МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО - 05.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250205/1060832133.html
МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО
МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО - 05.02.2025 Украина.ру
МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО
Дональд Трамп заявил, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО и эта позиция близка официальной Москве. Об этом 5 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2025-02-05T12:19
2025-02-05T12:19
новости
украина
сша
россия
сергей лавров
дональд трамп
нато
мид
украина-нато
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060831993_115:0:1806:951_1920x0_80_0_0_e72dc749b8a73ce6d651b0f94889d4d0.jpg
Во время встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском "круглом столе" Лавров обратил внимание на первопричины украинского конфликта и на признание Дональдом Трампом ошибочности курса официального Вашингтона в отношении Украины.Он констатировал осознание элитами США ошибочности проводимой политики, что продемонстрировал Дональд Трамп в критике своего предшественника на президентском посту Джозефа Байдена."Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых своих выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО", - сказал Лавров"Впервые, обращаю ваше внимание, западные лидеры, не просто западные, но лидер Соединенных Штатов — лидер, стало быть, всего западного мира — произнес эти слова, которые мы приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьёз Соединенные Штаты", — отметил глава МИД.Лавров подчеркнул важность этого события, отметив, что именно США будут определять позицию всего коллективного Запада и позицию Киева. Он также напомнил, как Россия вела переговоры накануне СВО с США по вопросу гарантий безопасности. Сергей Лавров напомнил, что он лично обсуждал эти вопросы с главой Госдепа США.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраля
https://ukraina.ru/20250205/1060829878.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060831993_327:0:1595:951_1920x0_80_0_0_844acfc77e343e69e5ff10cd3dd91b0f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп, нато, мид, украина-нато, сво, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, энтони блинкен, джо байден
Новости, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО, МИД, Украина-НАТО, СВО, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, Энтони Блинкен, Джо Байден

МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

12:19 05.02.2025
 
© скриншот видео МИД РФ
© скриншот видео МИД РФ
Читать в
ДзенTelegram
Дональд Трамп заявил, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО и эта позиция близка официальной Москве. Об этом 5 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Во время встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском "круглом столе" Лавров обратил внимание на первопричины украинского конфликта и на признание Дональдом Трампом ошибочности курса официального Вашингтона в отношении Украины.
"Первопричина заключается в сознательном многолетнем стремлении, и не только в стремлении – в практических действиях Запада по созданию прямых военных угроз Российской Федерации на наших границах, на территории Украины, втягивание её в НАТО. Мы об этом говорил и многократно, предупреждали", - сказал Лавров.
Он констатировал осознание элитами США ошибочности проводимой политики, что продемонстрировал Дональд Трамп в критике своего предшественника на президентском посту Джозефа Байдена.
"Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых своих выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО", - сказал Лавров
Трамп в бейсболке
10:25
Результат "превзойдет все ожидания": Трамп заявил о "конструктивных переговорах" с Россией и УкраинойВашингтон ведет с Москвой и Киевом "конструктивные переговоры" о завершении конфликта. Об этом 5 февраля заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
"Впервые, обращаю ваше внимание, западные лидеры, не просто западные, но лидер Соединенных Штатов — лидер, стало быть, всего западного мира — произнес эти слова, которые мы приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьёз Соединенные Штаты", — отметил глава МИД.
Лавров подчеркнул важность этого события, отметив, что именно США будут определять позицию всего коллективного Запада и позицию Киева. Он также напомнил, как Россия вела переговоры накануне СВО с США по вопросу гарантий безопасности. Сергей Лавров напомнил, что он лично обсуждал эти вопросы с главой Госдепа США.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраля
 
НовостиУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровДональд ТрампНАТОМИДУкраина-НАТОСВОдипломатиядипломатические отношенияпубличная дипломатиядипломатыЭнтони БлинкенДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Нардеп Дубинский из Киевского СИЗО дал разоблачительно интервью о предательстве и подлости Зеленского
12:19МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО
12:05Журналистка из США, объявившая жену Макрона мужчиной, попросила убежище у Петра Толстого
11:29НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок
11:23Забирают деньги и водят под конвоем: Зеленский угрожает Данилко мобилизацией - SHOT
11:09Не без скандала: команда Маска вскрыла "сердце" USAID
10:25Результат "превзойдет все ожидания": Трамп заявил о "конструктивных переговорах" с Россией и Украиной
09:35Агентство США по международному развитию превратилось в криминальную сеть - Володин
09:00Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраля
08:09Главное за ночь 5 февраля
07:59Штурм Киева. Год 1919-й
07:00Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
06:45Спешат на смотрины в Вашингтон и пугают Запад Путиным во главе Украины. Чем занимается украинская элита
06:30Европейский перекрёсток. Почему воинственная Прибалтика закупается спичками и гречкой
06:20Экономика Украины и война: плач грантоедов, газовый кризис и конец льготной торговли с Евросоюзом
06:15"Удерживать город любой ценой": Алехин объяснил, почему ВСУ не считаются с потерями в Волчанске
06:00Путь на Великий Бурлук и Белый Колодезь: Ганчев рассказал о важном значении освобождения Двуречной
05:45Трагедия в Судже: журналист о том, почему Зеленский будет делать все, чтобы сорвать переговоры по Украине
05:30Слаженная работа "Севера": эксперт раскрыл, как экипажи танков Т-72 громят ВСУ под Липцами и Волчанском
05:15"Доверие рано или поздно вернется": Ганчев рассказал, как Харьковская ВГА поддерживает жителей региона
Лента новостейМолния