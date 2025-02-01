https://ukraina.ru/20250201/1060728420.html

Виталий Ганчев: Россия сделает все, чтобы не дать украинским нацистам взорвать Харьков при отступлении

Виталий Ганчев: Россия сделает все, чтобы не дать украинским нацистам взорвать Харьков при отступлении - 01.02.2025 Украина.ру

Виталий Ганчев: Россия сделает все, чтобы не дать украинским нацистам взорвать Харьков при отступлении

Часто говорят, что население, которое жило в условиях украинской пропаганды, не наши. Неправда, это все наши люди. Они живут на нашей земле, их нужно освобождать и помогать им, уверен глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев

2025-02-01T07:00

2025-02-01T07:00

2025-02-01T07:00

интервью

россия

харьков

харьковская область

вооруженные силы украины

минобороны

нацисты

мобилизация

мирные жители

купянск

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны официально подтвердил освобождение Западного и Двуречного – важных в тактическом отношении населенных пунктов, которые дают ВС РФ и продолжать охват Купянска, и постепенно выходить в тыл Волчанской группировке ВСУ.- Виталий Константинович, на ваш взгляд, что ВС РФ попытается сделать в первую очередь? Или, может быть, попытается сделать и то, и другое, а там как получится?- По понятным причинам я не берусь судить об оперативно-тактических планах нашего командования. Значение Двуречной как раз и состоит в том, что контроль над ним открывает ВС РФ возможность двигаться как в сторону Купянской, так и в сторону Волчанской группировок ВСУ.Как вы знаете, южная часть Волчанска еще оккупирована противником. Чтобы удержать эти позиции, украинские нацисты постоянно подтягивают новые резервы, которые нам приходится перемалывать. А контроль над Двуречным открывает для нас путь на Великий Бурлук и Белый Колодезь – в тыл этой вражеской группировки.Мы обязательно увидим, как наши ребята будут продвигаться по территории Харьковской области.- Получается, Украина сейчас будет серьезно укреплять Великий Бурлук, чтобы удерживать его любой ценой?- Он и так серьезно укреплен. Мы поддерживаем связь с местными жителями, которые говорят, что для усиления этой группировки подъехало много иностранных наемников. Киевский режим понимает, что мы продвигаемся, прорывая все их линии обороны. Поэтому враг вынужден превращать каждый поселок Харьковской области в укрепрайон, чтобы хоть как-то сдерживать это наступление.- Еще была информация, что в пионерлагерях возле Чугуева они готовят фольксштурм из подростков.- Это так. На Украине много говорят о необходимости снизить призывной возраст, но на самом деле это – это всего лишь формальность, потому что наши бойцы видели на фронте совсем молодых ребят и девчонок. Киевский режим делает все, чтобы Украина воевала до последнего украинца.- Понятно, что мы с вами не в Генштабе, но пока Купянский участок все же остается второстепенным направлением для ВС РФ. При каких условиях он может стать основным?- Я не согласен с тем, что это второстепенное направление. Мы много делаем, чтобы освободить Купянский район. Более того, южнее Купянска мы наступаем на Боровую, а это уже – Изюмский район. У нас есть определенные успехи. Мы штурмуем украинские позиции, что вызывает у киевского режима определенное беспокойство. Поэтому враг в агонии наносит удары по мирному населению уже освобожденных поселков Харьковской области.- Вы упомянули Изюмский район. Поддерживаете ли вы связь с местными жителями на территориях, которые нашим войскам пришлось оставить?- Конечно. И не только в Изюмском районе. Когда мы в сентябре 2022 года были вынуждены оставить уже освобожденные территории, там осталось много людей. Этот удар ВСУ не был запланирован, мы просто не успели всех эвакуировать. Тем не менее, мы стараемся поддерживать с ними связь через их родственников, которым удалось выбраться в Россию. Мы узнаем о настроениях и о потребностях местных жителей. У нас работает Центр фиксаций преступлений киевского режима, который собирает не слухи, а реальные факты от реальных людей. Нам важно понимать обстановку на оккупированных территориях. Мы это делаем, насколько это возможно.