https://ukraina.ru/20261012/spiral-kosmicheskiy-istrebitel-mig-105-1083702109.html

"Спираль": космический истребитель МиГ-105

"Спираль": космический истребитель МиГ-105 - 12.10.2026 Украина.ру

"Спираль": космический истребитель МиГ-105

Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу ввести санкции против России за то, что она запускает спутники (конкретно речь идёт об аналоге Starlink – системе "Рассвет"), а Дмитрий Медведев предостерёг, что результатом может стать война на орбите. Это ли не повод вспомнить о проекте "Спираль", которому в этом году исполнилось 60 лет?

2026-10-12T08:00

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Проект "Спираль" не был "бумажным" – 11 октября 1976 года лётчик-испытатель ОКБ Артёма Микояна Авиард Фастовец поднял в воздух странный самолётик с индексом 105.11 (иногда его называют МиГ-105, но это неправильно – такой индекс давался только аппаратам принятым на вооружение, этот же даже экспериментального индекса "Е" не получил). Другое название – ЭПОС – экспериментальный пилотируемый орбитальный самолёт.Это был дозвуковой аэродинамический аналог космического аппарата системы "Спираль" без теплозащиты и с обычным турбореактивным двигателем РД-36-35 (двигатели этого семейства устанавливались на боевые самолёты МиГ-21/23 и Як-36/38). Всего было осуществлено восемь полётов – как взлётом с земли, так и сбросом с Ту-95.Сам проект стартовал гораздо раньше – 29 июня 1966 года в ОКБ-155 поступило техническое задание ВВС на создание авиационно-космической системы (КБ занималась работами по этой проблематике с 1962 года – в инициативном порядке, в смысле – за свой счёт). Она должна была состоять из двух элементов – гиперзвукового самолёта-разгонщика и небольшого воздушно-космического аппарата с собственным разгонным блоком.Запуск пилотируемого аппарата при помощи авиационной системы на высоте около 30 км. давал ряд преимуществ:- значительную экономию топлива (в пересчёте на выводимую на орбиту массу – примерно на 30% меньше);- оба основных элемента были многоразовыми, как ракеты Маска;- для запуска космических аппаратов не нужны были космодромы – достаточно аэродромов, способных принимать крупные самолёты;- подготовка и осуществление запуска занимали гораздо меньше времени.Главным конструктором стал уроженец Киева и выпускник Харьковского механико-машиностроительного института Глеб Лозино-Лозинский. В ОКБ-155 передали наработки других КБ, в первую очередь – Владимира Челомея (это тогда практиковалось, причём не только в военно-технической сфере).Сам ЭПОС был небольшим аппаратом длиной 8 метров и массой менее 9 тонн без ускорителя (для сравнения – боевой МиГ-25, которым занимался Лозино-Лозинский – от 21,55 метров и от 16 тонн (пустой). Грузоподъёмность – до 2 тонн, против примерно 2,5-3 тонн у КК типа "Союз". При этом масса полезной нагрузки системы составляла 12,5% от стартовой массы, против 2,5% у "Союза". Автономности аппарата в космосе должны было хватить на три витка (два – рабочие, потом посадка), кабина была отделяемая – для эвакуации на случай аварии или поражения аппарата.Любопытной была аэродинамическая схема аппарата. Он имел стреловидные крылья, имеющие отклоняющиеся вверх консоли для изменения поперечного угла атаки. Фюзеляж был затупленной треугольной формой в плане, из-за чего получил прозвище "лапоть". Насколько можно понять, отличие от во многом схожего "Бурана" состояло в том, что аэродинамическая копия ЭПОСа могла взлетать сама, в то время как "Буран", по отзывам одного из конструкторов, летал как утюг – его аэродинамическое решение было ориентировано только на посадку.Задачами комплекса была разведка, инспекция космических аппаратов, перехват, удар по наземным целям. Для ЭПОС разрабатывались разведывательная аппаратура и оружие (включая ядерные ракеты для ударов по авианосным ударным группам). Существовали и варианты невоенного использования – обслуживание орбитальных станций, буксировка спутников с орбиты на орбиту и т.п.ГСР (Гиперзвуковой самолёт-разгонщик) должен был иметь длину 38 метров и массу 52 тонны. Он должен был разгоняться до шести скоростей звука шестью трубопрямоточными двигателями на жидком водороде. В порядке экономии рассматривалась возможность его замены сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком КБ Павла Сухого Т-4 (он же – "100"). Этот самолёт, длиной 41-45 метров и массой от 55,6 тонн, был построен в количестве четырёх экспериментальных машин и в серию не пошёл, уступив место многорежимному Ту-160."