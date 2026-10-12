https://ukraina.ru/20261012/politico-es-gotovit-sanktsii-protiv-rossiyskogo-proizvodstva-raket-1083755202.html

Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет

Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет - 12.10.2026 Украина.ру

Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет

Новый санкционный пакет ЕС будет включать рестрикции, направленные против российского ВПК, в частности производства ракет. Об этом 12 октября сообщило издание Politico со ссылкой на источники

2026-10-12T12:03

2026-10-12T12:03

2026-10-12T12:03

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По их данным, ограничительные меры будут действовать три года. Министры иностранных дел стран ЕС в Люксембурге 12 октября также продолжат изучать планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможности ограничить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.Власти Евросоюза планируют включить около 1,6 тыс. физических и юридических лиц в новый пакет санкций.Россия делает немало для снижения эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества и рассчитывает добиться его полного обнуления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Подробнее – в материале Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.

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