https://ukraina.ru/20250205/1060797346.html

"Доверие рано или поздно вернется": Ганчев рассказал, как Харьковская ВГА поддерживает жителей региона

"Доверие рано или поздно вернется": Ганчев рассказал, как Харьковская ВГА поддерживает жителей региона - 05.02.2025 Украина.ру

"Доверие рано или поздно вернется": Ганчев рассказал, как Харьковская ВГА поддерживает жителей региона

Для Харьковской ВГА важно продолжать поддержку населения. Чтобы понять, удалось ли восстановить доверие жителей после вынужденного ухода ВС РФ, сначала надо освободить эту территорию, чтобы люди могли свободно высказываться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2025-02-05T05:15

2025-02-05T05:15

2025-02-05T05:15

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Когда в сентябре 2022 года Россия была вынуждена оставить уже освобожденные территории, там осталось много людей, сообщил глава ВГА. Этот удар ВСУ не был запланирован, просто не успели всех эвакуировать, добавил он.Тем не менее, сотрудники Харьковской ВГА стараются поддерживать связь с этими жителями через их родственников, которым удалось выбраться в Россию, сказал Ганчев.Чтобы понять, удалось ли восстановить доверие местных жителей после вынужденного ухода ВС РФ, сначала надо полностью освободить территорию, чтобы люди могли свободно высказываться, отметил Ганчев.Надо понять проблемы местных жителей и принять их претензии. А для Харьковской ВГА важно продолжать поддержку населения, добавил он."Когда мы еще в 2022 году на освобожденных территориях начинали формировать органы власти, запускать предприятия, которые не работали, а также восстанавливать систему здравоохранения, к нам поначалу тоже было недоверие. Главное, продолжать работу с людьми. А доверие рано или поздно вернется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Ганчева: Россия сделает все, чтобы не дать украинским нацистам взорвать Харьков при отступлении на сайте Украина.ру.Также на эту тему - в материале Дмитрия Ковалевича: "Тотальное унижение и тотальное неуважение". Что происходит в Харькове на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250202/1060752568.html

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новости, россия, харьков, харьковская область, виталий ганчев, мирные жители, вс рф, освобождение, администрация, предприятие, эвакуация, сво, спецоперация, детали