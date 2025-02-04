https://ukraina.ru/20250204/1060781813.html

Сергей Сторчак: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти

Сергей Сторчак: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти - 04.02.2025 Украина.ру

Сергей Сторчак: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти

Очень странно выглядит заявление Трампа по поводу того, что БРИКС якобы угрожает доллару. Россия и страны объединения продолжали бы использовать эту валюту во взаимной торговле, если бы им позволяли это делать, а не запрещали самыми жесткими методами.

2025-02-04T06:00

2025-02-04T06:00

2025-02-04T06:00

интервью

сша

россия

вашингтон

дональд трамп

владимир путин

брикс

экономика

рынки

доллар

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О том, чего лишается Трамп, запретив БРИКС использовать валюту США и что будет с арестованными активами России, в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.Дональд Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере 100% против БРИКС, если объединение попытается заменить доллар в мировой торговле. Об этом он написал 30 января в Truth Social.Ранее, 22 января, в той же соцсети президент США написал: если Москва не согласится на сделку по Украине, Вашингтон введет высокие тарифы и санкции в отношении российских товаров, которые потребляют американцы.— Сергей Анатольевич, Трамп сейчас угрожает всему миру санкциями. Что будет с мировым рынком на фоне этого?— Трамп и его команда проводит пересмотр двух политик, которые очень важны для экономики США: тарифной и таможенной. Тут дело не в санкциях. Эти меры давно напрашивались для того, чтобы Америка выскочила из ситуации двойного дефицита.Первый дефицит — дефицит во внешней торговле. Он у Штатов стал перманентным со всеми торговыми партнерами. Второй дефицит — бюджетный.Оба этих дефицита мешают экономическому развитию США и проведению структурных реформ, которые задумывались еще во время предыдущей администрации. Поэтому Трамп вместо санкций пошел по пути принятия не политических, а экономических мер. Они станут более эффективными.Увеличатся таможенные и тарифные сборы, которые пойдут в национальный бюджет (казначейство). Это уменьшит потребности во внешних заимствованиях. Наконец-то появится надежда, что госдолг США перестанет расти и стабилизируется. К этому Вашингтон неоднократно призывали союзники по "Семерке" и партнеры по "Двадцатке". На это же аккуратно намекает МВФ.— Как это повлияет на развитие мировой экономики, которая во многом зависит от темпов мировой торговли?— Пока об этом говорить преждевременно. Надо дождаться, какой именно эффект принесут эти меры Трампа.Ясно, что зависимость США от экспорта в разы меньше, чем у Мексики, Канады и Евросоюза. Контрмеры этих торговых партнеров Вашингтона не будут для него столь драматичными. Потому что американцы в большей степени опираются на внутренний рынок, чем перечисленные мною страны.Зато, если их партнеры лишатся доступа на большой и платежеспособный американский рынок, это может привести к серьезным для них последствиям.Для меня в этой истории удивительнее всего то, что мы не слышим голосов крупных корпораций. То есть власти стран – партнеров США угрожают принять контрмеры, а корпорации вообще молчат. Почему? Видимо, потому что сама угроза лишиться доступа на такой рынок вынуждает их пока воздерживаться от каких-либо комментариев.— Как вы сейчас оцениваете позиции доллара в мире?— Во-первых, для меня очень странно выглядит заявление Трампа по поводу того, что БРИКС якобы угрожает доллару. Что у него за советники и консультанты, которые утверждают, что БРИКС якобы работает над единой валютой?Владимир Путин сказал, что ни над какой единой валютой мы не работаем и что мы бы продолжали использовать доллар во взаимной торговле, если бы нам позволяли это делать, а не запрещали самыми жесткими методами.Во-вторых, все меры Трампа по тарифам и пошлинам уже укрепляют доллар. По всей линейке международных валют он усиливается против всех криптоактивов, причем очень сильно. То есть вместо словесных интервенций власти США приняли конкретные меры торговой политики.А доллар как был мировой валютой, так и останется. Он станет еще крепче в связи с этой ситуацией.Другое дело, как долго американские власти будут терпеть его укрепление, потому что это создает прямую угрозу для американских экспортеров (они есть, но в небольшом количестве).Повторюсь, решение Трампа очень любопытное.— А что мешает БРИКС создать свою валюту, как об этом говорили лидеры стран объединения?— Это больше академический вопрос, а не вопрос реальной практики тех, кто работает в области политики и экономики.Для единой валюты нужно единое экономическое пространство. В БРИКС этого нет. Хотя бы потому, что мы на разных континентах.Я не представляю, как БРИКС может создать единый рынок. А без единого рынка создание единой валюты невозможно. Поэтому президент и Центробанк РФ делают упор на то, что мы развиваем расчеты в национальных валютах. Причем эти заявления уже вызывают недовольство у товарищей, которые считают, что это делается против доллара.Это не против доллара. Просто компании и стоящие за ними власти вынуждены приспосабливаться к новой обстановке.То есть единой валюты БРИКС не будет еще много лет. Даже если центробанки начнут над этим работать, это будет в формате криптовалюты, потому что единого рынка у нас нет. Теоретически мы можем создать единый рынок биржевых товаров, потому что они торгуются по-своему. Но это же только часть рыночных отношений.А потребительские товары? А машиностроение? Этого не будет, это утопия.— Какова судьба наших золотовалютных резервов, арестованных на Западе?— На самом деле там золота нет. Это просто международные резервы, которые существуют в виде вложений в зарубежные облигации. Можно только гадать, когда они будут разморожены. То, что эти резервы напрямую не используются для финансирования Украины — уже хорошо.— Как используются доходы по этим бумагам?— Это текущие поступления в виде платежей тем же американцам по их казначейским облигациям. Никакого юридического обоснования использования чужих активов у Запада нет. И, все-таки, это не настолько плачевная ситуация, как если бы они напрямую были изъяты, проданы, а выручку стали бы отправлять на соответствующую помощь.Я все же думаю, пройдет много-много лет, и ситуация пойдет к возврату этих средств России. И тут многое будет зависеть от мирного урегулирования конфликта с нашими западными соседями.Другого прогноза тут дать невозможно, поскольку эти действия не носили никакого экономического характера. И решить этот вопрос можно только в результате крупных политических договоренностей.Также о ситуации на мировом рынке из-за угроз Трампа обвалить цены на нефть, в интервью Анны Черкасовой с экономистом, депутатом Госдумы России Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, брикс, экономика, рынки, доллар, валюта, госдолг, замороженные активы