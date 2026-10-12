"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации - 12.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261012/ostaetsya-nadeyatsya-na-chudo-kiev-riskuet-ostatsya-bez-tepla-vody-i-rabotayuschey-kanalizatsii-1083753221.html
"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации
"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации - 12.10.2026 Украина.ру
"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации
Выведение из строя ТЭЦ-5 и паралич канализации обернутся для Киева коммунальным коллапсом, предупредил экс-глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, передают украинские СМИ
2026-10-12T10:36
2026-10-12T11:08
новости
киев
украина
украина.ру
тэц
канализация
вода
тепло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070954004_0:90:1350:849_1920x0_80_0_0_06c8517c3b3c2deb6af8f062998c4c96.jpg
По его словам, если ключевая ТЭЦ-5 будет выведена из строя, большинство районов города снова останется без тепла. В этой ситуации властям остается надеяться исключительно на аномально теплую зиму и неточность российских ударов.В районе Дарницкой ТЭЦ-4 сейчас пытаются спешно построить более 300 МВт резервной тепловой генерации, которая теоретически должна поддерживать в квартирах киевлян хотя бы 14–16 градусов тепла даже при сильных морозах до минус 10–15 градусов. Однако запуск объекта намечен на 1 января, и сроки почти наверняка будут сорваны из-за критических проблем с финансированием.Другим уязвимым местом Киева Сухомлин считает городскую канализацию. Ее остановка неминуемо повлечет за собой автоматическое прекращение водоснабжения. Вслед за этим полностью остановится и тепловая генерация, поскольку котельные и ТЭЦ ежедневно нуждаются в десятках тысяч кубометров воды.Параллельно с этим по всей Украине обостряются проблемы с подачей воды из-за блэкаутов. Как предупредил директор ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь, из-за длительных отключений света в стране неизбежно введут жесткие графики. Это связано с тем, что генераторы будут периодически останавливаться, а на подвоз топлива для них потребуется слишком много времени.О проблемах Киева - в материале Мосты, гипермаркеты и бегство элит: на Украине заговорили о параличе столицы зимой на сайте Украина.ру.
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070954004_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_25425e972ad08ee054a2ecead2e196e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, украина.ру, тэц, канализация, вода, тепло
Новости, Киев, Украина, Украина.ру, ТЭЦ, Канализация, вода, тепло

"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации

10:36 12.10.2026 (обновлено: 11:08 12.10.2026)
 
© РИА НовостиТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Выведение из строя ТЭЦ-5 и паралич канализации обернутся для Киева коммунальным коллапсом, предупредил экс-глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, передают украинские СМИ
По его словам, если ключевая ТЭЦ-5 будет выведена из строя, большинство районов города снова останется без тепла.
В этой ситуации властям остается надеяться исключительно на аномально теплую зиму и неточность российских ударов.
В районе Дарницкой ТЭЦ-4 сейчас пытаются спешно построить более 300 МВт резервной тепловой генерации, которая теоретически должна поддерживать в квартирах киевлян хотя бы 14–16 градусов тепла даже при сильных морозах до минус 10–15 градусов. Однако запуск объекта намечен на 1 января, и сроки почти наверняка будут сорваны из-за критических проблем с финансированием.
Другим уязвимым местом Киева Сухомлин считает городскую канализацию. Ее остановка неминуемо повлечет за собой автоматическое прекращение водоснабжения. Вслед за этим полностью остановится и тепловая генерация, поскольку котельные и ТЭЦ ежедневно нуждаются в десятках тысяч кубометров воды.
Параллельно с этим по всей Украине обостряются проблемы с подачей воды из-за блэкаутов. Как предупредил директор ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь, из-за длительных отключений света в стране неизбежно введут жесткие графики. Это связано с тем, что генераторы будут периодически останавливаться, а на подвоз топлива для них потребуется слишком много времени.
О проблемах Киева - в материале Мосты, гипермаркеты и бегство элит: на Украине заговорили о параличе столицы зимой на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаУкраина.руТЭЦКанализацияводатепло
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:40Украина на грани: $29,5 млрд не дошли до Киева из-за невыполнения требований Запада
11:21США противоречат своим же санкциям: Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией
10:52Быть ли "энергетическому перемирию"? Стало известно, зачем оно нужно США
10:36"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации
09:41Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg
09:03Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября
08:59Новые российские БПЛА вынуждают ВСУ бросать в бой дефицитные F-16 - The Guardian
08:08"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив
08:01"Танец с саблями" Дональда Трампа, игры Зеленского и бегство крыс. Украина на минувшей неделе
08:00"Спираль": космический истребитель МиГ-105
07:26"Вредит американцам": советник Трампа призвал осадить Зеленского
07:23"Оружие — нет, венгры Закарпатья — да": Мадьяр готов разговаривать с Зеленским
06:40Удары по центру Киева: эксперт о готовности ВС РФ обрушить тысячи "Гераней" на Украину
06:30Ростислав Ищенко: Если команда Зеленского сбежит из Киева, Россия наполовину одержит победу над Украиной
06:10"Украинский народ устал бояться": главный страх Зеленского вылез наружу
05:30"ВСУ подвыдохлись": эксперт о зачистке Волчанского котла и боях под Красным Лиманом
05:26"Нелепо и некрасиво, но это лучше, чем продолжение войны": в США оценили действия Трампа
04:53Москве важно, чтобы в Киеве кто-то проявил волю к признанию реалий — Песков
04:30Туман и распутица — не помеха: Рожин о перспективах "всесезонного" наступления Армии России
04:18В ДНР рассказали о последствиях атак беспилотников
Лента новостейМолния