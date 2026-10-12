https://ukraina.ru/20261012/ty-za-ssha-ili-za-ukrainu-kak-kiev-stal-predmetom-spora-na-amerikanskom-televidenii--1083754064.html

"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении

"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении - 12.10.2026 Украина.ру

"Ты за США или за Украину?": как Киев стал предметом спора на американском телевидении

На американском телевидении в эфире утреннего шоу Fox & Friends ведущие Брайан Килмид и Рейчел Кампос-Дафф поспорили из-за решения главы Белого дома Дональда Трампа закупать российский дизель и его критики украинских ударов по российским НПЗ. Уже 12 октября расшифровку опубликовал журналист Остап Ярыш

2026-10-12T11:47

2026-10-12T11:47

2026-10-12T11:47

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Кампос-Дафф заявила, что атаки Украины вредят Трампу накануне промежуточных выборов в США, и поддержала его призыв избрать нового украинского лидера. Килмид возразил: удары "направлены против российской военной машины, которая атакует украинские города, а деньги от продажи дизеля пополнят бюджет России". Он также напомнил о недавно принятых "адских санкциях", которые предполагают введение высоких пошлин за покупку энергоресурсов у России. Кампос-Дафф настаивала, что сотрудничество Трампа с Россией стало следствием действий Владимира Зеленского по уничтожению российских НПЗ. В ответ Килмид назвал такое сотрудничество крупнейшей ошибкой администрации Трампа и напомнил, что Россия и Китай поддерживают Иран и хуситов.Между тем Киев в ярости из-за сделки Трампа с Россией. По мнению журналистов The Telegraph, соглашение о поставках российского дизеля может пополнить бюджет России и ослабить эффект западных санкций.

https://ukraina.ru/20261010/dizelnaya-sdelka-kak-rossiya-i-ssha-okonchatelno-reshili-sudbu-rezhima-zelenskogo-i-raskololi-evropu-1083728181.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нпз, новости