- Удается ли нам сейчас восстановить доверие местных жителей после нашего ухода?- Сложно сказать. Сперва надо полностью освободить территорию, чтобы люди могли свободно высказываться. Надо понять их проблемы и принять их претензии. А для Харьковской ВГА важно продолжать поддержку населения. Когда мы еще в 2022 году на освобожденных территориях начинали формировать органы власти, запускать предприятия, которые не работали, а также восстанавливать систему здравоохранения, к нам поначалу тоже было недоверие. Главное, продолжать работу с людьми. А доверие рано или поздно вернется.- Много ли мирного населения осталось в деревнях, которые мы сейчас отбиваем?- Если говорить о верифицированных людях (кого мы смогли посчитать в каждом поселке), то их около 2000 тысяч. Точнее посчитать нельзя, потому что люди постоянно перемещаются. Поскольку инфраструктуру там все еще не восстановили, кто-то предпочитает на осенне-зимний период выехать на территорию России. В основном остаются старики, которые не могут никуда уехать. Наша задача – поддерживать этих людей.Эти 2000 человек оставались в населенных пунктах, которые непосредственно находятся в зоне ответственности Харьковской ВГА. По мере продвижения нашей армии мы видим, что и в других деревнях тоже есть мирные жители. Связь с ними затруднена из-за интенсивных боевых действий. Военная комендатура далеко не везде пропускает наших сотрудников. Тем не менее, мы делаем все возможное.Наша задача – узнать, остались ли в поселке люди. Выяснить их количество, категории и потребности, а потом со всем этим работать.- Получается, большая часть этих людей на какое-то время выезжает на территорию России, а потом возвращается?- Да, потому что это вынужденная мера. Харьковская ВГА – единственный орган власти на этих территориях (Купянский район и Двуречанское территориальное управление). Остальные предприятия, которые обеспечивали сферу ЖКХ и медицинское обслуживание. Поэтому все эти функции берут на себя подведомственные нам администрации.Мы открываем фельдшерско-акушерские пункты. У нас есть бригады из сотрудников Минздрава, которые предоставляют первичную медицинскую помощь. Но для квалифицированной медицинской помощи, в которой постоянно нуждаются пожилые люди и те, кто получил ранения (за последнее время ВСУ усилили обстрелы из дронов и артиллерии, на отдельных участках они прямой наводкой бьют по поселкам через Оскол), мы вывозим местных жителей на территорию РФ: в ЛНР и Белгородскую область.- На территории РФ люди где живут: в пунктах временного размещения (ПВР) или у родственников?- Кто как. У нас открыто много ПВР для тех, у кого нет родственников или финансовых возможностей снять жилье. Кто-то останавливается у родных. Кто-то уезжает вглубь России. Многие жители Харьковской области уже получили российское гражданство. Социализируются, трудоустраиваются, отправляют детей в учебные учреждения и садики. Жизнь продолжается.Тем не менее, когда мы проводим личный прием граждан, слышим от них один и тот же вопрос: "Когда будет освобождена наша земля, чтобы мы могли вернуться?".- В 2023 году вы говорили, что с начала СВО около 70 тысяч жителей Харьковской области выехали в Россию. Сколько сейчас?- Эта цифра особенно не изменилась, потому что она приблизительная. В частности, с мая 2024 года, когда мы освободили 13 населенных пунктов уже на севере Харьковской области (район Липцев и Волчанска – ред.), там тоже оставались люди без всяких условий для жизни.Украина их сначала пыталась насильно эвакуировать. Потом тем, кто отказался уезжать, отрезали газ и свет. Никакой гуманитарной помощи от киевского режима они не получали. И когда на эту землю пришел русский солдат, они просили бойцов вывезти их в "цивилизацию", чтобы нормально пожить для полного освобождения региона и восстановления мирной жизни.