https://ukraina.ru/20261012/udary-po-tsentru-kieva-ekspert-o-gotovnosti-vs-rf-obrushit-tysyachi-geraney-na-ukrainu-1083747349.html

Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину

Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину - 12.10.2026 Украина.ру

Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину

Если помимо эффективности применения "Гераней" мы нарастим еще и массовость этого применения, комбинируя с ракетными ударами, разрушение экономики Украины пойдет гораздо быстрее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-10-12T06:40

2026-10-12T06:40

2026-10-12T06:40

новости

украина

россия

киев

александр перенджиев

украина.ру

борис рожин

сво

новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/08/1083686644_0:339:1255:1044_1920x0_80_0_0_e37390a7adf40e48f59bf910e8d469ba.png

Отвечая на вопрос журналиста о том, способна ли Россия зимой бить по Украине с интенсивность 1500-2000 "Гераней" в сутки, собеседник издания подтвердил: промышленные возможности для этого есть."Сейчас мы посылаем меньше дронов, но эффективность этих ударов выше, так как процент перехвата реактивных "Гераней" весьма невысок. Поэтому мы можем позволить себе спокойно работать дронами в центре Киева", — пояснил Рожин.По мнению собеседника Украина.ру, сейчас это преимущество на стороне ВС РФ и они будут стараться его реализовывать."Понятно, что со временем противник сможет как-то прикрыться, увеличив количество расчетов с реактивными дронами-перехватчиками или чаще применять авиацию, хотя это дорогое удовольствие", — отметил он.Рожин подчеркнул: если к эффективности ударных дронов добавить массовость и сочетать это с ракетными ударами, то развал украинской экономики пойдёт быстрее."Но если мы помимо эффективности применения нарастим еще и массовость этого применения, комбинируя это с ракетными ударами, разрушение экономики Украины пойдет гораздо быстрее", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, александр перенджиев, украина.ру, борис рожин, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, война, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, военный эксперт, главные новости, главное, война на украине, эксперты, украина.ру дзен, дзен сво