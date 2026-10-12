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"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив

"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив - 12.10.2026 Украина.ру

"На Украине концлагерь во главе с Зеленским": Володин обратился к авторам мирных инициатив

Любые международные инициативы по урегулированию конфликта обязаны учитывать, что Украина превратилась в огромный концлагерь, управляемый Владимиром Зеленским и западной "коалицией желающих", заявил в соцсети "Макс" председатель Госдумы Вячеслав Володин

2026-10-12T08:08

2026-10-12T08:08

2026-10-12T08:37

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Он призвал зарубежные государства, выступающие с мирными предложениями, трезво оценивать реальность и признать факт полной оккупации Украины со стороны Англии, Германии и Франции. Володин подчеркнул, что в стране полностью уничтожены правовое поле и политическая система, граждане находятся в атмосфере тотального страха, неонацистский режим зачистил любую конкуренцию, а все альтернативные СМИ давно ликвидированы.Председатель Госдумы отдельно отметил, что Зеленский уже длительное время уклоняется от проведения выборов под надуманными предлогами, из-за чего полностью утратил легитимность и больше не является президентом Украины.Кроме прочего, Володин подчеркнул, что западным кураторам не нужна суверенная Украина — они захватывали ее исключительно ради собственного влияния, снабжая снарядами и оружием. Он указал, что местное население рассматривается оккупантами как расходный материал, а Россия в рамках выполнения задач спецоперации напрямую противостоит всему коллективному Западу.Еще о проблемах Киева - в материале Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, англия, германия, владимир зеленский, вячеслав володин, дональд трамп, госдума, украина.ру