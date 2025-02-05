https://ukraina.ru/20250205/1060841026.html

USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков

USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков - 05.02.2025 Украина.ру

USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков

Агентство США по международному развитию (USAID) в 2024 году выделило $111,5 млн на поддержку выборов, верховенства закона и гражданского общества в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского портала ForeignAssistance.gov.

2025-02-05T15:44

2025-02-05T15:44

2025-02-05T15:44

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USAID направило в Грузию более сотни миллионов долларов в год парламентских выборов. После голосования в октябре грузинская оппозиция вышла на протесты.Издание отметило, что в конце сентября 2024 года в Грузию прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактикам по свержению власти. Об этом сообщала Служба государственной безопасности Грузии.Следователи установили, что их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии. После этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил это американское агентство во вмешательстве в политические процессы постсоветской республики.В 2024 году USAID было направлено $8,58 млн на программы по "укреплению верховенства закона", ещё $6,33 млн — на "поддержку избирательного и политического процессов" и $4,35 млн - на "вовлечение гражданского общества". Эти программы вошли в десятку крупнейших направлений финансирования агентства в Грузии, на которые в общей сложности было выделено $111,5 млн, констатировало издание.По его информации, в 2023 году среди приоритетных направлений оставались "верховенство закона" ($8,99 млн) и "гражданское общество" ($3,8 млн), однако тогда расходы на "поддержку выборов" не входили в топ-10 программ. В 2022 году USAID выделяло $3,14 млн на "верховенство закона", что ставило эту программу на десятое место по объему финансирования в постсоветской республике.Также в новостях: Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID

https://ukraina.ru/20250203/1060768880.html

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новости, грузия, сербия, сша, илон маск, выборы, парламентские выборы, восточное партнерство, эскалация, переворот, внешняя политика, внешнее управление