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"Тотальное унижение и тотальное неуважение". Что происходит в Харькове

"Тотальное унижение и тотальное неуважение". Что происходит в Харькове - 17.01.2025 Украина.ру

"Тотальное унижение и тотальное неуважение". Что происходит в Харькове

В первой столице Украины мобилизация в ВСУ уже давно приняла характер зачистки мужского населения города с применением любых методов насилия. Ситуация даже вызвала возмущения депутата от партии Зеленского "Слуга народа" Александра Бакумова, который сравнил мобилизацию с фильтрационными мероприятиями.

2025-01-17T07:28

2025-01-17T07:28

2025-01-17T07:28

харьков

украина

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

рада

слуга народа

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"То, что происходит в городе Харькове, является полностью неприемлемым. Это блокировка, тотальная блокировка улиц блоками, когда фактически автотранспортные средства даже не могут выехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения!", - возмущается нардеп.Сотрудников ТЦК он также сравнивает с организованной преступной группировкой, напоминая о недавнем случае, когда ТЦКшники грубо вытолкали из больницы девушку-юриста. "Избиение сотрудниками ТЦК женщины-адвоката Юлии Палагиной в городе Харькове в медицинском учреждении, которая не могла оказать соответствующую юридическую помощь своему клиенту. Это что за ОПГ?! Они не представляются, они останавливают, они в балаклавах", - добавил Бакумов.По его словам, подобного не наблюдается в Киеве, Днепре и Львове, где ему тоже приходится бывать. В итоге, подчеркивает нардеп, в Харькове перестал работать малый и средний бизнес, невозможно даже отремонтировать автомобиль, так как мужчины не выходят на работу в СТО. Обращаясь к генштабу и минобороны Украины, он называет действия военкомов тотальным унижением Харькова и тотальным неуважением.Вместе с тем, тот же нардеп Бакумов в других своих публикациях выражает полную лояльность Зеленскому, поддерживая все его указы, хотя именно они являются причиной тотального унижения города. В прошлом году он подавал в Раду законопроект о создании военной полиции для борьбы с массовым дезертирством из рядов ВСУ.Заявление Бакумова было достаточно резонансным, поэтому парламентские комитеты решили собраться на заседание для обсуждения прав и свобод во время мобилизации в Харькове. Вполне ожидаемо ни чему эти заседания не приведут. Не в первый раз Зеленский или депутаты Рады решают собрать заседание по этому вопросу или создать следственную комиссию по поводу "бусификации". Лишь в декабре представитель украинского омбудсмена по Киеву заявлял о "почти полном искоренении бусификации", а Зеленский сам не раз уже заявлял об искоренении коррупции.Вопросы войны, мира и мобилизации решают совсем другие люди, а украинские чиновники и депутаты крутят игрушечный руль, не соединенный с системой управления.Харьковское издание "Ассамблея" подчеркивает, что мирные методы уговоров с ТЦК уже давно в городе не работают. Издание приводит рассказ харьковского владельца бизнеса в сфере недвижимости: "На этой неделе мои рабочие ехали на работу, забрали всех пятерых. Когда везли в учебку, недалеко от Харькова сломался бус. Мужиков было 11, а тех двое с автоматами. Мужики сказали, или вы нас отпускаете в поле, или мы вас грохнем – нас больше. Отпустили. Сейчас все в Харькове, еле добрались".В городе действительно редко проедет гражданский автомобиль, а улицы поражают пустынностью. Опустели и харьковские театры, а их сотрудникам уже давно не выплачивают зарплату. Издание “Kharkiv Today” сообщает, что областные власти посадили культуру на голодный паек, поэтому легендарные коллективы оказались на грани исчезновения."Харьков — единственный областной центр Украины, в котором театральная деятельность находится фактически под запретом. Коллективам артистов по соображениям безопасности нельзя выступать на собственных сценах. Запрет на это выдал Совет обороны Харьковщины, а Харьковский областной совет не дает денег ни на содержание театральных построек, ни на зарплаты работникам", - пишет харьковское издание. В итоге от коллективов театров осталось менее трети – кого-то забрили в ВСУ, кто-то уволился и уехал из города.Хотя Харьков практически зачистили от мужского населения, депутат Харьковского горсовета Артем Ревчук требует от Зеленского "серьезно поговорить с населением", поскольку, дескать, люди в ВСУ заканчиваются. "Нужно объяснить людям, что приход в армию – это не обязательно смерть", - обращается Ревчук к Зеленскому, а заодно и "мотивирует" украинцев, которые, по сути, должны выбирать между смертью и инвалидностью.Кроме того, непонятно, почему люди заканчиваются, если 3 года назад их было около миллиона в силовых структурах, три года проводилась насильственная мобилизация, а потери незначительны, если верить словам Зеленского.Однако для тех, кто верит Зеленскому и его телемарафону, в Харькове некоторые частные медицинские учреждения стали предлагать в январе новый вид услуг – пластическую операцию по удлинению линии жизни на ладони. Стоит операция 50 000 гр (около 110 000 р.), а в рекламе упор делают на тех, кто получил повестку в ВСУ. Медики-шарлатаны обещают 80% стоимости операции перечислить ВСУ. Иных способов продлить или сохранить свою жизнь харьковским мужчинам не оставляют.

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