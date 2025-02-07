https://ukraina.ru/20250207/1060889688.html

Украинские Мата Хари. Главное на Украине на утро 7 февраля

Украинские Мата Хари. Главное на Украине на утро 7 февраля - 07.02.2025 Украина.ру

Украинские Мата Хари. Главное на Украине на утро 7 февраля

ФСБ задержала завербованных украинскими спецслужбами женщин, готовивших теракты в России

2025-02-07T09:56

2025-02-07T09:56

2025-02-07T09:57

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Утром 7 февраля ФСБ опубликовал видео задержания четырёх женщин — агентов спецслужб Украины, готовивших теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны России и объектов топливно-энергетического комплекса."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырёх агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО России и объектов топливно-энергетического комплекса", — отмечалось в заявлении.Как уточняется, злоумышленницы прошли спецподготовку на Украине."В период сотрудничества задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения", — рассказали в российской спецслужбе.По информации ФСБ, во время обысков по местам их проживания силовики изъяли значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи с украинскими кураторами.ФСБ возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности."От задержанных получены признательные показания. Им грозит наказание до 30 лет лишения свободы", — рассказали в ФСБ.Спецслужба проводит мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, оказывавших содействие задержанным в осуществлении преступления."Завербована в 2023 году сотрудником Службы безопасности Украины в интернете в приложении Telegram. На территорию города Ростов-на-Дону прибыла в конце ноября 2024 года", — призналась одна из задержанных.Она также рассказала, что в январе 2025 года ей и её сообщницам поступило указание создать взрывное устройство."В январе 2025 года после установления машин одного из чиновников поступило задание о приобретении компонентов для самодельного взрывного устройства и подрыва автомобиля. Компоненты для приготовления СВУ приобретали на торговых точках Ростова, в маркет-плейсах в интернете и поднимали в тайниках, подготовленных нашими кураторами", — отметила она.Другая сообщила, что её целью было выполнение задания украинских спецслужб по сбору разведданных о высших должностных лиц министерства обороны России, высокопоставленных чиновников и их семей. Также следили за тем, какие места посещают чиновники и их семьи."Результаты слежки, фото и видеофиксации мы передавали украинским спецслужбам посредством мессенджера Telegram", — указала она.По словам задержанной, платили им криптовалютой."После совершения подрыва автомобиля, обещали вывезти на территорию Европы", — отметила она.Ещё одна задержанная — в Севастополе — призналась, что её завербовал сотрудник СБУ Борис Белоус в посольстве Украины в Чехии."Избрала себе псевдоним "Леся" и получила $1 тыс. в качестве аванса. Для связи с куратором мы использовали электронную связь Google через e-mail. Общались через черновики. В Киеве я прошла полиграф. Потом была направлена Борисом с Запорожье. Там обучали минно-взрывному устройству, конспирации, стрельбе, наблюдению. В 2023 году направлена в город Севастополь. По заданию СБУ вступила в добровольческий батальон специального назначения БАРС. Должна была наблюдать, передавать информацию", — отметила она.Также задержанная призналась в покушении на военного."Я должна была заложить взрывное устройство в его кабинете. Установить таймер на 12 часов. За это время я должна была доехать в Сочи, потом в Турцию, а потом — на Украину, где Борис обещал мне хорошую жизнь", — рассказала она.Ещё одна задержанная — на этот раз в Воронеже — также призналась в прохождении"В 2023 году я была завербована представителями украинских спецслужб. В ходе сотрудничества я проходила обучение на территории города Киева и приобрела навыки обращения со стрелковым оружием, управлением беспилотными летательными аппаратами, уходом от наружного наблюдения, а также изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. Куратором мне был присвоен псевдоним "Луффи". В 2024 году я прибыла на территорию Россию и по заданию украинских спецслужб должна была совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего министерства обороны Российской Федерации", — отметила она.Примечательно, что подробности о задержанной уже назвал ряд телеграм-каналов."Наконец подошла эта долгая история к завершению. В Воронеже задержана гражданка РФ, уроженка Белгородской области, которая более 10 лет проживала на Украине, где была завербована и отправлена в Воронеж в целях совершения террористического акта в отношении летного состава ВКС РФ. Перед отправкой в РФ обучалась сотрудниками украинских спецслужб владению огнестрельным оружием, использованию БПЛА и изготовлению СВУ в домашних условиях. Спецслужбами Украины гражданке РФ был избран псевдоним "Луффи". Несмотря на кажущиеся скромные размеры на видео - являлась чемпионкой Украины по пауэрлифтингу", — сообщил утром 7 февраля автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber.Он подчеркнул, что работа российских спецслужб "ведётся непрерывно, просто результаты нам показывают не всегда и далеко не сразу".Ранее, 5 февраля, суд в Петербурге постановил взыскать с осужденной за терроризм Дарьи Треповой* (внесена в список террористов — Ред.) и ещё двух ответчиков долги по коммунальным платежам в размере более 169 тыс. рублей. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева."Пушкинский районный суд рассмотрел иск к Дарье Треповой*. Суд требования истца удовлетворил. Взыскал с ответчиков 169 526 рублей 29 копеек и госпошлину", - отметила Лебедева.Трепова* была признана виновной в теракте, в котором погиб военкор Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский. В теракте также пострадали более 50 человек. Трепову* осудили на 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тыс. руб..Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой* на сумму более 16,5 млн руб..До этого, 4 февраля, РИА Новости сообщило подробности о другой террористке — находящейся в международном розыске украинке Наталье Вовк* (внесена в список террористов — Ред.). Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной терорристка получила поддельные документы на машину для выезда из России за несколько дней до преступления.Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве – казахстанские, а при выезде в Эстонию – украинские.Как следует из материалов дела, курьер получил поддельный документ у почтового отделения в Москве вечером 17 августа, а затем передал их Вовк*. Согласно судебным материалам, поддельные документы Вовк* использовала с 17 по 21 августа при передвижении на автомобиле Mini Cooper по территории России и выезде из страны. Вовк* выехала в Эстонию, где её следы теряются. Эстония отказалась предоставлять данные о террористке.О боях в Курской области – в интервью Кирилла Курбатова с полковником Геннадием Алёхиным.

https://ukraina.ru/20250206/1060880168.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дарья трепова, воронеж, украина, россия, фсб, telegram, сбу, ростов-на-дону, севастополь