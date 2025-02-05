https://ukraina.ru/20250205/1060830769.html

Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID

Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID - 05.02.2025 Украина.ру

Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID

Команда американского миллиардера, возглавившего Департамент эффективности госуправления (DOGE) США Илона Маска получила доступ к охраняемой комнате Агентства по международному развитию (USAID). Об этом 5 февраля сообщило американское издание Bloomberg, уточнив, что в помещении хранилась секретная документация

2025-02-05T11:09

2025-02-05T11:09

2025-02-05T11:09

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Журналисты Bloomberg также отметили, что команда Маска, состоявшая из четырех человек младше 30 лет, не сразу смогла попасть в "сердце" USAID. Между ними и службой безопасности Агентства произошел конфликт. Тогда один из сотрудников Маска позвонил напрямую своему шефу, и тот пригрозил охранникам, что силой зайдет в помещение в компании маршалов США, если его команде не разрешат войти полюбовно."В конце концов команда получила доступ по крайней мере к части того, что она искала", - отметили журналисты издания, назвав случившееся кульминацией конфликта между департаментом Маска и Агентством США по международному развитию.В первый же день своего президентства Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней финансовой помощи другим странам, в результате чего более 100 сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск.Трамп назвал руководителей USAID радикальными безумцами, а следом Маск заявил о запуске процесса по ликвидации этой организации, отметив, что агентство не подлежит восстановлению и от него необходимо избавиться. Комментируя историю с USAID, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что агентство давно превратилось в настоящую криминальную сеть, имеющую представительства в более чем 100 странах мира и годовой бюджет в 50-60 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что за USAID значатся преступления против человечества, в том числе финансирование исследований в области биологического оружия."О том, что за созданием и распространением оружия массового поражения в мире стоят США и лично [экс-президент Джо] Байден вместе со своим сыном, мы с вами говорили еще три года назад. Это подтвердили и итоги парламентского расследования, проведенного Государственной думой. <...> Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание и подобное не повторилось", - сказал Володин.По официальной версии, Агентство США по международному развитию (англ. United States Agency for International Development, USAID) - это агентство федерального правительства Соединенных Штатов, которое отвечает за управление зарубежной гуманитарной помощью для содействия развитию различных стран.На деле эта организация является проводником американских интересов по всему миру и прикрытием для ЦРУ. Чаще всего Агентство действует через грантовую поддержку неправительственных организаций (НПО), "независимых" СМИ и социальных программ, включая здравоохранение.В частности, в USAID не скрывали, что при его активном участии была разработан проект Конституции России, а также гражданского, налогового и земельного кодексов страны. Официально деятельность Агентства была прекращена на территории РФ в 2012 году, однако USAID продолжает снабжать грантами своих адресатов в нашей стране.В частности, в интернете, в открытом доступе можно найти программу агентства для РФ на 2025-2026 годы. В ней перечислены 11 пунктов, в том числе "укрепление местного самоуправления на Северном Кавказе", "поддержка микрофинансирования на Северном Кавказе", "защита НПО", "развитие сельского хозяйства" и "продвижение новых медиа и конвергенцию медиа в России".Автор издания Украина.ру Павел Котов уверен, что история с ликвидацией USAID еще очень далека от финала, и крестовый поход Трампа против этой организации может оказаться не совсем тем, чем кажется на первый взгляд."Вряд ли США полностью откажутся от такого инструмента своей мягкой силы. Безусловно, эту структуру ждут большие изменения: кого-то уволят или отправят в длительные отпуска, свернут часть бестолковых и невыгодных для Америки проектов USAID, возможно, сменят вывеску. Наверняка произойдет смена команды и подрядчиков USAID, а организация сфокусируется на околополитических проектах и будет глубже интегрирована с американскими спецслужбами", - считает Котов.А вот другой автор издания Украина.ру - Александр Чаленко - напротив, уверен, что России выгодно, чтобы либералы и дальше продолжали "есть" американские гранты. По мнению журналиста, чаще всего их получают люди очень образованные, умные и идейные в своих антироссийских убеждениях. Поэтому если их отлучить от западной кормушки, они пойдут работать в отечественные госорганы, экономические и финансовые институты, а также в гуманитарные учреждения, в том числе и в медиа."Как они будут на этом посту реализовывать свою идейность? Отвечаю: они будут заниматься самым обычным саботажем. <...> Про шпионаж я вообще не вспоминаю, так как подобные случаи хорошо всем известны: когда под видом аналитических записок или информационных справок грантоеды-"исследователи" передавали на Запад сведения, составляющие государственную или военную тайну", - уверен Чаленко.Еще много полезной информации о грантах США - в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Бордели Кличко и рестораны, опустевшие без американских грантов. Что происходит в Киеве.

https://ukraina.ru/20250203/1060767689.html

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новости, сша, россия, вашингтон, илон маск, дональд трамп, вячеслав володин, украина.ру, bloomberg, госдума