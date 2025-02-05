https://ukraina.ru/20250205/1060832133.html

МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО - 05.02.2025 Украина.ру

МИД РФ напомнил о первопричине СВО и одобрил заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

Дональд Трамп заявил, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО и эта позиция близка официальной Москве. Об этом 5 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

2025-02-05T12:19

2025-02-05T12:19

2025-02-05T12:19

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Во время встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском "круглом столе" Лавров обратил внимание на первопричины украинского конфликта и на признание Дональдом Трампом ошибочности курса официального Вашингтона в отношении Украины.Он констатировал осознание элитами США ошибочности проводимой политики, что продемонстрировал Дональд Трамп в критике своего предшественника на президентском посту Джозефа Байдена."Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых своих выступлений, критикуя позицию администрации Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО", - сказал Лавров"Впервые, обращаю ваше внимание, западные лидеры, не просто западные, но лидер Соединенных Штатов — лидер, стало быть, всего западного мира — произнес эти слова, которые мы приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьёз Соединенные Штаты", — отметил глава МИД.Лавров подчеркнул важность этого события, отметив, что именно США будут определять позицию всего коллективного Запада и позицию Киева. Он также напомнил, как Россия вела переговоры накануне СВО с США по вопросу гарантий безопасности. Сергей Лавров напомнил, что он лично обсуждал эти вопросы с главой Госдепа США.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраля

https://ukraina.ru/20250205/1060829878.html

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