Спираль" была советским ответом во многом аналогичному американскому проекту X-20 Dyna-Soar, разработка которого велась с 1957 года под руководством вице-президента Bell Aircraft Вальтера Дорнбергера. Этот проект отличался тем, что для вывода аппарата на орбиту предполагалось использовать МБР "Титан" в версии ракетоносителя или дозвуковой стратегический бомбардировщик В-52. К 1966 году он был уже свёрнут, но сама-то задача никуда не делась…Кстати говоря, приоритет в концепции авиационно-космических систем принадлежит России – с такими идеями выступали Константин Циолковский и Фридрих Цандер. Правда, там речь шла только о принципиальной схеме. До сколько-то проработанного проекта довёл дело австрийский инженер Ойгер Зенгер в нацистской Германии. Его чертежи после войны попали в СССР, но никакого влияния на дельнейшие работы не оказали – уж очень экстравагантной была схема его использования: он должен был "прыгать" по границе атмосферы – как плоский камень по воде (в теории такая схема возможна, но на практике проще вывести аппарат на устойчивую орбиту).Помимо МиГ-105 при помощи конверсионного варианта ракеты средней дальности Р-12 осуществлялись запуски уменьшенных (в масштабе 1:2 и 1:3) копий ЭПОС – аппаратов БОР (Беспилотный орбитальный ракетоплан). В 1969-88 годах было проведено 17 полётов этих аппаратов (в том числе 10 – полностью удачных). Минимум четыре не просто осуществили суборбитальные полёты, но и получили название "Космос" с цифровым индексом (общее название советских беспилотных орбитальных аппаратов, кроме, транспортных КК "Прогресс" и "Бурана").Интересно, что БОРы продолжали запускать и после фактического закрытия программы "Спираль" – на них отрабатывались различные решения программы "Энергия-Буран", включая уникальное теплозащитное покрытие, которые первоначально предназначалось именно для "Спирали".В 1967 (по другим данным – в 1969) году была сформирована группа космонавтов для полётов на аппаратах системы "Спираль" во главе с Германом Титовым. Она была расформирована в 1973 году – ещё до окончательного прекращения работ по программе.Формально "Спираль" не закрывали – просто с 1978 года финансирование перенаправили на проект "Энергия-Буран", постановление ЦК КПСС и СМ СССР о создании которого было принято 17 февраля 1976 года. Специалистов же растащили по другим рабочим группам. В частности, Лозино-Лозинский руководил работами по планеру "Бурана", а с начала 80-х был занят близкородственным проектом МАКС (Многоцелевая авиационно-космическая система), предполагавшим взлёт ракетоплана со спины дозвукового, но очень большого Ан-225 "Мрия".Последнее не случайно – "Спираль" упёрлась именно в разгонный блок. В 1960-х гиперзвуковые самолёты считались недалёким будущим, в реальности же, как мы знаем, рабочий гиперзвук появился спустя полвека, причём никто не знает когда появятся гиперзвуковые самолёты (вполне возможно, что никогда – сверхзвуковые пассажирские самолёты оказались экономически неэффективны, а есть ли будущее у пилотируемой военной авиации, и если да, то какое, пока непонятно). Связано это было как с недооценкой технически проблем, так и с общим сокращением финансирования космических программ на рубеже 1960-70-х годов.Решающую роль в сворачивании программы сыграл министр обороны Андрей Гречко, возражавший против космических испытаний ЭПОС и написавший в письме предсовмина Алексею Косыгину от 20 августа 1969 года: "Фантастикой мы заниматься не будем. (…) Мы не можем вкладывать деньги в разработку аппаратов, которые пока не имеют практического применения". Ну а Дмитрий Устинов, ставший министром в 1976 году, сделал выбор в пользу "Бурана". Сыграли свою роль и смерти в 1970 году Микояна, в 1974-м – Алексея Минаева, которые поддерживали проект своим авторитетом, а последний – и административным влиянием, как замминистра авиапрома.Забавно, что Х-20 похоронил тоже министр обороны – Роберт Макнамара. Правда, если советский проект не закрывали, то американский именно закрыли волевым решением министра в декабре 1963 года. Логика состояла в том, что даже США, с их вроде бы безразмерным бюджетом, не потянули одновременную реализацию "лунной программы", пилотируемого исследования ближнего космоса при помощи КК "Gemini" и Х-20. Тем более, что большинство задач последнего решались беспилотными аппаратами, вроде разведывательных спутников.Собственно, для СССР финансовый вопрос был ещё более актуален, да и проект "Энергия-Буран" выглядел более перспективным. Во всяком случае – менее революционным. Космические ракеты у нас летали с 1957 года, а к запуску космического аппарата с самолёта подошли только в 1990 году (5 апреля ракета Pegasus, стартовавшая с В-52, вывела на орбиту два спутника).Наработки советского проекта использованы при реализации проекта Dream Chaser компании Sierra Nevada Corporation Эрена Озмена. Запуск беспилотного грузового ракетоплана этой компании планировался на конец 2026 года (в первоначальных планах значился 2020 год, а программа предполагала создание парка аппаратов для снабжения МКС).

https://ukraina.ru/20220725/1036779362.html

https://ukraina.ru/20250803/pochemu-ne-sostoyalas-krasnaya-luna-65-let-sovetskoy-pilotiruemoy-lunnoy-programme-1066198029.html

https://ukraina.ru/20250329/1062132460.html

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