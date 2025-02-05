USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков - 05.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250205/1060841026.html
USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков
USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков - 05.02.2025 Украина.ру
USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков
Агентство США по международному развитию (USAID) в 2024 году выделило $111,5 млн на поддержку выборов, верховенства закона и гражданского общества в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского портала ForeignAssistance.gov.
2025-02-05T15:44
2025-02-05T15:44
новости
грузия
сербия
сша
илон маск
выборы
парламентские выборы
восточное партнерство
эскалация
переворот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060774122_0:62:800:512_1920x0_80_0_0_8839bf88e355a7ddd0cecc6ea76439e4.jpg
USAID направило в Грузию более сотни миллионов долларов в год парламентских выборов. После голосования в октябре грузинская оппозиция вышла на протесты.Издание отметило, что в конце сентября 2024 года в Грузию прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактикам по свержению власти. Об этом сообщала Служба государственной безопасности Грузии.Следователи установили, что их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии. После этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил это американское агентство во вмешательстве в политические процессы постсоветской республики.В 2024 году USAID было направлено $8,58 млн на программы по "укреплению верховенства закона", ещё $6,33 млн — на "поддержку избирательного и политического процессов" и $4,35 млн - на "вовлечение гражданского общества". Эти программы вошли в десятку крупнейших направлений финансирования агентства в Грузии, на которые в общей сложности было выделено $111,5 млн, констатировало издание.По его информации, в 2023 году среди приоритетных направлений оставались "верховенство закона" ($8,99 млн) и "гражданское общество" ($3,8 млн), однако тогда расходы на "поддержку выборов" не входили в топ-10 программ. В 2022 году USAID выделяло $3,14 млн на "верховенство закона", что ставило эту программу на десятое место по объему финансирования в постсоветской республике.Также в новостях: Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID
https://ukraina.ru/20250203/1060768880.html
грузия
сербия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060774122_0:0:698:523_1920x0_80_0_0_da673c7fd69090faff75baa4981e177b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, грузия, сербия, сша, илон маск, выборы, парламентские выборы, восточное партнерство, эскалация, переворот, внешняя политика, внешнее управление
Новости, Грузия, Сербия, США, Илон Маск, выборы, парламентские выборы, Восточное партнерство, эскалация, переворот, внешняя политика, внешнее управление

USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков

15:44 05.02.2025
 
© U.S. Embassy in Tashkent
© U.S. Embassy in Tashkent
Читать в
ДзенTelegram
Агентство США по международному развитию (USAID) в 2024 году выделило $111,5 млн на поддержку выборов, верховенства закона и гражданского общества в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского портала ForeignAssistance.gov.
USAID направило в Грузию более сотни миллионов долларов в год парламентских выборов. После голосования в октябре грузинская оппозиция вышла на протесты.
Издание отметило, что в конце сентября 2024 года в Грузию прибыли трое граждан Сербии из организации "Канвас", чтобы обучать молодежь и членов влиятельных НПО тактикам по свержению власти. Об этом сообщала Служба государственной безопасности Грузии.
Следователи установили, что их тренинги и конференции финансировались представительством USAID в Грузии. После этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил это американское агентство во вмешательстве в политические процессы постсоветской республики.
USAID
3 февраля, 13:24Аналитика
Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAIDДональд Трамп и его команда устроили мощный накат на Агентство США по международному развитию (USAID), фактически парализовав его работу
В 2024 году USAID было направлено $8,58 млн на программы по "укреплению верховенства закона", ещё $6,33 млн — на "поддержку избирательного и политического процессов" и $4,35 млн - на "вовлечение гражданского общества". Эти программы вошли в десятку крупнейших направлений финансирования агентства в Грузии, на которые в общей сложности было выделено $111,5 млн, констатировало издание.
По его информации, в 2023 году среди приоритетных направлений оставались "верховенство закона" ($8,99 млн) и "гражданское общество" ($3,8 млн), однако тогда расходы на "поддержку выборов" не входили в топ-10 программ. В 2022 году USAID выделяло $3,14 млн на "верховенство закона", что ставило эту программу на десятое место по объему финансирования в постсоветской республике.
Также в новостях: Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID
 
НовостиГрузияСербияСШАИлон Масквыборыпарламентские выборыВосточное партнерствоэскалацияпереворотвнешняя политикавнешнее управление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Почему у Трампа не получится превратить Палестину в "Ближневосточную Ривьеру"
15:49О национальном чванстве, независимости Приднестровья и большой войне - Ищенко
15:44USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков
15:35В 2025 году ВСУ могут просто перестать существовать
15:20Одесского правоохранителя поймали на переправке уклонистов в Приднестровье
15:07ГБР Украины пресекла канал контрабанды белорусских сигарет из ЕС
14:46Украинского командира будут судить за закупку топливных баков
14:43Бастрыкин рассказал о кампании спецслужб Украины по радикализации россиян
14:14"ЮНЕСКО находится в очень глубоком кризисе, а российская культура пробивает себе дорогу" - Лавров
13:56Кремль ответил на слова Зеленского про готовность к переговорам
13:26Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР
13:08Заявления Зеленского о "возвращении" ядерного оружия на Украину граничат с безумием – Песков
13:00Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля
12:59Песков ответил, считает ли президент России Зеленского своим врагом
12:50Глава МИД Британии прибыл в Киев обсуждать сотрудничество с Зеленским
12:44Надо готовиться к новой войне: о судьбе Украины и возмездии за Суджу – Скоробогатый
12:23Нардеп Дубинский из Киевского СИЗО дал разоблачительное интервью о предательстве и подлости Зеленского
12:19МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО
12:05Журналистка из США, объявившая жену Макрона мужчиной, попросила убежище у Петра Толстого
11:29НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок
Лента новостейМолния