Politico: ЕС готовит санкции против российского производства ракет
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Новый санкционный пакет ЕС будет включать рестрикции, направленные против российского ВПК, в частности производства ракет. Об этом 12 октября сообщило издание Politico со ссылкой на источники
По их данным, ограничительные меры будут действовать три года. Министры иностранных дел стран ЕС в Люксембурге 12 октября также продолжат изучать планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможности ограничить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.
Власти Евросоюза планируют включить около 1,6 тыс. физических и юридических лиц в новый пакет санкций.
Россия делает немало для снижения эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества и рассчитывает добиться его полного обнуления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов. Подробнее – в материале Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.
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