- Вы сказали, что люди ждут освобождения территорий, чтобы туда вернуться. А чего ждут жители Волчанска, который стерт с лица земли?- Люди все равно воспринимают город как родной дом, поэтому все равно спрашивают, когда его освободят и восстановят. Это касается не только Волчанска, но и городов на территории России. Да, они были стерты с лица земли, но их восстановление идет серьезными темпами. Так что люди рано или поздно получат возможность вернуться домой.- А много ли людей решили окончательно осесть в России?- Соцопросов мы не проводили. Возможно, кто-то захочет остаться в России, где он уже освоился. Но, повторюсь, подавляющее большинство хотят вернуться. И тут уже все зависит от того, насколько быстро мы освободим и восстановим тот или иной поселок.- Как эти три года складывалась жизнь тех, кто окончательно решил остаться в России?- Как я уже сказал, жизнь не останавливается. Те, кто получил гражданство, стараются социализируется. Детей отдают в школы и даже университеты.Кстати, для нас было уязвимое направление в виде работников бюджетной сферы. Мы ее обеспечивали с самого начала. Как только учредили Харьковскую ВГА, мы стали платить зарплаты. И когда с сентября 2022 они были вынуждены уехать, мы по мере возможностей трудоустроили их по специальности. В этом нам помогло федеральное правительство.Повторюсь, люди живут и развиваются. Мы с ними связь не теряем. Для нас это харьковчане – наши люди. Мы освободим и восстановим нашу землю, они вернутся домой.- Вернемся к оккупированным территориям. Бывают случаи, когда всушники переодеваются в российскую форму и совершают преступления. Как мирному населению понять, что мы – это мы?- Никаких конкретных советов я тут не дам, потому что у мирного населения нет выбора. Даже если человек поймет, что в поселок зашли переодетые украинские диверсанты, это ему ничем не поможет. Люди просто должны проявлять осторожность и не вступать в контакт.Еще раз в основном такие случаи с переодеваниями устраивали украинские ДРГ в Курской области, которые занимались там мародерством. Иногда дело доходило до изнасилований и убийств.Как бы там ни было, русских солдат сразу видно. И не по форме, а по обращению с местными жителями. Например, когда мы общались с беженцами из Волчанска, прямо спросили у них, как они оказались в России. Ответ был примерно такой:"Дом разбомбили, сидели в подвале. В какой-то момент дверь в подвал открылась. Мы поначалу испугались и увидели русских солдат. Солдаты первым делом спросили: "У вас есть больные и раненые? Если нет, то пока еще посидите, потому что выходить опасно. Мы сами придем за вами". А когда стемнело и можно было передвигаться более-менее безопасно, нас вывезли в Белгородскую область".Пока задача у людей одна – максимально укрыться от дронов и снарядов. А от проникновения диверсантов никто не застрахован.Повторюсь, главное – выжить. И дождаться русского солдата.- Вы сказали, что киевский режим насильно эвакуирует местных жителей на подконтрольную ему территорию, в том числе детей. Делает то, в чем обвиняет нас. Зачем? Какой смысл им держать у себя нелояльное население?- Потому что им нужен какой-никакой людской ресурс. Да, киевский режим понимает, что эти люди могут быстро сдаться в плен, но им все равно надо выполнять план по могилизации. А дети им нужны, чтобы вырастить следующее нацистское поколение. Мы же понимаем, что ребенок как губка впитывает то, что ему рассказывают взрослые.- То есть людей вывозят в ПВР, где им потом тцкшники вручают повестки?- Нет, все гораздо проще. Каждая эвакуация сопровождается определенной фильтрацией населения. Если видят мужчину призывного возраста, тцкшники сразу же включаются в работу. Это не так, что человека привозят в ПВР, кормят и спрашивают: "Ну что, ты готов воевать за чужие идеалы?". У Украины уже налажена такая схема.Есть еще старики, которые не интересуют украинскую власть. Это видно по тому, что в освобожденных поселках живут в основном старики. Их не заставляют выезжать, эти люди не способны держать в руках оружие. Для властей это балласт, их нужно обеспечивать медицинской и социальной помощью.