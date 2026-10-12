https://ukraina.ru/20261012/ssha-protivorechat-svoim-zhe-sanktsiyam-kiev-v-yarosti-iz-za-sdelki-trampa-s-rossiey--1083753915.html
США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией
США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией - 12.10.2026 Украина.ру
США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией
The Telegraph называет решение президента США Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок катастрофической ошибкой. Об этом стало известно 12 октября из опубликованной изданием статьи
2026-10-12T11:21
2026-10-12T11:21
2026-10-12T11:21
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Ранее Трамп заявил, что Москва немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн — в течение ноября, а затем — миллион тонн. В перспективе Россия может отправить еще 3 миллиона тонн. Американский президент назвал это результатом "весьма успешных переговоров" и пообещал, что цены на дизтопливо начнут снижаться "рекордными темпами".Минфин США, не откладывая, выдал временное разрешение на поставки российского дизеля. Лицензия подписана 9 октября и будет действовать до 7 апреля 2027 года. Разрешение распространяется на продажу, поставку, разгрузку и импорт российского дизельного топлива, в том числе непосредственно в США. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал сотрудничество России и США в сфере энергетики выгодным для всего мира, а телефонный разговор президентов — успешным.А вот Владимира Зеленского эта новость не обрадовала. В интервью Axios он назвал решение США снять санкционные ограничения на поставки российского дизеля "несправедливым и нечестным". В своем Телеграм-канале он заявил, что ослабление санкционного давления на Москву без договоренностей о снижении интенсивности боев — это "очевидная слабость". Трамп, комментируя реакцию Зеленского, сказал коротко: "Окей".По мнению журналистов The Telegraph, соглашение о поставках российского дизеля может пополнить бюджет России и ослабить эффект западных санкций. Трамп рассчитывает снизить цены перед промежуточными выборами в Конгресс, но его договоренность с Путиным вызвала возмущение западных союзников. Обозреватель издания Кон Кафлин считает, что Трамп якобы возлагает ответственность за рост цен на Украину и ее удары по российской нефтяной инфраструктуре. Главная причина подорожания — война США против Ирана. И в итоге американские избиратели могут возложить ответственность за рост расходов на самого Трампа.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
https://ukraina.ru/20261010/dizelnaya-sdelka-kak-rossiya-i-ssha-okonchatelno-reshili-sudbu-rezhima-zelenskogo-i-raskololi-evropu-1083728181.html
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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, минфин, кирилл дмитриев
Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Минфин, Кирилл Дмитриев
США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией
The Telegraph называет решение президента США Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок катастрофической ошибкой. Об этом стало известно 12 октября из опубликованной изданием статьи
Ранее Трамп заявил, что Москва немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля, еще 500 тысяч тонн — в течение ноября, а затем — миллион тонн. В перспективе Россия может отправить еще 3 миллиона тонн. Американский президент назвал это результатом "весьма успешных переговоров" и пообещал, что цены на дизтопливо начнут снижаться "рекордными темпами".
Минфин США, не откладывая, выдал временное разрешение на поставки российского дизеля. Лицензия подписана 9 октября и будет действовать до 7 апреля 2027 года. Разрешение распространяется на продажу, поставку, разгрузку и импорт российского дизельного топлива, в том числе непосредственно в США.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал сотрудничество России и США в сфере энергетики выгодным для всего мира, а телефонный разговор президентов — успешным.
А вот Владимира Зеленского эта новость не обрадовала. В интервью Axios он назвал решение США снять санкционные ограничения на поставки российского дизеля "несправедливым и нечестным". В своем Телеграм-канале он заявил, что ослабление санкционного давления на Москву без договоренностей о снижении интенсивности боев — это "очевидная слабость". Трамп, комментируя реакцию Зеленского, сказал коротко: "Окей".
По мнению журналистов The Telegraph, соглашение о поставках российского дизеля может пополнить бюджет России и ослабить эффект западных санкций. Трамп рассчитывает снизить цены перед промежуточными выборами в Конгресс, но его договоренность с Путиным вызвала возмущение западных союзников.
Обозреватель издания Кон Кафлин считает, что Трамп якобы возлагает ответственность за рост цен на Украину и ее удары по российской нефтяной инфраструктуре. Главная причина подорожания — война США против Ирана. И в итоге американские избиратели могут возложить ответственность за рост расходов на самого Трампа.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.