Структуры USAID пытались внедриться в парламент Крыма - Константинов - 07.02.2025 Украина.ру
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Структуры USAID пытались внедриться в парламент Крыма - Константинов
Структуры USAID пытались внедриться в парламент Крыма - Константинов - 07.02.2025 Украина.ру
Структуры USAID пытались внедриться в парламент Крыма - Константинов
Структуры Агентства США по международному развитию USAID до 2014 года пытались внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2025-02-07T07:16
2025-02-07T07:21
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"В парламенте Крыма они (структуры USAID - ред.) предлагали сделать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться по дешевке", - сказал Константинов.Он добавил, что до 2014 года структуры USAID активно работали в Крыму и прекратили свою деятельность только после воссоединения полуострова с Россией.На днях глава нового департамента эффективности государственного управления США и предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Позже Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Он уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.Подробнее об агентстве - в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, владимир константинов, украина, сша, илон маск, дональд трамп
Новости, Крым, Владимир Константинов, Украина, США, Илон Маск, Дональд Трамп

Структуры USAID пытались внедриться в парламент Крыма - Константинов

07:16 07.02.2025 (обновлено: 07:21 07.02.2025)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Структуры Агентства США по международному развитию USAID до 2014 года пытались внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"В парламенте Крыма они (структуры USAID - ред.) предлагали сделать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться по дешевке", - сказал Константинов.
Он добавил, что до 2014 года структуры USAID активно работали в Крыму и прекратили свою деятельность только после воссоединения полуострова с Россией.

"Структуры USAID работали, если это можно так назвать, в Крыму, а по факту - шпионили. Эти организации работали не только в Крыму или на Украине, а по всему миру. Все госперевороты, распространение дезинформации - они все это делали и достаточно эффективно. Небольшим количеством денег они узнавали все о стране. Скажем, за деньги на четыре новых окна в детский сад надо было сдать полную справку о населённом пункте: количество жителей, предприятия и все остальное. И многие на радостях делали это", - объяснил Константинов.

На днях глава нового департамента эффективности государственного управления США и предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Позже Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Он уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
Подробнее об агентстве - в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиКрымВладимир КонстантиновУкраинаСШАИлон МаскДональд Трамп
 
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