- Что нам с этим делать?- Мы делим на своих и чужих. Наша задача освободить нашу землю и помочь всем, кому сможем. Есть задача денацифицировать и демилитаризировать территорию. А строительством мирной жизни будет заниматься администрация. Часто говорят, что население, которое жило в условиях украинской пропаганды, не наши. Неправда, это все наши люди. Они живут на нашей земле, их нужно освобождать и помогать им.- Бывали случаи, когда мобилизованные жители Харьковской области добровольно сдавались?- Случаев сдачи в плен очень много. Есть установленная частота для связи с нашими подразделениями. Если у них нет заградотряда за спиной, они сразу переходят на нашу сторону. Без оружия они пытаются выдвинуться в сторону наших позиций, понимая, что это единственный способ выжить.- Что происходит в самом Харькове? Ест разные видео оттуда. Судя по одним, там царит нищета и уныние. А по другим – ездят дорогие авто и работают рестораны. Как все это сочетается?- Это сочетается, потому что Харьков по-прежнему густонаселенный город, несмотря на то что многие уехали. Люди находят способ выжить. Единственное, что изменилось, это то, что на улицах все меньше и меньше мужчин. Шанс оказаться в руках тцкашников есть у любого мужчины, даже у инвалидов. Харьков сейчас женский город. Это касается и других городов юго-востока Украины.- Надеюсь, взятки сотрудники ТЦК еще берут.- Новости об этом есть, но мы не фиксируем эти случаи. Мы советуем избежать принудительной мобилизации любыми способами. В ТЦК работают коррумпированные люди, но рассказать о фактах, которые мы установили, я не могу.- И все-таки, насильственная мобилизация - это способ получать взятки или план по уничтожению населения?- Все эти способы реализации преступных приказов Киева пересекаются друг с другом. Есть задача поставить в строй как можно больше мужчин. Каждый ТЦК ее по-своему реализует.- До поквартирного обхода дойдет дело?- Уверен, что да. На фронте критическая ситуация, он рушится на всех направлениях, не только на Харьковском. Запад будет ставить задачи, которые для Украины будут все менее исполнимы.- Раньше была идея, что с харьковскими элитами можно договориться о мирной сдаче города. Сейчас это возможно?- Вопрос в том, кого сейчас читать харьковской элитой, от которой зависит сдать город или нет? В 2014 году Харьков был обычным русским городом. И элиты, которые были при власти тогда, это одна история. После нападения ВСУ на Донбасс элиты изменили свои взгляды и перенаправили свои финансовые потоки. В 2022 году все снова изменилось. Некоторые элиты покинули Харьков, появились националистически ориентированные элиты, которые заполонили город, приехав с западной Украины и из Киева. Они чувствовали поддержку центральной власти и силовых структур. Сейчас каждый разрывает этот город как может.Многие предприятия откровенно вырезаются и вывозятся на запад. Какие элиты, с кем договариваться?- Вы как раз предвосхитили мой вопрос по поводу еще одной идеи, чтобы сделать Харьков непригодным для киевского режима.- Многие поселки уже никакого значения, кроме окопов, которые вырыли вокруг нет, не имеют. Это выжженная земля. При этом Харьков остается важным индустриальным городом. Он остается жизнеспособным. А наша задача состоит как раз в другом: не позволить нацистам заминировать и взорвать город на отходе.- Вы верите в то, что мы перебьем силы противника в позиционных боях и окружим город?- Для меня это не вопрос веры. Это единственный способ победы на харьковской земле. Это серьезный участок фронта, и харьковчане верят в то, что их город останется целым и невредимым.Также по теме - в материале Дмитрия Ковалевича: "Тотальное унижение и тотальное неуважение". Что происходит в Харькове

https://ukraina.ru/20250131/1055363730.html

https://ukraina.ru/20250130/1060702422.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, минобороны, нацисты, мобилизация, мирные жители, купянск, волчанск