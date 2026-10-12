https://ukraina.ru/20261012/vredit-amerikantsam-sovetnik-trampa-vyskazalsya-protiv-kontaktov-s-zelenskim-1083750247.html
"Вредит американцам": советник Трампа призвал осадить Зеленского
"Вредит американцам": советник Трампа призвал осадить Зеленского - 12.10.2026 Украина.ру
"Вредит американцам": советник Трампа призвал осадить Зеленского
Владимир Зеленский вредит американскому народу и пытается подорвать авторитет Дональда Трампа, предупредил в соцсети X советник президента США Алекс Брусевиц
2026-10-12T07:26
2026-10-12T07:26
2026-10-12T07:33
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Таким образом политический консультант отреагировал на слова журналистки Лоры Лумер, которая до этого интервьюировала Зеленского. В своем комментарии он призвал американцев "перестать притворяться", будто Киев является хорошим союзником. Брусевиц также подчеркнул, что те, кто до сих пор поддерживает контакты с Зеленским, должны потребовать от него прекратить действия, вредящие гражданам США и подрывающие позиции Трампа.В минувшее воскресенье глава Белого дома объявил, что Москва и Киев договорились полностью прекратить обоюдные удары по энергетике. Правда, никаких подробностей или доказательств существования такой сделки Трамп приводить не стал.Подробнее - в материале "Нелепо и некрасиво, но это лучше, чем продолжение войны": в США оценили действия Трампа на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев
"Вредит американцам": советник Трампа призвал осадить Зеленского
07:26 12.10.2026 (обновлено: 07:33 12.10.2026)
Владимир Зеленский вредит американскому народу и пытается подорвать авторитет Дональда Трампа, предупредил в соцсети X советник президента США Алекс Брусевиц
Таким образом политический консультант отреагировал на слова журналистки Лоры Лумер, которая до этого интервьюировала Зеленского.
В своем комментарии он призвал американцев "перестать притворяться", будто Киев является хорошим союзником. Брусевиц также подчеркнул, что те, кто до сих пор поддерживает контакты с Зеленским, должны потребовать от него прекратить действия, вредящие гражданам США и подрывающие позиции Трампа.
В минувшее воскресенье глава Белого дома объявил, что Москва и Киев договорились полностью прекратить обоюдные удары по энергетике. Правда, никаких подробностей или доказательств существования такой сделки Трамп приводить не стал.