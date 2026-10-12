https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy-riskuet-okonchatelno-porvat-s-trampom-i-ostavit-ukrainu-bez-oruzhiya--bloomberg-1083753059.html
Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg
Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg - 12.10.2026 Украина.ру
Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg
Продолжая атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, Владимир Зеленский идёт на прямое столкновение с президентом США Дональдом Трампом, указало агентство Bloomberg
2026-10-12T09:41
2026-10-12T09:41
2026-10-12T10:07
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По мнению аналитиков, между Зеленским и Трампом и раньше случались трения, однако новая конфронтация может оказаться гораздо опаснее. Киев критически зависит от поставок американского оружия и получения разведданных из Вашингтона, но упрямство Зеленского ставит эту помощь под удар.Ситуация обострилась до предела после публичных заявлений самого Дональда Трампа. На днях глава Белого дома подчеркнул, что Зеленский "мог много раз урегулировать этот конфликт и решил этого не делать". Трамп не просто потребовал от Киева немедленно прекратить удары по российским НПЗ, но и открыто заявил, что Украине пора найти нового лидера.Подробнее - в материале Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины на сайте Украина.ру.
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Новости, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НПЗ, Украина.ру
Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg
09:41 12.10.2026 (обновлено: 10:07 12.10.2026)
Продолжая атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, Владимир Зеленский идёт на прямое столкновение с президентом США Дональдом Трампом, указало агентство Bloomberg
По мнению аналитиков, между Зеленским и Трампом и раньше случались трения, однако новая конфронтация может оказаться гораздо опаснее.
Киев критически зависит от поставок американского оружия и получения разведданных из Вашингтона, но упрямство Зеленского ставит эту помощь под удар.
Ситуация обострилась до предела после публичных заявлений самого Дональда Трампа. На днях глава Белого дома подчеркнул, что Зеленский "мог много раз урегулировать этот конфликт и решил этого не делать". Трамп не просто потребовал от Киева немедленно прекратить удары по российским НПЗ, но и открыто заявил, что Украине пора найти нового лидера.