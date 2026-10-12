https://ukraina.ru/20261012/ukraina-na-grani-295-mlrd-ne-doshli-do-kieva-iz-za-nevypolneniya-trebovaniy-zapada-1083754556.html

Украина на грани: $29,5 млрд не дошли до Киева из-за невыполнения требований Запада

Украина на грани: $29,5 млрд не дошли до Киева из-за невыполнения требований Запада - 12.10.2026 Украина.ру

Украина на грани: $29,5 млрд не дошли до Киева из-за невыполнения требований Запада

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что государство недополучило $29,5 млрд. Причиной он назвал невыполнение международных обязательств. Об этом глава ведомства проинформировал публично с трибуны Верховной Рады

2026-10-12T11:40

2026-10-12T11:40

2026-10-12T11:40

новости

украина

киев

запад

марченко

верховная рада

минфин

ярослав железняк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/101888/23/1018882386_0:185:1920:1265_1920x0_80_0_0_175e40c8432b32d4248a1a101e13d8f4.jpg

По словам руководителя Минфина, потребность страны во внешнем финансировании оценивается как критическая. Он акцентировал внимание на том, что сумма средств, которую Киев рассчитывает привлечь до завершения текущего года, по-прежнему остаётся крайне значительной."Эту цифру должны скорректировать на последние транши, но всё равно объём средств, которые должны дойти до конца года, чрезвычайно большой. Это вопрос выживания Украины, это критично", — заявил Марченко.Заявление прозвучало на фоне продолжающихся переговоров с зарубежными партнёрами. Марченко указал, что несоблюдение договорённостей привело к образованию существенного разрыва в бюджете. Восполнить его предполагается за счёт новых траншей и кредитных линий.Нардеп Ярослав Железняк, присутствующий в зале, приводит ещё одну фразу министра: "Ситуация контролируемая. Единственное, что мы не можем контролировать, это выполнение наших международных обязательств".Министр не уточнил, какие именно обязательства были нарушены и кем. Также он не привёл разбивку по конкретным программам или донорам. При этом подчёркнуто, что объём ожидаемых поступлений до конца года остаётся чрезвычайно большим.Ранее украинская сторона неоднократно указывала на зависимость от внешней помощи для покрытия дефицита. Текущее заявление подтверждает сохранение этой тенденции. Ситуация требует оперативного решения, поскольку речь идёт о суммах, сопоставимых со значительной долей расходов государственного бюджета.Наблюдатели отмечают, что подобные сигналы от официальных лиц направлены на ускорение взаимодействия с международными институтами. Однако конкретные сроки и источники покрытия недостающих средств пока не обозначены. Марченко ограничился констатацией масштаба проблемы.О бюджете Украины на 2027 год – в материале Дыра в бюджете, черная зима и демографическая яма: Украину ждет крах экономикиО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Затишье перед бурей? Хроника событий на утро 11 октября.

украина

киев

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, запад, марченко, верховная рада, минфин, ярослав железняк