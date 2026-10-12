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"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации

"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации - 12.10.2026 Украина.ру

"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации

Выведение из строя ТЭЦ-5 и паралич канализации обернутся для Киева коммунальным коллапсом, предупредил экс-глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, передают украинские СМИ

2026-10-12T10:36

2026-10-12T10:36

2026-10-12T11:08

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По его словам, если ключевая ТЭЦ-5 будет выведена из строя, большинство районов города снова останется без тепла. В этой ситуации властям остается надеяться исключительно на аномально теплую зиму и неточность российских ударов.В районе Дарницкой ТЭЦ-4 сейчас пытаются спешно построить более 300 МВт резервной тепловой генерации, которая теоретически должна поддерживать в квартирах киевлян хотя бы 14–16 градусов тепла даже при сильных морозах до минус 10–15 градусов. Однако запуск объекта намечен на 1 января, и сроки почти наверняка будут сорваны из-за критических проблем с финансированием.Другим уязвимым местом Киева Сухомлин считает городскую канализацию. Ее остановка неминуемо повлечет за собой автоматическое прекращение водоснабжения. Вслед за этим полностью остановится и тепловая генерация, поскольку котельные и ТЭЦ ежедневно нуждаются в десятках тысяч кубометров воды.Параллельно с этим по всей Украине обостряются проблемы с подачей воды из-за блэкаутов. Как предупредил директор ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь, из-за длительных отключений света в стране неизбежно введут жесткие графики. Это связано с тем, что генераторы будут периодически останавливаться, а на подвоз топлива для них потребуется слишком много времени.О проблемах Киева - в материале Мосты, гипермаркеты и бегство элит: на Украине заговорили о параличе столицы зимой на сайте Украина.ру.

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