Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет - 12.10.2026 Украина.ру
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Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет
Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет - 12.10.2026 Украина.ру
Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет
Новый санкционный пакет ЕС будет включать рестрикции, направленные против российского ВПК, в частности производства ракет. Об этом 12 октября сообщило издание Politico со ссылкой на источники
2026-10-12T12:03
2026-10-12T12:03
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По их данным, ограничительные меры будут действовать три года. Министры иностранных дел стран ЕС в Люксембурге 12 октября также продолжат изучать планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможности ограничить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.Власти Евросоюза планируют включить около 1,6 тыс. физических и юридических лиц в новый пакет санкций.Россия делает немало для снижения эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества и рассчитывает добиться его полного обнуления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Подробнее – в материале Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
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новости, россия, люксембург, ес, politico, впк
Новости, Россия, Люксембург, ЕС, Politico, ВПК

Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет

12:03 12.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ruЕвросоюз не сможет долго платить по долгам Украины
Евросоюз не сможет долго платить по долгам Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Новый санкционный пакет ЕС будет включать рестрикции, направленные против российского ВПК, в частности производства ракет. Об этом 12 октября сообщило издание Politico со ссылкой на источники
По их данным, ограничительные меры будут действовать три года. Министры иностранных дел стран ЕС в Люксембурге 12 октября также продолжат изучать планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможности ограничить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.
Власти Евросоюза планируют включить около 1,6 тыс. физических и юридических лиц в новый пакет санкций.
Россия делает немало для снижения эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества и рассчитывает добиться его полного обнуления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Подробнее – в материале Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
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