https://ukraina.ru/20250208/1060806646.html

Опасается несуществующих угроз? Экс-замминистра финансов РФ рассказал, что происходит с долларом

Опасается несуществующих угроз? Экс-замминистра финансов РФ рассказал, что происходит с долларом - 08.02.2025 Украина.ру

Опасается несуществующих угроз? Экс-замминистра финансов РФ рассказал, что происходит с долларом

Доллар продолжает укрепляться: вместо словесных интервенций власти США приняли конкретные меры торговой политики. Между тем американский президент Дональд Трамп угрожает странам БРИКС, даже не разобравшись в ситуации

2025-02-08T05:45

2025-02-08T05:45

2025-02-08T05:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.Отвечая на вопрос, каковы сейчас позиции доллара в мире, собеседник издания отметил два самых важных, по его мнению, пункта, которые могли бы обрисовать ситуацию с валютой полноценно.Он напомнил про слова президента России Владимира Путина, который сказал, что ни над какой единой валютой БРИКС не работает, и что Россия вместе со странами объединения продолжали бы использовать доллар во взаимной торговле, если бы им позволяли это делать, а не запрещали самыми жесткими методами.“Во-вторых, все меры Трампа по тарифам и пошлинам уже укрепляют доллар. По всей линейке международных валют он усиливается против всех криптоактивов, причем очень сильно. То есть вместо словесных интервенций власти США приняли конкретные меры торговой политики”, — добавил Сторчак.А доллар как был мировой валютой, так и останется, более того, он станет еще крепче в связи с этой ситуацией, резюмировал банкир.Ранее Трамп написал у себя в соцсетях о том, что введет стопроцентные пошлины против стран БРИКС, если “они не откажутся от создания новый валюты и от попыток заметить могучий доллар”."Им придется искать другую страну, готовую стать жертвой. Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет "привет" пошлинам и "прощай" Америке!" — также заявил глава США.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что между странами БРИКС не ведется разговор о создании общей валюты.Полный текст интервью Сергея Сторчака: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти

https://ukraina.ru/20250131/1060714253.html

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новости, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, брикс, валюта, доллар