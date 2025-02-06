Константинов назвал причины изменения риторики Зеленского по новым регионам - 06.02.2025 Украина.ру
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Константинов назвал причины изменения риторики Зеленского по новым регионам
Константинов назвал причины изменения риторики Зеленского по новым регионам - 06.02.2025 Украина.ру
Константинов назвал причины изменения риторики Зеленского по новым регионам
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над вошедшими в состав России территориями - принятием неизбежного, передает РИА Новости
2025-02-06T12:48
2025-02-06T12:48
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"Великую тайну Кибальчиша открыл Зеленский. Он не мог вернуть никакие территории с самого начала СВО. Надо было сразу заключать стамбульские соглашения. Но он угробил сотни тысяч людей, уничтожил государство. И всё для того, чтобы начать принимать неизбежное", - сказал Константинов.По его словам, изменение риторики Зеленского - следствие ситуации на фронте, а также изменения отношения к нему в Вашингтоне.При этом, по его словам, Зеленский и его окружение осознают, что у них нет политического будущего в мирной жизни."Их тут же сметут. Вот они и пытаются тянуть время, мнимо соглашаться на переговоры и тут же искать способы для эскалации конфликта. Их кормушка – война. А оторваться от кормушки для них смерти подобно. Станут никому не нужны - речь будет идти не об их политическом будущем, а о физическом выживании. Америка - страна жесткая", - сказал Константинов.На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не хочет потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".О судьбе Зеленского - в материале Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Вашингтон, Владимир Зеленский, Владимир Константинов

Константинов назвал причины изменения риторики Зеленского по новым регионам

12:48 06.02.2025
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над вошедшими в состав России территориями - принятием неизбежного, передает РИА Новости
"Великую тайну Кибальчиша открыл Зеленский. Он не мог вернуть никакие территории с самого начала СВО. Надо было сразу заключать стамбульские соглашения. Но он угробил сотни тысяч людей, уничтожил государство. И всё для того, чтобы начать принимать неизбежное", - сказал Константинов.
По его словам, изменение риторики Зеленского - следствие ситуации на фронте, а также изменения отношения к нему в Вашингтоне.
"Украина давно подключена к аппарату жизнеобеспечения, но теперь он подпитывается только европейской капельницей. Пациент и так скорее мёртв, чем жив. А если эту капельницу отключить - мгновенно умрёт. Население подконтрольных Киеву остатков Украины обескровлено, деморализовано, дезориентировано", - подчеркнул глава парламента.
При этом, по его словам, Зеленский и его окружение осознают, что у них нет политического будущего в мирной жизни.
"Их тут же сметут. Вот они и пытаются тянуть время, мнимо соглашаться на переговоры и тут же искать способы для эскалации конфликта. Их кормушка – война. А оторваться от кормушки для них смерти подобно. Станут никому не нужны - речь будет идти не об их политическом будущем, а о физическом выживании. Америка - страна жесткая", - сказал Константинов.
На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не хочет потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".
О судьбе Зеленского - в материале Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияВашингтонВладимир ЗеленскийВладимир Константинов
 
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