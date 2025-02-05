МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО
© скриншот видео МИД РФ
© скриншот видео МИД РФ
Дональд Трамп заявил, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО и эта позиция близка официальной Москве. Об этом 5 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Во время встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском "круглом столе" Лавров обратил внимание на первопричины украинского конфликта и на признание Дональдом Трампом ошибочности курса официального Вашингтона в отношении Украины.
"Первопричина заключается в сознательном многолетнем стремлении, и не только в стремлении – в практических действиях Запада по созданию прямых военных угроз Российской Федерации на наших границах, на территории Украины, втягивание её в НАТО. Мы об этом говорил и многократно, предупреждали", - сказал Лавров.
Он констатировал осознание элитами США ошибочности проводимой политики, что продемонстрировал Дональд Трамп в критике своего предшественника на президентском посту Джозефа Байдена.
"Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых своих выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО", - сказал Лавров
10:25Результат "превзойдет все ожидания": Трамп заявил о "конструктивных переговорах" с Россией и УкраинойВашингтон ведет с Москвой и Киевом "конструктивные переговоры" о завершении конфликта. Об этом 5 февраля заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
"Впервые, обращаю ваше внимание, западные лидеры, не просто западные, но лидер Соединенных Штатов — лидер, стало быть, всего западного мира — произнес эти слова, которые мы приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьёз Соединенные Штаты", — отметил глава МИД.
Лавров подчеркнул важность этого события, отметив, что именно США будут определять позицию всего коллективного Запада и позицию Киева. Он также напомнил, как Россия вела переговоры накануне СВО с США по вопросу гарантий безопасности. Сергей Лавров напомнил, что он лично обсуждал эти вопросы с главой Госдепа США.
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