https://ukraina.ru/20250206/1060863795.html
Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину
Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину - 06.02.2025 Украина.ру
Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину
За последние три года Украине было выделено 27,2% всех средств Агентства США по международному развитию (USAID). Таким образом Киев стал главным получателем средств USAID. Об этом 6 февраля сообщило агентство РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov
2025-02-06T12:03
2025-02-06T12:03
2025-02-06T12:04
сша
украина
киев
петр толстой
дональд трамп
илон маск
цру
вконтакте
usaid
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Так, в 2022 году Украине было выделено $9,95 млрд из $41,5 млрд общего бюджета агентства, через год финансирование увеличилось до $16,43 млрд, а в 2024 году Киев получил $6,05 млрд из общего бюджета агентства в $35,4 млрд.По официальной версии, Агентство США по международному развитию (англ. United States Agency for International Development, USAID) - это агентство федерального правительства Соединенных Штатов, которое отвечает за управление зарубежной гуманитарной помощью для содействия развитию различных стран.На деле эта организация является проводником американских интересов по всему миру и прикрытием для ЦРУ. Чаще всего Агентство действует через грантовую поддержку неправительственных организаций (НПО), "независимых" СМИ и социальных программ, включая здравоохранение.Долгое время деятельность USAID была в тени, пока на первый же день своего президентства новый президент США Дональд Трамп не подписал указ о приостановке на 90 дней финансовой помощи другим странам, в результате чего более 100 сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск.Трамп назвал руководителей USAID радикальными безумцами, а следом глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) США Илон Маск заявил о запуске процесса по ликвидации этой организации, отметив, что агентство не подлежит восстановлению и от него необходимо избавиться.После того, как команда Маска зашла в комнату агентства, где хранились секретные документы, из этого "ящика Пандоры" начали стали "сыпаться" первые секреты. Например, о том, что в 2024 году USAID выделило $111,5 млн на поддержку выборов в Грузии. Тех самых, после которых местная оппозиция вышла на протесты в октябре прошлого года.Также стало известно, что Агентство по международному развитию США не только оказало Киеву финансовую помощь, но и помогало Украине получить доступ к замороженным российским активам и вести учет полученного от Вашингтона оружия."Даже нескольких обнародованных документов из недр закрытого USAID, хватило, чтобы понять: долгие годы "российская пропаганда" говорила чистейшую правду. Действительно США (на государственном уровне!) свергают правительства, разрабатывают опасные вирусы, поддерживают ЛГБТ-повестку* и манипулируют информацией.Для нас, конечно, все это не новость. А вот для стран Глобального Юга информация интересна уже тем, что идет напрямую от нового руководства США. И поэтому свалить ее на работу "российской пропаганды" не получится", - прокомментировал ситуацию депутат Государственной Думы РФ Петр Толстой в своем аккаунте "ВКонтакте".Он добавил, что теперь, вероятно, многие страны и народы захотят заново изучить свою политическую историю на предмет "торчащих звездно-полосатых ушей". Однако, резюмировал Толстой, обольщаться не стоит: USAID - лишь одна из голов гидры, и очевидно не единственная.Другие подробности этой истории - в материале В США отменяют подписки на Politico из-за финансирования USAID.* Деятельность ЛГБТ запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20250205/1060830769.html
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сша, украина, киев, петр толстой, дональд трамп, илон маск, цру, вконтакте, usaid
Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину
12:03 06.02.2025 (обновлено: 12:04 06.02.2025)
За последние три года Украине было выделено 27,2% всех средств Агентства США по международному развитию (USAID). Таким образом Киев стал главным получателем средств USAID. Об этом 6 февраля сообщило агентство РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov
Так, в 2022 году Украине было выделено $9,95 млрд из $41,5 млрд общего бюджета агентства, через год финансирование увеличилось до $16,43 млрд, а в 2024 году Киев получил $6,05 млрд из общего бюджета агентства в $35,4 млрд.
По официальной версии, Агентство США по международному развитию (англ. United States Agency for International Development, USAID) - это агентство федерального правительства Соединенных Штатов, которое отвечает за управление зарубежной гуманитарной помощью для содействия развитию различных стран.
На деле эта организация является проводником американских интересов по всему миру и прикрытием для ЦРУ
. Чаще всего Агентство действует через грантовую поддержку неправительственных организаций (НПО), "независимых" СМИ и социальных программ, включая здравоохранение.
Долгое время деятельность USAID была в тени, пока на первый же день своего президентства новый президент США Дональд Трамп
не подписал указ о приостановке на 90 дней финансовой помощи другим странам, в результате чего более 100 сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск.
Трамп назвал руководителей USAID радикальными безумцами, а следом глава Департамента эффективности госуправления (DOGE) США Илон Маск
заявил о запуске процесса по ликвидации этой организации, отметив, что агентство не подлежит восстановлению и от него необходимо избавиться.
После того, как команда Маска зашла в комнату агентства, где хранились секретные документы, из этого "ящика Пандоры" начали стали "сыпаться" первые секреты. Например, о том, что в 2024 году USAID выделило
$111,5 млн на поддержку выборов в Грузии
. Тех самых, после которых местная оппозиция вышла на протесты в октябре прошлого года.
Также стало известно, что Агентство по международному развитию США не только оказало Киеву финансовую помощь, но и помогало Украине получить доступ к замороженным российским активам и вести учет полученного от Вашингтона
оружия.
"Даже нескольких обнародованных документов из недр закрытого USAID, хватило, чтобы понять: долгие годы "российская пропаганда" говорила чистейшую правду. Действительно США (на государственном уровне!) свергают правительства, разрабатывают опасные вирусы, поддерживают ЛГБТ-повестку* и манипулируют информацией.
Для нас, конечно, все это не новость. А вот для стран Глобального Юга информация интересна уже тем, что идет напрямую от нового руководства США. И поэтому свалить ее на работу "российской пропаганды" не получится", -
прокомментировал ситуацию депутат Государственной Думы РФ Петр Толстой
в своем аккаунте "ВКонтакте
".
Он добавил, что теперь, вероятно, многие страны и народы захотят заново изучить свою политическую историю на предмет "торчащих звездно-полосатых ушей". Однако, резюмировал Толстой, обольщаться не стоит: USAID - лишь одна из голов гидры, и очевидно не единственная.
"И перемены сделают гидру только эффективнее", - заключил Толстой.
* Деятельность ЛГБТ запрещена в РФ.