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USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков
USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков - 05.02.2025 Украина.ру
USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков
Агентство США по международному развитию (USAID) в 2024 году выделило $111,5 млн на поддержку выборов, верховенства закона и гражданского общества в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского портала ForeignAssistance.gov.
2025-02-05T15:44
2025-02-05T15:44
2025-02-05T15:44
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USAID направило в Грузию более сотни миллионов долларов в год парламентских выборов. После голосования в октябре грузинская оппозиция вышла на протесты.Издание отметило, что в конце сентября 2024 года в Грузию прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактикам по свержению власти. Об этом сообщала Служба государственной безопасности Грузии.Следователи установили, что их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии. После этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил это американское агентство во вмешательстве в политические процессы постсоветской республики.В 2024 году USAID было направлено $8,58 млн на программы по "укреплению верховенства закона", ещё $6,33 млн — на "поддержку избирательного и политического процессов" и $4,35 млн - на "вовлечение гражданского общества". Эти программы вошли в десятку крупнейших направлений финансирования агентства в Грузии, на которые в общей сложности было выделено $111,5 млн, констатировало издание.По его информации, в 2023 году среди приоритетных направлений оставались "верховенство закона" ($8,99 млн) и "гражданское общество" ($3,8 млн), однако тогда расходы на "поддержку выборов" не входили в топ-10 программ. В 2022 году USAID выделяло $3,14 млн на "верховенство закона", что ставило эту программу на десятое место по объему финансирования в постсоветской республике.Также в новостях: Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID
https://ukraina.ru/20250203/1060768880.html
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новости, грузия, сербия, сша, илон маск, выборы, парламентские выборы, восточное партнерство, эскалация, переворот, внешняя политика, внешнее управление
Новости, Грузия, Сербия, США, Илон Маск, выборы, парламентские выборы, Восточное партнерство, эскалация, переворот, внешняя политика, внешнее управление
USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков
Агентство США по международному развитию (USAID) в 2024 году выделило $111,5 млн на поддержку выборов, верховенства закона и гражданского общества в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского портала ForeignAssistance.gov.
USAID направило в Грузию более сотни миллионов долларов в год парламентских выборов. После голосования в октябре грузинская оппозиция вышла на протесты.
Издание отметило, что в конце сентября 2024 года в Грузию прибыли трое граждан Сербии
из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактикам по свержению власти. Об этом сообщала Служба государственной безопасности Грузии.
Следователи установили, что их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии. После этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил это американское агентство во вмешательстве в политические процессы постсоветской республики.
В 2024 году USAID было направлено $8,58 млн на программы по "укреплению верховенства закона", ещё $6,33 млн — на "поддержку избирательного и политического процессов" и $4,35 млн - на "вовлечение гражданского общества". Эти программы вошли в десятку крупнейших направлений финансирования агентства в Грузии, на которые в общей сложности было выделено $111,5 млн, констатировало издание.
По его информации, в 2023 году среди приоритетных направлений оставались "верховенство закона" ($8,99 млн) и "гражданское общество" ($3,8 млн), однако тогда расходы на "поддержку выборов" не входили в топ-10 программ. В 2022 году USAID выделяло $3,14 млн на "верховенство закона", что ставило эту программу на десятое место по объему финансирования в постсоветской республике.