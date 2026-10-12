https://ukraina.ru/20261012/na-ukraine-kontslager-vo-glave-s-zelenskim-volodin-obratilsya-k-avtoram-mirnykh-initsiativ-1083750795.html
"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив
"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив - 12.10.2026 Украина.ру
"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив
Любые международные инициативы по урегулированию конфликта обязаны учитывать, что Украина превратилась в огромный концлагерь, управляемый Владимиром Зеленским и западной "коалицией желающих", заявил в соцсети "Макс" председатель Госдумы Вячеслав Володин
2026-10-12T08:08
2026-10-12T08:08
2026-10-12T08:37
новости
украина
англия
германия
владимир зеленский
вячеслав володин
дональд трамп
госдума
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059726366_0:52:2713:1578_1920x0_80_0_0_f79411d5970d82a8e9546afc9f459d90.jpg
Он призвал зарубежные государства, выступающие с мирными предложениями, трезво оценивать реальность и признать факт полной оккупации Украины со стороны Англии, Германии и Франции. Володин подчеркнул, что в стране полностью уничтожены правовое поле и политическая система, граждане находятся в атмосфере тотального страха, неонацистский режим зачистил любую конкуренцию, а все альтернативные СМИ давно ликвидированы.Председатель Госдумы отдельно отметил, что Зеленский уже длительное время уклоняется от проведения выборов под надуманными предлогами, из-за чего полностью утратил легитимность и больше не является президентом Украины.Кроме прочего, Володин подчеркнул, что западным кураторам не нужна суверенная Украина — они захватывали ее исключительно ради собственного влияния, снабжая снарядами и оружием. Он указал, что местное население рассматривается оккупантами как расходный материал, а Россия в рамках выполнения задач спецоперации напрямую противостоит всему коллективному Западу.Еще о проблемах Киева - в материале Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины на сайте Украина.ру.
украина
англия
германия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059726366_34:0:2710:2007_1920x0_80_0_0_a19ead6b6106ae98feda68d4b4bb176e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, англия, германия, владимир зеленский, вячеслав володин, дональд трамп, госдума, украина.ру
Новости, Украина, Англия, Германия, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Дональд Трамп, Госдума, Украина.ру
"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив
08:08 12.10.2026 (обновлено: 08:37 12.10.2026)
Любые международные инициативы по урегулированию конфликта обязаны учитывать, что Украина превратилась в огромный концлагерь, управляемый Владимиром Зеленским и западной "коалицией желающих", заявил в соцсети "Макс" председатель Госдумы Вячеслав Володин
Он призвал зарубежные государства, выступающие с мирными предложениями, трезво оценивать реальность и признать факт полной оккупации Украины со стороны Англии, Германии и Франции.
Володин подчеркнул, что в стране полностью уничтожены правовое поле и политическая система, граждане находятся в атмосфере тотального страха, неонацистский режим зачистил любую конкуренцию, а все альтернативные СМИ давно ликвидированы.
Председатель Госдумы отдельно отметил, что Зеленский уже длительное время уклоняется от проведения выборов под надуманными предлогами, из-за чего полностью утратил легитимность и больше не является президентом Украины.
Кроме прочего, Володин подчеркнул, что западным кураторам не нужна суверенная Украина — они захватывали ее исключительно ради собственного влияния, снабжая снарядами и оружием. Он указал, что местное население рассматривается оккупантами как расходный материал, а Россия в рамках выполнения задач спецоперации напрямую противостоит всему коллективному Западу.