлов (кстати, этот вопрос должен решаться референдумом, так как недра - не государственная собственность, а собственность народа Украины), разместить на территории Украины иностранные контингенты и ядерное оружие - это скорее похоже на истерику", - отметил эксперт, добавив, что "в этом нет никакой логики - только эмоции"."Похоже, почва под ногами у Владимира Зеленского уходит. А вместе с нею - остатки разума и самообладания. Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского - это крик о помощи, но не для спасения Украины, а для спасения режима?" - задал Бондаренко вопрос читателям своего телеграм-канала.Вообще похоже на то, что остатки разума покидают не только Зеленского. Атмосфера на подконтрольных киевскому режиму территориях — что говорится, та ещё. Скандальный процесс десоветизации продолжается уже в виде откровенной фашизации."Благодарные потомки в Харькове продолжают сносить таблички тем, кто их освобождал. Главное потом рожу удивленную делать, когда какой-то Трамп говорит о том, что войну выиграли США и Россия.Так забросать дерьмом самих себя, так лишить себя участия в великом, но притащить фриков типа Бандеры и прочего говна - это уметь надо", - комментирует в своём блоге ситуацию покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий.Ранее он отметил, что почему-то "ни один жгучий патриот даже не пикнул относительно сдачи Зеленским всех недр".По словам Шария, Зеленский фактически "поставил на колени" украинский народ - "причём, ничего ему не дав, а бездарно проиграв войну, разворовав страну, похоронив сотни тысяч людей и пакуя машины ТЦК избитыми прохожими".Но то ли ещё будет. Как отметил политолог Ростислав Ищенко в интервью Украине.ру, красную линию Украина пересекла еще в 2004 году (первый Майдан — Ред.), уже тогда было понятно, что когда-то "Россия будет поставлена перед необходимостью Украину ликвидировать как государство". И сейчас к этому всё идёт, хотя медленно.По мнению эксперта, "даже если сейчас какой-то кусок Украины останется, это не навсегда", ситуация такова, что "должен остаться кто-то один".И дело не только в переродившейся Украине. О подготовке Запада к будущим войнам пишет экс-депутат Верховной рады, политический аналитик Олег Царев.По его мнению, "Трамп и Маск будут перевооружать американскую армию по новым принципам", будут вкладывать ресурсы в управление боем, наведение, разведку."При этом средства доставки должны быть очень дешёвыми. Армия США скорого будущего - это армия роботов и беспилотников под управлением искусственного интеллекта. Гигантские авианосцы и супердорогие истребители с танками уходят в прошлое", - написал Царёв в своём блоге.Он подчеркнул, что "по окончании перевооружения столкновение армии нового образца с традиционной армией будет как соревнование огнестрельного оружия и луков со стрелами".К этому предостережению надо бы отнестись серьёзно.Кстати, уровень технологизации в украинской армии тоже стараются повысить — и повышают. О войне дронов все знают, но дронами дело не ограничивается. Глава МО Украины Рустем Умеров объявил о развёртывании роботизированных подразделений в составе бригад ВСУ на линии боевого соприкосновения. Речь идёт о применении беспилотных наземных комплексов как непосредственно в боевых действиях, так и в процессах эвакуации раненых, минирования, разминирования и пр. Что из этого получится на практике — увидим.В завершение несколько слов о ближайшем уже будущем Украины - если она останется такой, какая есть сейчас.В ближайшие 5-7 лет Украине потребуются рабочие из Бангладеша, Индии, Африки и Ближнего Востока, заявил доктор экономических наук Андрей Длигач. По его словам, украинскому бизнесу не хватает свыше трёх миллионов работников - это около 32% от необходимого персонала, передаёт УНИАН.Выступая в эфире "Новости.Live", экономист отметил, что в стране два миллиона украинцев имеют статус безработных, тогда как дефицит кадров составляет более трех миллионов работников, однако безработные не спешат занимать эти рабочие места. Причин этого явления экономист не назвал, кроме одной — по его словам, большинство (80%) украинских предприятий не имеют ни одного забронированного работника.Можем сами предположить, что украинские безработные — и не только они - опасаются не столько самой работы, сколько перспективы угодить в ряды ВСУ.Отметим, в одной из своих работ Длигач заключает, что в соревновании военных бюджетов или численности армии Киев не может состязаться с РФ, потому единственный выход — повышение уровня технологизации и тотальная модернизация системы управления войсками, а также привлечение международной финансовой и военной помощи.Требует радикальных изменений и работа с "человеческим капиталом". По данным экономиста, сейчас две трети населения Украины страдают от ментальных проблем, а 83 процента молодых людей стремятся выехать за пределы страны. В таких условиях, продолжает Длигач, нужно "выправить демографическую ситуацию, содействуя активному долголетию и ответственному отношению к собственному благосостоянию".Совет довольно странный — как поспособствовать активному долголетию, например, в окопах? Впрочем, если вспомнить высказывание экономиста о необходимости скорого завоза в страну рабочих из Африки и Индии, то вопрос снимается…Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Русским нужен Киев". Почему украинские эксперты и политики заговорили о мире"

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Сергей Зуев

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