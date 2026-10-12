Новые российские БПЛА вынуждают ВСУ бросать в бой дефицитные F-16 - The Guardian - 12.10.2026 Украина.ру
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Новые российские БПЛА вынуждают ВСУ бросать в бой дефицитные F-16 - The Guardian
Новые российские БПЛА вынуждают ВСУ бросать в бой дефицитные F-16 - The Guardian - 12.10.2026 Украина.ру
Новые российские БПЛА вынуждают ВСУ бросать в бой дефицитные F-16 - The Guardian
Украина отстает от России в технологической гонке беспилотников минимум на три-четыре месяца — именно столько времени уйдет у Киева на попытку запустить производство перехватчиков против российских реактивных дронов, сообщает британская газета The Guardian
2026-10-12T08:59
2026-10-12T09:18
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вооруженные силы украины
f-16
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В то же время, даже если это производство наладят, российские инженеры снова модернизируют свои аппараты и сведут усилия Киева к нулю. Сооснователь производителя беспилотников "Генерал Черешня" Станислав Гришин признал, что появление новых российских реактивных беспилотников застало противовоздушную оборону ВСУ врасплох. Эти аппараты развивают скорость до 600 километров в час, поднимаются на высоту до 10 километров. По словам Гришина, Россия постоянно адаптирует технику, меняя высоту, маршруты и скорость полетов, что превращает ситуацию в гонку на выживание. Главный тупик для Украины — критический дефицит компактных реактивных двигателей. По его мнению, Москва закупает их в Китае, тогда как ни у Киева, ни у всей Европы просто нет мощностей для их выпуска.В итоге пулеметные расчеты ПВО оказались полностью бесполезны против обновленных беспилотников. Чтобы перехватить новые скоростные цели, ВСУ вынуждены тратить дефицитные ресурсы и задействовать американские истребители F-16.Об успехах ВС РФ - в материале Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, россия, вооруженные силы украины, f-16
Новости, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, F-16

Новые российские БПЛА вынуждают ВСУ бросать в бой дефицитные F-16 - The Guardian

08:59 12.10.2026 (обновлено: 09:18 12.10.2026)
 
© Фото : CC0 Герань-4 Сикер
 Герань-4 Сикер - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
© Фото : CC0
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Украина отстает от России в технологической гонке беспилотников минимум на три-четыре месяца — именно столько времени уйдет у Киева на попытку запустить производство перехватчиков против российских реактивных дронов, сообщает британская газета The Guardian
В то же время, даже если это производство наладят, российские инженеры снова модернизируют свои аппараты и сведут усилия Киева к нулю.
Сооснователь производителя беспилотников "Генерал Черешня" Станислав Гришин признал, что появление новых российских реактивных беспилотников застало противовоздушную оборону ВСУ врасплох. Эти аппараты развивают скорость до 600 километров в час, поднимаются на высоту до 10 километров. По словам Гришина, Россия постоянно адаптирует технику, меняя высоту, маршруты и скорость полетов, что превращает ситуацию в гонку на выживание.
Главный тупик для Украины — критический дефицит компактных реактивных двигателей. По его мнению, Москва закупает их в Китае, тогда как ни у Киева, ни у всей Европы просто нет мощностей для их выпуска.
В итоге пулеметные расчеты ПВО оказались полностью бесполезны против обновленных беспилотников. Чтобы перехватить новые скоростные цели, ВСУ вынуждены тратить дефицитные ресурсы и задействовать американские истребители F-16.
Об успехах ВС РФ - в материале Зачистка Доброполья и освобождение Орехова: Рожин о развитии ситуации на фронте на сайте Украина.ру.
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