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Командиров ВСУ не волнуют потери в рядах украинской армии - Politico

Командиров ВСУ не волнуют потери в рядах украинской армии - Politico - 04.02.2025 Украина.ру

Командиров ВСУ не волнуют потери в рядах украинской армии - Politico

Многие командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на украинских военных

2025-02-04T11:50

2025-02-04T11:50

2025-02-04T12:04

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"Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов", - пожаловалась военнослужащая ВСУ Анастасия.Она добавила, что многих командиров сменили "люди Сырского", которых не заботят потери среди подчиненных.На днях Владимир Зеленский назвал огромными потери Украины в конфликте.В конце января Минобороны сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить эти потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.О потерях ВСУ - в материале Курское направление: Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны