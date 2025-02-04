Командиров ВСУ не волнуют потери в рядах украинской армии - Politico - 04.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250204/1060794683.html
Командиров ВСУ не волнуют потери в рядах украинской армии - Politico
Командиров ВСУ не волнуют потери в рядах украинской армии - Politico - 04.02.2025 Украина.ру
Командиров ВСУ не волнуют потери в рядах украинской армии - Politico
Многие командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на украинских военных
2025-02-04T11:50
2025-02-04T12:04
новости
украина
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060302463_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_8e4e7a63a251e656081f59fce5245ab6.jpg
"Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов", - пожаловалась военнослужащая ВСУ Анастасия.Она добавила, что многих командиров сменили "люди Сырского", которых не заботят потери среди подчиненных.На днях Владимир Зеленский назвал огромными потери Украины в конфликте.В конце января Минобороны сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить эти потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.О потерях ВСУ - в материале Курское направление: Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060302463_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_d216d6472d8e4163c00a77b79ebec6fa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Командиров ВСУ не волнуют потери в рядах украинской армии - Politico

11:50 04.02.2025 (обновлено: 12:04 04.02.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
Многие командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на украинских военных
"Под командованием Сырского генштаб превратился в группу лоялистов", - пожаловалась военнослужащая ВСУ Анастасия.
Она добавила, что многих командиров сменили "люди Сырского", которых не заботят потери среди подчиненных.
На днях Владимир Зеленский назвал огромными потери Украины в конфликте.
В конце января Минобороны сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить эти потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
О потерях ВСУ - в материале Курское направление: Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинобороны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:41Украинские уклонисты попытались сбежать в Венгрию в грузовике с песком
12:40Глава командования ВСУ "Юг" Шаповалов заявил об уходе
12:29Чем занимаются жёны героев и почему дронам, которые появились у ВС России, нет равных – Биркин
12:12Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – Politico
11:50Командиров ВСУ не волнуют потери в рядах украинской армии - Politico
11:26Польша не готовится отправлять войска на Украину - Косиняк-Камыш
11:13"Вовсе не случайность!": Макрона обвинили в подготовке госпереворота
10:46Маск раскрыл, откуда Байден взял миллиарды на содействие нелегальной миграции
10:41Через 20 дней: Россия запросит заседание Совбеза ООН по Украине
10:23Шольцу не понравилось потребительское отношение Трампа к Украине
10:23Маск-терминатор
09:56Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"
09:10"Орешник" России против "Чёрного Орла" и "Железного купола": о ракетном кризисе при Трампе – Стефанович
09:02В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters
09:00Обеспокоенность Киева призывами РФ и США, перебои с помощью. Главное на Украине на утро 4 февраля
08:11Главное за ночь 4 февраля
08:00Почётный гражданин "Красноднепровска": "президент" Советской Украины Григорий Петровский
07:00Петр Скоробогатый: Россия в ответ на кровавую провокацию в Судже превратит Украину в аграрную страну
06:45"Может случиться тотальная зрада": Норин рассказал, почему скоро возможен развал вражеской армии
06:30Чистая математика, ничего личного. Сергей Храпач о том, как в ЦРУ готовят переговоры Трампа с Путиным
Лента новостейМолния