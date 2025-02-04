https://ukraina.ru/20250204/1060777372.html

Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале

Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале - 04.02.2025 Украина.ру

Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериале

Начался заблаговременный дележ власти. Зеленский уже подвергается критике со стороны будущих конкурентов в схватке за власть. Как заявил в эфире одного из ютуб-каналов экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, "Зеленский живет в сериале и не понимает, почему на практике это не работает".

2025-02-04T03:33

2025-02-04T03:33

2025-02-04T03:36

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владимир зеленский

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Луценко напомнил о несостоявшемся втором "саммите мира", о различных планах - "план победы", "план стойкости" и прочих, задав вопрос - "и где это всё?".По мнению экс-генпрокурора, до Зеленского только сейчас дошло, что "страна живёт благодаря ВСУ, а не благодаря всей этой буйной фантазии и пиар-эффектам, которые он продуцировал всё это время".Луценкто также отметил, что западные "союзники и друзья" Киева, вообще весь мир, да и Украина - "устали от этого"."И поэтому король голый, ему нечего предложить украинцам и миру. С приходом Трампа это стало очевидно", - считает политик.Сам же Зеленский в интервью Associated Press заявил, что Киев якобы делает все для приближения мира и даже заверил, что "сегодня мы, как никогда за эти три года войны, близки к нему".С таким видением перспектив не все на Украине согласны. Украинский политтехнолог Сергей Гайдай заявил в эфире одного из ютуб-каналов, что его удивляют эксперты, рассказывающие, что Владимир Путин хочет договариваться об условиях завершения украинского конфликта, говорят о выборах на Украине и пр. По его словам, в России работает экономика, армия пополняется, продвигается на поле боя и показывает свою силу."С нашей стороны (со стороны киевского режима — Ред.) мы ничего такого не делаем и не показываем", - сказал Гайдай, добавив, что в результате союзники Киева "готовы выполнять те условия, которые выдвигает Путин".По словам эксперта, он сейчас не видит "ни одной возможности даже у Трампа остановить эту войну в ближайшее время".У Трампа тем временем говорят о необходимости выборов на Украине."Не знаю, сказал ли об этом кто-то Владимиру Александровичу, но по-моему, даже ослу ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине - то не для того, чтобы президентом остался Зеленский", - считает находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его мнению, выборы на Украине нужны Трампу для того, чтобы с Зеленским больше не иметь дело совсем."Более того, Зеленскому четко дали понять, что цепляться за власть через войну больше не надо", - написал нардеп в своем блоге, добавив и своё пожелание:"Надо уходить, предатель и вредитель".Тут появятся вопросы и к прежней американской администрации. По мнению Дубинского, заявление журналиста Такера Карлсона о диктатуре и нелегитимности Зеленского - "это начало кампании по демонтажу пересидента".Кроме того, "это ставит вопрос о том, кому выделялась помощь с мая 2024-го (когла у Зеленского закончился срок полномочий — Ред.), и с кем администрация Байдена делилась секретными данными".Находящийся в заточении нардеп также попросил подписчиков своего телеграм-канала донести до команды Трампа информацию о его иске в Верховный суд Украины с требованием назначить в стране выборы президента.Эту ситуацию отметил и покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко."Верховный суд открыл производство по апелляции Александра Дубинского на решение, которым разрешил Зеленскому находиться на посту президента по истечении конституционно определенного срока.И вот тут очень интересно: после слов (спецпосланника Трампа — Ред.) Кита Келлога относительно того, что Украине следует провести выборы, и что он не видит препятствий для их проведения, мнение Верховного суда останется прежним?" - задал он вопрос.Политолог высказался и о кризисе украинской государственности. По его мнению, к этому привёл кризис смыслов."Два смысла, предложенных украинскими элитами, - "Украина не Россия" и "Евроинтеграция" - завели нас в тупик", — констатировал Бондаренко. По его словам, "современная Украина - это огромное количество смыслов, направленных в прошлое, и отсутствие смыслов, направленных в будущее".Все, что направлено в будущее, это чужие смыслы — наработки западных фондов, западных правительств, зарубежных консультантов и политиков, подчеркнул эксперт.Он продолжил: "Отсутствие смыслов заполняет вакуум их антиподами - мемами. Смысл заставляет думать и спорить. Мем - улыбаться и хлопать в ладоши. Смыслы требует мобилизации во власть умных и сильных людей, мемы - весёлых и находчивых. Смыслы требуют от политика ответственности, мемы — артистизма".Что ж, кровавую цену такого политического артистизма мы все видим.Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать в силу своей нелегитимности. Да и суверенитет Украины, полностью зависящей от поддержки Запада, по словам российского лидера, в этом смысле - "почти нулевой".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Грантоедов — на фронт! Украинские эксперты о том, грозит ли Киеву "похабный мир" или что похуже"

https://ukraina.ru/20250203/1060758474.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, эксперты, верховная рада, верховный суд, дональд трамп, россия, владимир путин, вооруженные силы украины