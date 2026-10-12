Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину - 12.10.2026 Украина.ру
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Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину
Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину - 12.10.2026 Украина.ру
Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину
Если помимо эффективности применения "Гераней" мы нарастим еще и массовость этого применения, комбинируя с ракетными ударами, разрушение экономики Украины пойдет гораздо быстрее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-10-12T06:40
2026-10-12T06:40
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Отвечая на вопрос журналиста о том, способна ли Россия зимой бить по Украине с интенсивность 1500-2000 "Гераней" в сутки, собеседник издания подтвердил: промышленные возможности для этого есть."Сейчас мы посылаем меньше дронов, но эффективность этих ударов выше, так как процент перехвата реактивных "Гераней" весьма невысок. Поэтому мы можем позволить себе спокойно работать дронами в центре Киева", — пояснил Рожин.По мнению собеседника Украина.ру, сейчас это преимущество на стороне ВС РФ и они будут стараться его реализовывать."Понятно, что со временем противник сможет как-то прикрыться, увеличив количество расчетов с реактивными дронами-перехватчиками или чаще применять авиацию, хотя это дорогое удовольствие", — отметил он.Рожин подчеркнул: если к эффективности ударных дронов добавить массовость и сочетать это с ракетными ударами, то развал украинской экономики пойдёт быстрее."Но если мы помимо эффективности применения нарастим еще и массовость этого применения, комбинируя это с ракетными ударами, разрушение экономики Украины пойдет гораздо быстрее", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
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Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину

06:40 12.10.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 12.10.2026
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Если помимо эффективности применения "Гераней" мы нарастим еще и массовость этого применения, комбинируя с ракетными ударами, разрушение экономики Украины пойдет гораздо быстрее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос журналиста о том, способна ли Россия зимой бить по Украине с интенсивность 1500-2000 "Гераней" в сутки, собеседник издания подтвердил: промышленные возможности для этого есть.
"Сейчас мы посылаем меньше дронов, но эффективность этих ударов выше, так как процент перехвата реактивных "Гераней" весьма невысок. Поэтому мы можем позволить себе спокойно работать дронами в центре Киева", — пояснил Рожин.
По мнению собеседника Украина.ру, сейчас это преимущество на стороне ВС РФ и они будут стараться его реализовывать.
"Понятно, что со временем противник сможет как-то прикрыться, увеличив количество расчетов с реактивными дронами-перехватчиками или чаще применять авиацию, хотя это дорогое удовольствие", — отметил он.
Рожин подчеркнул: если к эффективности ударных дронов добавить массовость и сочетать это с ракетными ударами, то развал украинской экономики пойдёт быстрее.
"Но если мы помимо эффективности применения нарастим еще и массовость этого применения, комбинируя это с ракетными ударами, разрушение экономики Украины пойдет гораздо быстрее", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
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