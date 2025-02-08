Опасается несуществующих угроз? Экс-замминистра финансов РФ рассказал, что происходит с долларом - 08.02.2025 Украина.ру
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Опасается несуществующих угроз? Экс-замминистра финансов РФ рассказал, что происходит с долларом
Опасается несуществующих угроз? Экс-замминистра финансов РФ рассказал, что происходит с долларом - 08.02.2025 Украина.ру
Опасается несуществующих угроз? Экс-замминистра финансов РФ рассказал, что происходит с долларом
Доллар продолжает укрепляться: вместо словесных интервенций власти США приняли конкретные меры торговой политики. Между тем американский президент Дональд Трамп угрожает странам БРИКС, даже не разобравшись в ситуации
2025-02-08T05:45
2025-02-08T05:45
новости
россия
сша
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брикс
валюта
доллар
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.Отвечая на вопрос, каковы сейчас позиции доллара в мире, собеседник издания отметил два самых важных, по его мнению, пункта, которые могли бы обрисовать ситуацию с валютой полноценно.Он напомнил про слова президента России Владимира Путина, который сказал, что ни над какой единой валютой БРИКС не работает, и что Россия вместе со странами объединения продолжали бы использовать доллар во взаимной торговле, если бы им позволяли это делать, а не запрещали самыми жесткими методами.“Во-вторых, все меры Трампа по тарифам и пошлинам уже укрепляют доллар. По всей линейке международных валют он усиливается против всех криптоактивов, причем очень сильно. То есть вместо словесных интервенций власти США приняли конкретные меры торговой политики”, — добавил Сторчак.А доллар как был мировой валютой, так и останется, более того, он станет еще крепче в связи с этой ситуацией, резюмировал банкир.Ранее Трамп написал у себя в соцсетях о том, что введет стопроцентные пошлины против стран БРИКС, если “они не откажутся от создания новый валюты и от попыток заметить могучий доллар”."Им придется искать другую страну, готовую стать жертвой. Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет "привет" пошлинам и "прощай" Америке!" — также заявил глава США.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что между странами БРИКС не ведется разговор о создании общей валюты.Полный текст интервью Сергея Сторчака: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти
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новости, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, брикс, валюта, доллар
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС, валюта, доллар

Опасается несуществующих угроз? Экс-замминистра финансов РФ рассказал, что происходит с долларом

05:45 08.02.2025
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Доллар продолжает укрепляться: вместо словесных интервенций власти США приняли конкретные меры торговой политики. Между тем американский президент Дональд Трамп угрожает странам БРИКС, даже не разобравшись в ситуации
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.
Отвечая на вопрос, каковы сейчас позиции доллара в мире, собеседник издания отметил два самых важных, по его мнению, пункта, которые могли бы обрисовать ситуацию с валютой полноценно.
“Во-первых, для меня очень странно выглядит заявление Трампа по поводу того, что БРИКС якобы угрожает доллару. Что у него за советники и консультанты, которые утверждают, что БРИКС якобы работает над единой валютой?”, — начал Сторчак.
Он напомнил про слова президента России Владимира Путина, который сказал, что ни над какой единой валютой БРИКС не работает, и что Россия вместе со странами объединения продолжали бы использовать доллар во взаимной торговле, если бы им позволяли это делать, а не запрещали самыми жесткими методами.
“Во-вторых, все меры Трампа по тарифам и пошлинам уже укрепляют доллар. По всей линейке международных валют он усиливается против всех криптоактивов, причем очень сильно. То есть вместо словесных интервенций власти США приняли конкретные меры торговой политики”, — добавил Сторчак.
А доллар как был мировой валютой, так и останется, более того, он станет еще крепче в связи с этой ситуацией, резюмировал банкир.
Ранее Трамп написал у себя в соцсетях о том, что введет стопроцентные пошлины против стран БРИКС, если “они не откажутся от создания новый валюты и от попыток заметить могучий доллар”.
"Им придется искать другую страну, готовую стать жертвой. Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет "привет" пошлинам и "прощай" Америке!" — также заявил глава США.
- РИА Новости, 1920, 31.01.2025
31 января, 10:03
Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара"Страны БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар в торговле, иначе их ждет "введение стопроцентных пошлин". Об этом 31 января президент США Дональд Трамп написал у себя в соцсетях
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что между странами БРИКС не ведется разговор о создании общей валюты.
Полный текст интервью Сергея Сторчака: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти
 
НовостиРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинБРИКСвалютадоллар
 
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