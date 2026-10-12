https://ukraina.ru/20261012/ssha-protivorechat-svoim-zhe-sanktsiyam-kiev-v-yarosti-iz-za-sdelki-trampa-s-rossiey--1083753915.html

США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией

США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией - 12.10.2026 Украина.ру

США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией

The Telegraph называет решение президента США Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок катастрофической ошибкой. Об этом стало известно 12 октября из опубликованной изданием статьи

2026-10-12T11:21

2026-10-12T11:21

2026-10-12T11:21

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Ранее Трамп заявил, что Москва немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн — в течение ноября, а затем — миллион тонн. В перспективе Россия может отправить еще 3 миллиона тонн. Американский президент назвал это результатом "весьма успешных переговоров" и пообещал, что цены на дизтопливо начнут снижаться "рекордными темпами".Минфин США, не откладывая, выдал временное разрешение на поставки российского дизеля. Лицензия подписана 9 октября и будет действовать до 7 апреля 2027 года. Разрешение распространяется на продажу, поставку, разгрузку и импорт российского дизельного топлива, в том числе непосредственно в США. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал сотрудничество России и США в сфере энергетики выгодным для всего мира, а телефонный разговор президентов — успешным.А вот Владимира Зеленского эта новость не обрадовала. В интервью Axios он назвал решение США снять санкционные ограничения на поставки российского дизеля "несправедливым и нечестным". В своем Телеграм-канале он заявил, что ослабление санкционного давления на Москву без договоренностей о снижении интенсивности боев — это "очевидная слабость". Трамп, комментируя реакцию Зеленского, сказал коротко: "Окей".По мнению журналистов The Telegraph, соглашение о поставках российского дизеля может пополнить бюджет России и ослабить эффект западных санкций. Трамп рассчитывает снизить цены перед промежуточными выборами в Конгресс, но его договоренность с Путиным вызвала возмущение западных союзников. Обозреватель издания Кон Кафлин считает, что Трамп якобы возлагает ответственность за рост цен на Украину и ее удары по российской нефтяной инфраструктуре. Главная причина подорожания — война США против Ирана. И в итоге американские избиратели могут возложить ответственность за рост расходов на самого Трампа.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.

https://ukraina.ru/20261010/dizelnaya-sdelka-kak-rossiya-i-ssha-okonchatelno-reshili-sudbu-rezhima-zelenskogo-i-raskololi-evropu-1083728181.html

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