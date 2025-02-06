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Константинов назвал причины изменения риторики Зеленского по новым регионам

Константинов назвал причины изменения риторики Зеленского по новым регионам - 06.02.2025 Украина.ру

Константинов назвал причины изменения риторики Зеленского по новым регионам

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над вошедшими в состав России территориями - принятием неизбежного, передает РИА Новости

2025-02-06T12:48

2025-02-06T12:48

2025-02-06T12:48

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"Великую тайну Кибальчиша открыл Зеленский. Он не мог вернуть никакие территории с самого начала СВО. Надо было сразу заключать стамбульские соглашения. Но он угробил сотни тысяч людей, уничтожил государство. И всё для того, чтобы начать принимать неизбежное", - сказал Константинов.По его словам, изменение риторики Зеленского - следствие ситуации на фронте, а также изменения отношения к нему в Вашингтоне.При этом, по его словам, Зеленский и его окружение осознают, что у них нет политического будущего в мирной жизни."Их тут же сметут. Вот они и пытаются тянуть время, мнимо соглашаться на переговоры и тут же искать способы для эскалации конфликта. Их кормушка – война. А оторваться от кормушки для них смерти подобно. Станут никому не нужны - речь будет идти не об их политическом будущем, а о физическом выживании. Америка - страна жесткая", - сказал Константинов.На днях Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не хочет потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".О судьбе Зеленского - в материале Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале на сайте Украина.ру.

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