https://ukraina.ru/20261012/ty-za-ssha-ili-za-ukrainu-kak-kiev-stal-predmetom-spora-na-amerikanskom-televidenii--1083754064.html
"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении
"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении - 12.10.2026 Украина.ру
"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении
На американском телевидении в эфире утреннего шоу Fox & Friends ведущие Брайан Килмид и Рейчел Кампос-Дафф поспорили из-за решения главы Белого дома Дональда Трампа закупать российский дизель и его критики украинских ударов по российским НПЗ. Уже 12 октября расшифровку опубликовал журналист Остап Ярыш
2026-10-12T11:47
2026-10-12T11:47
2026-10-12T11:47
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Кампос-Дафф заявила, что атаки Украины вредят Трампу накануне промежуточных выборов в США, и поддержала его призыв избрать нового украинского лидера. Килмид возразил: удары "направлены против российской военной машины, которая атакует украинские города, а деньги от продажи дизеля пополнят бюджет России". Он также напомнил о недавно принятых "адских санкциях", которые предполагают введение высоких пошлин за покупку энергоресурсов у России. Кампос-Дафф настаивала, что сотрудничество Трампа с Россией стало следствием действий Владимира Зеленского по уничтожению российских НПЗ. В ответ Килмид назвал такое сотрудничество крупнейшей ошибкой администрации Трампа и напомнил, что Россия и Китай поддерживают Иран и хуситов.Между тем Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией. По мнению журналистов The Telegraph, соглашение о поставках российского дизеля может пополнить бюджет России и ослабить эффект западных санкций.
https://ukraina.ru/20261010/dizelnaya-sdelka-kak-rossiya-i-ssha-okonchatelno-reshili-sudbu-rezhima-zelenskogo-i-raskololi-evropu-1083728181.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нпз, новости
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НПЗ, Новости
"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении
На американском телевидении в эфире утреннего шоу Fox & Friends ведущие Брайан Килмид и Рейчел Кампос-Дафф поспорили из-за решения главы Белого дома Дональда Трампа закупать российский дизель и его критики украинских ударов по российским НПЗ. Уже 12 октября расшифровку опубликовал журналист Остап Ярыш
Кампос-Дафф заявила, что атаки Украины вредят Трампу накануне промежуточных выборов в США, и поддержала его призыв избрать нового украинского лидера.
Килмид возразил: удары "направлены против российской военной машины, которая атакует украинские города, а деньги от продажи дизеля пополнят бюджет России". Он также напомнил о недавно принятых "адских санкциях", которые предполагают введение высоких пошлин за покупку энергоресурсов у России.
Кампос-Дафф настаивала, что сотрудничество Трампа с Россией стало следствием действий Владимира Зеленского по уничтожению российских НПЗ.
"Президент Трамп сказал: "Не делайте этого". Брайан, ты за Америку или за Украину?" — заявила она.
В ответ Килмид назвал такое сотрудничество крупнейшей ошибкой администрации Трампа и напомнил, что Россия и Китай поддерживают Иран и хуситов.
Между тем Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией. По мнению журналистов The Telegraph, соглашение о поставках российского дизеля может пополнить бюджет России и ослабить эффект западных санкций.