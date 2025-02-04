Командиров ВСУ не волнуют потери в рядах украинской армии - Politico
11:50 04.02.2025 (обновлено: 12:04 04.02.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Многие командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на украинских военных
"Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов", - пожаловалась военнослужащая ВСУ Анастасия.
Она добавила, что многих командиров сменили "люди Сырского", которых не заботят потери среди подчиненных.
На днях Владимир Зеленский назвал огромными потери Украины в конфликте.
В конце января Минобороны сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить эти потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
О потерях ВСУ - в материале Курское направление: Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на сайте Украина.ру.