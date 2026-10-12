https://ukraina.ru/20261012/zelenskiy-riskuet-okonchatelno-porvat-s-trampom-i-ostavit-ukrainu-bez-oruzhiya--bloomberg-1083753059.html

Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg

Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg - 12.10.2026 Украина.ру

Зеленский рискует окончательно порвать с Трампом и оставить Украину без оружия — Bloomberg

Продолжая атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, Владимир Зеленский идёт на прямое столкновение с президентом США Дональдом Трампом, указало агентство Bloomberg

2026-10-12T09:41

2026-10-12T09:41

2026-10-12T10:07

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украина.ру

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По мнению аналитиков, между Зеленским и Трампом и раньше случались трения, однако новая конфронтация может оказаться гораздо опаснее. Киев критически зависит от поставок американского оружия и получения разведданных из Вашингтона, но упрямство Зеленского ставит эту помощь под удар.Ситуация обострилась до предела после публичных заявлений самого Дональда Трампа. На днях глава Белого дома подчеркнул, что Зеленский "мог много раз урегулировать этот конфликт и решил этого не делать". Трамп не просто потребовал от Киева немедленно прекратить удары по российским НПЗ, но и открыто заявил, что Украине пора найти нового лидера.Подробнее - в материале Зеленский внезапно "испарился" после призывов Трампа о смене президента Украины на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, нпз, украина.ру