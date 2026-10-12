https://ukraina.ru/20261012/oruzhie--net-vengry-zakarpatya--da-madyar-gotov-razgovarivat-s-zelenskim-1083749627.html
"Оружие — нет, венгры Закарпатья — да": Мадьяр готов разговаривать с Зеленским
"Оружие — нет, венгры Закарпатья — да": Мадьяр готов разговаривать с Зеленским - 12.10.2026 Украина.ру
"Оружие — нет, венгры Закарпатья — да": Мадьяр готов разговаривать с Зеленским
Будапешт не окажет Киеву военную помощь и не допустит транзита оружия через свою территорию, важнейшим вопросом возможных переговоров остаётся вопрос венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в интервью финской газете Helsingin Sanomat
2026-10-12T07:23
2026-10-12T07:23
2026-10-12T07:23
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2 октября о категорическом отказе отправлять свои войска или поставлять вооружение на Украину, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Дьердь Велкеи.5 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Мадьяр сказал венгерским дипломатам не блокировать во время рабочих встреч на этой неделе отправку Украине и Молдавии писем, касающихся возможного открытия двух переговорных кластеров — по внутреннему рынку и конкурентоспособности.На фоне стремительного развития кризиса отношений Вашингтона и Киева Будапешт подтверждает свою линию на дистанцирование от прямого или косвенного военного участия в конфликте."Венгрия не намерена оказывать Украине вооруженную помощь и не допускает транзита поставок оружия через свою территорию", — сказал Мадьяр газете Helsingin Sanomat.При этом он допустил встречу с Зеленским на ближайшем саммите ЕС в Брюсселе и отметил, что Будапешт готов постепенно восстанавливать отношения с Киевом, уделяя особое внимание правам венгерского меньшинства в Закарпатье.Премьер-министр также подчеркнул, что Венгрия не сможет быстро отказаться от российских нефти и газа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261012/ukrainskiy-narod-ustal-boyatsya-glavnyy-strakh-zelenskogo-vylez-naruzhu--1083740618.html
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украина.ру, новости, будапешт, мадьяр, украина, киев, владимир зеленский, военная помощь украине, ес, брюссель, венгры закарпатья, война на украине, транзит, оружие, мир без границ, россия, нефть, российский газ
Украина.ру, Новости, Будапешт, Мадьяр, Украина, Киев, Владимир Зеленский, военная помощь Украине, ЕС, Брюссель, венгры Закарпатья, война на Украине, транзит, оружие, Мир без границ, Россия, нефть, российский газ
"Оружие — нет, венгры Закарпатья — да": Мадьяр готов разговаривать с Зеленским
Будапешт не окажет Киеву военную помощь и не допустит транзита оружия через свою территорию, важнейшим вопросом возможных переговоров остаётся вопрос венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в интервью финской газете Helsingin Sanomat
2 октября о категорическом отказе отправлять свои войска или поставлять вооружение на Украину, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Венгрии Дьердь Велкеи.
5 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Мадьяр сказал венгерским дипломатам не блокировать во время рабочих встреч на этой неделе отправку Украине и Молдавии писем, касающихся возможного открытия двух переговорных кластеров — по внутреннему рынку и конкурентоспособности.
На фоне стремительного развития кризиса отношений Вашингтона и Киева Будапешт подтверждает свою линию на дистанцирование от прямого или косвенного военного участия в конфликте.
"Венгрия не намерена оказывать Украине вооруженную помощь и не допускает транзита поставок оружия через свою территорию", — сказал Мадьяр газете Helsingin Sanomat.
При этом он допустил встречу с Зеленским на ближайшем саммите ЕС в Брюсселе и отметил, что Будапешт готов постепенно восстанавливать отношения с Киевом, уделяя особое внимание правам венгерского меньшинства в Закарпатье.
Премьер-министр также подчеркнул, что Венгрия не сможет быстро отказаться от российских нефти и газа.
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